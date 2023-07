[S.RIDE株式会社]

~番組認知の入り口として、 スポーツビジネス特化型新番組『FRONTIER OF SPORTS』初回分をビジネスパーソンに向けて先出し放映 ~



モビリティプラットフォーム事業を展開する株式会社ニューステクノロジー(本社:東京都港区、代表取締役:三浦純揮、以下当社)とタクシーアプリ 「S.RIDE(エスライド)」を提供するS.RIDE株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:橋本洋平、以下S.RIDE)は、両社が運営するモビリティ車窓メディア「THE TOKYO MOBILITY GALLERY Canvas」(以下「Canvas(キャンバス)」)において、新機能「GROWTH MOVIE」を活用した第一弾企画として、スポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」の新番組『FRONTIER OF SPORTS』を放映する特別なタクシーが、2023年7月6日(木)より期間限定で走行することをお知らせします。







「Canvas」は「東京の街をギャラリーに変える」をコンセプトに、都内を中心に走行するタクシー車両(大和自動車交通・国際自動車 計100台)の空車時間を活用して、タクシーの後方のサイドガラスに広告を映し出す日本初のモビリティ車窓メディアとして2021年3月に誕生しました。

より多彩な乗車体験を提供すべく、今年6月に4つの新機能を発表。その1つである「GROWTH MOVIE」を活用した第一弾企画として、「DAZN」との取り組みが決定し、7月7日(金)よりスタートするスポーツビジネス特化型新番組『FRONTIER OF SPORTS』の初回放送の一部をCanvas車両にて先行放映します。また、車窓には番組MCである槙野 智章さん、小山 愛理さんが登場するキービジュアルを投影し、タクシーに乗車する前から新番組の放送スタートを訴求します。



※モビリティ車窓メディア「Canvas」新機能については以下リンクより参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000171.000041209.html



両社は、来たる自動運転社会において、技術の進歩により移動にまつわる“手段・時間・空間“が大きく変化していくと予想しており、そんな未来を見据えて、今後も新しいモビリティサービスや企画を開発・提供していきます。また、人々の「移動」に伴う体験価値の向上と豊かな社会につながるモビリティサービスを追求し、 モビリティ産業への貢献をめざしてまいります。

ユーザーが動画コンテンツを任意で選択できる「GROWTH MOVIE」





2023年6月に乗車体験をより多彩にするべくアップデートしたCanvas新機能。

下部のメニューバーをタップすると、通常の18分のコンテンツとは異なる動画の放映が可能に。 メイキング映像からドラマや映画まで、自由に設定することができます。



※「GROWTH MOVIE」イメージ



走行概要





走行場所 :東京都内23区、武蔵野、三鷹地区

走行期間 :2023年7月6日(木)~7月16日(日)

台数 :100台限定(国際自動車・大和自動車交通)

放映コンテンツ :スポーツビジネス特化型新番組『FRONTIER OF SPORTS』



タクシーサイネージメディア「GROWTH」の下部メニューバーで「DAZN」アイコンをタップし、再生ボタンを押すと『FRONTIER OF SPORTS』の「沖縄アリーナの施策編」(10分)が放映されます。ユーザーは、動画コンテンツを好きな箇所でストップ/スタートすることができ、番組途中で下車した場合も、次回乗車時に番組の途中から視聴することが可能です。

この特別なタクシー車両の車窓には、新番組のキービジュアルが投影されているほか、

7月3日(月)より、Canvas車両を含むGROWTH11,500全台において、『FRONTIER OF SPORTS』番組MCの槙野 智章さん、小山 愛理さんによるシートベルト着用を呼びかける動画コンテンツを放映中です。

タクシー乗車前、乗車後、乗車中の全てのシーンで、新番組をお楽しみください。



スポーツビジネス特化型新番組『FRONTIER OF SPORTS』概要





日時 :2023年7月7日(金)

配信先:DAZNプラットフォーム および DAZN公式YouTube

番組尺:40-50分



世界中のスポーツ産業に関するトレンドやビジネスにおける成功事例、最新技術の応用、マーケティング戦略の分析など、多岐にわたる情報をお届けするDAZN初のスポーツビジネス特化型新番組。

現地取材はもちろん、専門家や担当者への取材も行い、彼/彼女らが考えるスポーツビジネスの未来や、今後注目すべき分野についても解説します。スポーツ業界関係者はもちろん、一般企業のビジネスパーソンにも役立つスポーツビジネスの最前線情報を提供していきます。MCは元サッカー日本代表の槙野 智章氏、アシスタントは小山 愛理さんが務めます。



■株式会社ニューステクノロジー

会 社 名 :株式会社ニューステクノロジー

住 所 :東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 13F

設 立 :2014年10月1日

代 表 者 :三浦 純揮

資 本 金 :2,000万円

事 業 内 容 :モビリティプラットフォーム事業、デジタルサイネージ事業、コンテンツクリエイティブ事業



■S.RIDE株式会社

会 社 名 :S.RIDE株式会社

住 所 :東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター5階

設 立 :2018 年 5 月 31 日

代 表 者 :橋本 洋平

事 業 内 容 :タクシー事業者等に向けた配車ソフトウェア・システム他の企画・開発・サービス提供

*“S.RIDEエス ライド”はS.RIDE株式会社の登録商標です。



■「DAZN」について

「DAZN(ダゾーン)」は、スポーツファンが好きなスポーツを、いつでもどこでもお楽しみいただける、スポーツ・チャンネルです。スポーツのライブ中継のみならず、見逃し配信やハイライト、オリジナルコンテンツも見ることができます。テレビ、スマートフォン、PC、タブレット端末、ゲーム機などマルチデバイス対応しており、いつでもどこでもスポーツ観戦をお楽しみいただけます。世界的スポーツメディアグループDAZNグループが提供する「DAZN」は日本、ドイツ、オーストリア、スイス、イタリア、スペイン、カナダで独自展開をしており、225以上の国と地域で利用できるグローバルプラットフォームも展開しています。



日本では「DAZN Standard」と「DAZN Global」の2プランを提供しています。

「DAZN Standard」は、明治安田生命Jリーグやプロ野球*1、Yogibo WEリーグをはじめとする国内コンテンツに加え、AFCアジアカップなどのAFC公式14大会、ラ・リーガ・ サンタンデール、セリエA、リーグ・アン、UEFA女子チャンピオンズリーグなど欧州サッカーも放映しています。さらにモータースポーツ、テニス、ボクシング、ゴルフなど世界最高峰のあらゆるスポーツの興奮をお届けし、「DAZN Global」プランのコンテンツも視聴できる内容充実のプランです。スポーツファンの皆様のライフスタイルによって選択いただける3つの料金形態をご用意しています。

「DAZN Global」は、2023年2月14日より提供開始し、総合格闘技、ボクシングやアクションスポーツなどを中心とするコンテンツで新しいスポーツの世界が楽しめる新プランです。



*1: 広島東洋カープ主催試合及びその他一部試合を除く。

DAZN:https://www.dazn.com/ja-JP/welcome



