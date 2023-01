[TradFit株式会社]

-人手不足の業界向けに新たなサービスを展開。新型コロナ禍で苦しむ業界向けにサービス差別化を推進-











AIスピーカーのマーケットリーダーであるTradFit株式会社( 本社:東京都千代田区、代表取締役:戸田良樹、以下「TradFit」)と自律走行サービスロボティクス及び産業用ロボティクスを展開するHellohas Robotics株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:山谷健、以下「Hellohas」)は、宿泊業界・ヘルスケア業界・海事業界・農業業界・飲食業界での人手不足や新型コロナ禍で苦しむ各種業界に対して戦略的業務提携契約を締結いたしました。





■ 業務提携内容:



TradFitの提供する音声データプラットフォームサービスについて、Hellohas Roboticsがホテル・病院、介護、福祉・海事・農業・飲食等の自律走行サービスロボティクス及び産業用ロボティクス連携、音声データ連携、販売代理店業務等を行うことに関する業務提携

自律走行サービスロボットに関する業務提携

自律走行産業用ロボットに関する業務提携

産学連携、官公庁連携等に関する業務提携

その他の甲及び乙が合意した事項







インバウンドを含む国内外のホテル、病院、介護、福祉、飲食・海事・農業等の自律走行サービスロボティクス及び産業用ロボティクス連携、音声データ連携、販売代理店業務等は世界初※の取り組みとなります。

※TradFit株式会社調べ(2023年1月15日時点)





■ TradFitについて

サービスWeb:https://tradfit.com

<会社概要>

会社名: TradFit株式会社

英語名: TradFit Co., Ltd.

代表者: 戸田良樹

設立: 2017年8月

所在地:

東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルティング9F

新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地新潟プラーカ2 2階

コーポレートWeb: https://company.tradfit.com/





■ Hellohas Roboticsについて

会社名:Hellohas Robotics株式会社

英語名:Hellohas Robotics Inc.

代表者:山谷健

設立:2022年8月

所在地: 東京都千代田区内神田1-4-10 ATS大手町ビル

コーポレートWeb:https://hellohas.co.jp/





■本件に関する問い合わせ

E-mail:info@tradift.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/15-15:46)