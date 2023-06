[株式会社キャンパスクリエイト]

7/20に港区立産業振興センターにて開催。入場無料の事前来場者申込み受付開始。



港区立産業振興センター(所在地:東京都港区)では、7月20日にヨリミチ部 7月部会!「アートで作る友達最強! ~みんながマイノリティ&みんなでハッピー featuring ART WITH ME~」開催いたします。

港区内外で働く、暮らす、楽しい時間を創りたい人たちが、会社や立場に関係なくつながるコミュニティイベントです。





イベントURL:https://minato-sansin.com/?p=202105&post_type=event&preview=1&_ppp=fbee1ea686



ヨリミチ部 7月部会! 「アートで作る友達最強! ~みんながマイノリティ&みんなでハッピー featuring ART WITH ME~」(誰でも参加でOK、耳だけ参加もOK!)



いつもとはちょっと違う人たちと、いつもとはちょっと違う会話を楽しむ井戸端会議「ヨリミチ部」。2023年度は3つのシーズンに分けてお届けします。

シーズン1のテーマは障がい者をはじめとするマイノリティの社会参画。Creative Guildのオフィシャルプロジェクトでもある「ART WITH ME」をフィーチャーしてお届けしています。



・障がい者をはじめとするマイノリティの方たちは何に困っているんだろう?

・どんな社会が築けたらみんなが本当にハッピーになるんだろう?

・そのために自分には何ができるんだろう?



そんなことをみんなで対話して考えて、つながる時間をお届けします。名古屋や信州の“やったもん勝ち!”の仲間たちともオンラインで繋がって広がりを見せていますよ。



ウォーミングアップはCreative Guildの取り組むさまざまなプロジェクトやパートナーシップを持つ団体のアクティビティを紹介。FCフェニックスの活動や、連携する信州、名古屋の動き、さらには新規のプロジェクトの情報などをお届けします。プロジェクトは随時メンバー募集中です。楽しそうなことにピンときたら、これを機に飛び込んでみてください!



メインはゲストセッション。今回は、吉本興業に所属し、お笑いの力を活かした社会問題の解決に取り組まれ、豊島区国際アートカルチャー・SDGs特命大使でもある藤田ゆみさん。そして、港区で親子の間の心のケアの問題に向き合う篠原一之先生です。それそれの分野で真剣に、またある時は楽しく、社会課題の解決に向き合ってこられたお二人のお話をお聴き逃しなく!



またイベント後には、ネットワーキングタイムもあります。新しいつながりが 新しい可能性を開くかも?

ご参加にあたっては、リアルはもちろん、オンラインもOK(オンラインで耳だけで、ちょっとのぞき見もOKです)。



平日の夕方、ちょっとヨリミチ、していきませんか?







【開催概要】

〇開催日:2023年7月20日(木) 時間:開場18:15 開始18:30 終了20:00(予定)※20:00-20:30はネットワーキングタイム

〇参加費:無料

〇定員:50名 当日飛び入りOK

〇配信:あり “耳だけ”参加OK

〇場所:港区立産業振興センター内11F ホール小 東京都港区芝5丁目36番4号 札の辻スクエア

〇アクセス:最寄駅 JR田町駅三田口(西口)から徒歩4分、都営三田線・浅草線三田駅A3出口から徒歩4分またはA4出口から徒歩3 分

〇主催:港区立産業振興センター指定管理者 みなと・キャンパス・リログループ(事業担当:株式会社キャンパスクリエイト)

〇企画運営協力:一般社団法人Creative Guild



●ナビゲーター

渋谷 健氏:一般社団法人Creative Guild

東海大学を卒業後、アクセンチュア株式会社に入社しコンサルティングに従事。その後、国内ベンチャー、国内大手企業経営戦略室を経て2014年にフィールド・フロー株式会社設立。「事業に脚本を」をコンセプトにオープン・イノベーション実践活動を全国展開し、戦略立案からシステム開発や人財育成までを総合的に提供する。経済産業省・農林水産省などの政策事業、北九州市・宮崎県・長野県などの地方創生事業、大企業・金融・ベンチャーなどの民間事業にプロの事業プロデューサー/ファシリテーターとして関わる。



●ゲスト

藤田ゆみさん

吉本興業所属 NSC東京24期生。グラフィックデザイナー。 日本デザイン福祉専門学校を卒業後、新卒で制作会社などの勤務を経て、現在はフリーで大学のお笑い講座の講師や漫才大会のポスター、ロゴデザインを手がける。 スペイン語芸人としても活動している。面白いスペイン語単語を日本語で紹介するネタを得意とする。 メキシコ人留学生と「ハポンメヒコ」というコンビを組み、スペイン語漫才でM-1グランプリ予選に出場。 日本のお笑いを中南米・スペイン語圏に広めるため活動中!



篠原先生

長崎大学医学部卒業後、東海大学大学院医学博士課程修了。横浜市立大学、バージニア大学などを経て、長崎大学大学院神経機能学教授。小児精神科・心療内科医師。 五感を介した母子コミュニケーション、女性ホルモンを増加させる香り成分の同定などを研究テーマとする。その成果をもとに育児支援プログラムや女性のメンタルヘルスの支援を目的に2005年に株式会社マザー&チャイルドを設立。機能性アロマの開発など、現在も領域を超えた企業等との連携による活動を展開している。

ギルド名鑑:https://creativeguild.jp/archives/847



ART WITH MEについて

(プロジェクト概要)https://creativeguild.jp/archives/officialproject/artwithme (みんなでやっちゃおう!動画 ※施策の詳細説明)https://creativeguild.jp/archives/1130



【Minato Creative Guildって?】

港区で働く・暮らす、楽しい時間を創りたい人たちが、会社とか立場とか関係なく、ゆるくつながるコミュニティ。 でも、港区以外の方も大歓迎!

◆港区立産業振興センターとは

産業振興センターは「企業・人・地域の力」を一つに結び付け、最新の情報や技術を提供する「未来発展型の産業振興拠点」となる施設です。2022年4月、札の辻スクエア内にオープンいたしました。 9Fにはコワーキングスペースとビジネスサポートファクトリーがあり、スタートアップ・起業家・フリーランスの方や、テレワークで活動される方、オープンイノベーションに取組まれる方の活動拠点としてご活用いただけます。 利用者同士の交流・連携によるオープンイノベーションを促進するとともに、最新のビジネス支援情報を収集できる環境を提供いたします。

Creative Guild: https://creativeguild.jp/greeting



【注意事項】

・Zoom参加のご希望の方には、開催日前日と当日14時以降にメールでIDとPWをご案内します。

https://zoom.us/

・会場に来る際はマスクの着用をお願いいたします。(任意)

・発熱や体調不良の際はご参加をお控えください。

・当日は主催者側で写真や動画撮影を行う可能性があります。また、写真・動画についてはイベント終了後、メディアなどに掲載される場合がありますので、あらかじめご了承ください。顔が映らないよう配慮は行いますが、掲載NGの場合は事前にお声がけください。

・イベント時間を含め利用者がおりますので、スペース内ではお静かにお願いします。



