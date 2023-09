[ドーモ株式会社]

~プロサッカークラブ「ヴィッセル神戸」のデータ利活用を紹介~



クラウド型データ活用プラットフォーム「Domo」を提供するドーモの年次最大カンファレンスDomopalooza Japan 特別講演「スポーツ業界におけるデータ利活用」にサッカー元日本代表の槙野智章氏の登壇します。ぜひ会場にお越しください。







クラウド型データ活用プラットフォーム「Domo」を提供するドーモ株式会社(本社:東京都渋谷区、プレジデント ジャパンカントリーマネージャー:川崎友和、以下ドーモ)は、9月21日(木)・ 9月22日(金)の2日間にわたり主催する年次カンファレンス 「Domopalooza Japan 2023」(ドーモパルーザ・ジャパン)の特別講演として 「データが強い組織を作る:スポーツ業界におけるデータ利活用」と題し、プロサッカークラブ「ヴィッセル神戸」のエバンジェリスト、槙野智章氏が登壇することをお知らせします。



Domoはラグビーやバスケットボールなどのスポーツ業界においてデータ活用の支援実績があり、日本では、本田圭佑氏が発起人である東京都社会人サッカーリーグ1部に所属する「EDO ALL UNITED」のスポンサーとしてスポーツ業界におけるデータ活用を支援しています。



Domopalooza Japan 2023ではスポーツ業界におけるデータ活用の事例として、9月21日(木)16:10~17:00に特別講演「データが強い組織を作る:スポーツ業界におけるデータ利活用」を開催します。



本特別講演では、楽天ヴィッセル神戸株式会社代表取締役社長の千布勇気氏と、サッカー元日本代表として活躍し、ヴィッセル神戸エバンジェリストの槙野智章氏を迎え、EDO ALL UNITEDのCEOと共に組織運営における意思決定やファンエンゲージメントの可視化 、チームのパフォーマンス分析など、サッカー業界におけるデータ活用をディスカッション形式でお届けします。



メインステージでの講演以外にも、オープンラウンジエリアの展示コーナーではEDO ALL UNITEDやヴィッセル神戸のブース出展やミニサッカーゲーム、DJブースなどのエンターテインメントを用意しています。

15社以上のDomo導入企業・パートナー企業のデータ活用事例やDomoの最新ソリューションをリアルで体感いただけるDomopalooza Japanに是非お越しください。



■Domopalooza Japan 2023特別講演概要

日時:2023年9月21日(木) 16:10~17:00



会場:東京ポートシティ竹芝 ポートホール (東京都港区海岸 1-7-1)



テーマ:データが強い組織を作る:スポーツ業界におけるデータ利活用



登壇者:楽天ヴィッセル神戸株式会社 代表取締役社長 千布 勇気氏

ヴィッセル神戸 エバンジェリスト 槙野 智章氏



登録・詳細:申し込み詳細はこちらから https://bit.ly/43Aogwp ※事前登録制(無料)







■Domopalooza Japan 2023開催概要

日時:2023年9月21日(木) 10:00 - 17:00

2023年9月22日(金) 13:00 - 19:00



形式:ハイブリッド(リアル会場とオンライン配信)



会場:東京ポートシティ竹芝 ポートホール (東京都港区海岸 1-7-1)



参加対象者:データドリブン経営の推進を目指す経営者および経営企画、IT、オペレーション、財務、事業開発、営業、マーケティングなどのビジネスリーダー、データ利活用によるスポーツマネジメントに興味のある方



登録・詳細:申し込み詳細はこちらから https://bit.ly/43Aogwp ※事前登録制(無料)



基調講演 登壇者

コスモエネルギーホールディングス株式会社 常務執行役員CDO ルゾンカ 典子氏

ロジスティード株式会社 DX戦略本部 担当本部長 今野 勉氏



お客様事例 登壇企業名(五十音順)※2023年9月4日現在

オムロン株式会社、京セラコミュニケーションシステム株式会社、株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット、株式会社JR東日本びゅうツーリズム&セールス、ソニー銀行株式会社、株式会社TSIホールディングス、株式会社東急パワーサプライ、西日本旅客鉄道株式会社、日本航空株式会社、日本農薬株式会社、他



パートナー事例 登壇企業名

SCSK株式会社、NDIソリューションズ株式会社











ドーモ株式会社について

ドーモ株式会社は企業向けクラウド型データ活用プラットフォームDomoを提供しています。

Domoは、従来のBI(ビジネスインテリジェンス)やデータ分析ツールとは一線を画し、すべての人々にデータ活用体験をもたらし、ビジネスを変革します。直感的に使えるDomoのダッシュボードやアプリケーションが可視化されたデータに基づくアクションを起こし、ビジネス成果をもたらします。

Domoの堅牢なデータ基盤が、現在お使いのクラウドツールや旧システムとの接続を可能にし、従来であれば数カ月以上かかっていた重要なビジネスプロセスの最適化をわずか数日で実現できるため、お客様のデータへの好奇心を呼び起こし、ビジネスの成長を推進します。



ドーモ株式会社では、DX成功に導くために、データ活用を全社に展開し企業文化として根付かせる重要なポジションとして、新たな役職「データアンバサダー」を提唱しています。ドーモはこれからも企業のDX推進に寄り添い、ナレッジベース、トレーニング、コミュニティー活動を通じて、有益な情報を発信し続けると共に、企業のDX化を推進する「データアンバサダー」の活動を全面的に支援していきます。



※ドーモ株式会社が提唱するDXを成功に導くための必須人材「データアンバサダー」について

ドーモ株式会社が提唱するデータアンバサダーは、DXの推進、データドリブンなビジネス環境の実現、データ活用に向けた企業文化の醸成に責任を持ち、データ人材と言われるデータエンジニア、データサイエンティスト、データアナリストではカバーできなかった新たな職務を担います。

データアンバサダーは、「経営者」「事業部門」「IT部門」のそれぞれが抱えるデータ活用の課題を理解し、三者の橋渡し役として企業全体のデータ活用の能力を高めていくミッションがあります。

日本企業においても、早い段階で「データアンバサダー」を任命し、変化の激しい市場環境に勝ち残れる体制を構築することで、より早くDXを軌道に乗せることができます。

データアンバサダーについてはこちらをご参照ください:https://www.domo.com/jp/campaign/data-ambassador



DomoはDomo, Inc.の登録商標です。

本文中に記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。



