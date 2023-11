[株式会社ヘッドウォータース]

AIソリューション事業を手掛ける株式会社ヘッドウォータース(本社:東京都新宿区、代表取締役:篠田 庸介、以下「ヘッドウォータース)」は、マイクロソフトが提供するMicrosoft Azure や Microsoft 365 利用企業向けにLLM技術のナレッジシェアと伴走支援体制を構築する「Copilot内製化支援サービス」の開始をお知らせいたします。







ヘッドウォータースでは Azure OpenAI Service※1の利用企業に向けてGPTサービスラインナップの拡充を行っており、生成AIやLLM(大規模言語モデル)と当社の技術力を活かすことによって順次AIシステムを提供してまいりました。

また、当社では以前より「Microsoft Power Platform内製化支援サービス」を提供しており、企業の業務部門が市民開発者となりローコードプラットフォームでアプリ開発を行う内製化支援も行ってまいりました。



そのような中で多くの顧客から、

・Bing Chat Enterprise と Microsoft 365 Copilot、Azure OpenAI Service の中でどのサービスから着手するのが一番良いかアドバイスがほしい

・Azure OpenAI Service と Outlook とを連携してほしい

・Azure OpenAI Service の学習データソースとして、SharePoint上の word や Excelファイルの内容を利用して社内データを活用したい

・Azure OpenAI Service に連携したUI開発や社内データを参照するCognitive Searchモデルに併せてLangChainの構築支援を行ってほしい

・Power Platform だけでなく Azure やMicrosoft Copilotの導入支援体制を構築して欲しい

などの声を受け、Azure OpenAI Service と Microsoft Copilot※2の業務利用を支援する「Copilot内製化支援サービス」開始することになりました。



■「Copilot内製化支援サービス」とは

「Copilot内製化支援サービス」は、システム開発の内製化を目論む顧客企業に向けて、当社のMicrosoft Copilot の専任ソリューションエンジニアやPower Platform コンサルタント、Microsoft Azure 専任ソリューションエンジニア、Pythonエンジニア、スクラムマスターなど顧客企業専用の体制を構築して、生成AIの活用習熟度に合わせた伴走型支援サービスとなります。

「Copilot内製化支援サービス」は、顧客企業の目的や状況に合わせた下記メニューで構成されております。



1. Copilot Stack内製化支援

Copilotアプリケーションを実現するエンタープライズセキュアな Microsoft Azure 環境にLangChain※3を適用するアーキテクチャ構築支援、生成AIに業務ナレッジデータを適用するRAG※4(Retrieval Augmented Generation)アプリケーションデザインパターン支援、プロンプトテンプレート設計支援、Chain of Thought※5(CoT:思考の連鎖)プロンプティング支援を行います。



2. Microsoft 365 Copilot 内製化支援

Microsoft Graph コネクタを使用したCopilot機能への拡張、ChatGPTプラグイン、Microsoft Teams プラグイン、Power Platform プラグインなど Microsoft 365 Copilot プラグイン拡張開発支援を行います。

Microsoft 365 Copilot単体で実現できなかった追加機能を開発することで、業務に適した企業独自のカスタムモデル型伴走プロジェクトを実施します。



3. GitHub Copilot内製化支援

OpenAI社のGPTを使用してプログラムソースコードを自動補完する「GitHub Copilot」の導入を検討する際、アセスメントレポートを作成し、導入コストのパフォーマンス試算をサポートします。



※1:Azure OpenAI Service とは

OpenAI社とマイクロソフト社のパートナーシップから生まれた「Azure OpenAI Service」は、さまざまなユースケースの中で特定のニーズに合わせた最適化が可能で、業界をリードするコーディングおよび言語AIモデルを提供するサービスです。セキュリティー、信頼性、データプライバシー、ID認証、有害コンテンツのフィルタなどエンタープライズ企業が生成AIに必要な機能を利用するための Azureマネージドサービスです。



https://azure.microsoft.com/ja-jp/products/cognitive-services/openai-service



※2:Microsoft Copilot とは

Microsoft Copilot は、大規模言語モデル (LLM) の力と組織のデータをすべて作業の流れの中で組み合わせて、組織内のチームやメンバーの生産性向上、業務効率化を改善するためのツールです。

Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams などの一般的な Microsoft 365 アプリと連携して動作します。 Copilot はリアルタイムのインテリジェントな支援を提供し、ユーザーの創造性、生産性、スキルを向上させることができます。



https://adoption.microsoft.com/ja-jp/copilot/



※3:LangChainとは

ChatGPTに代表される大規模言語モデルの機能拡張を効率的に実装するためのフレームワークです。



※4:RAG(Retrieval Augmented Generation)とは

Retrieval Augmented Generation(RAG)は、大規模言語モデル(LLM)と外部のデータベースや情報源を結びつけるための新しい技術です。外部の知識ソースを検索し、より強化した文章生成を行います。



※5:Chain of Thoughtとは

思考連鎖プロンプト(CoT:Chain of Thought Prompting)は、プロンプトエンジニアリング※6の1種であり、大規模言語モデルの複雑な推論タスクにおいて中間ステップに分解する手法です。途中経過を指示することで言語モデルの能力を向上させます。



※6:プロンプトエンジニアリングとは

プロンプト エンジニアリングは、ChatGPTに代表される大規模言語モデル (LLM) の対話型AIに対して、回答してほしい型を自然言語で命令・指示することで、意図した通りに回答させ、複雑なタスクに対応させる方法です。ChatGPTを効率的に使用するための比較的新しい分野です。



(参考) Microsoftソリューションパートナー認定について

・Data & AI (Azure)ソリューションパートナー

お客様が複数のシステムにわたってデータを管理し、分析および AI ソリューションを構築できるよう支援する高い技術力と実績を持つことの証明となります。



https://www.headwaters.co.jp/news/microsoft_solution_partner.html



■今後について

今後は、Azure OpenAI Service と Microsoft Copilot に対応するソリューションメニューの拡充を行い、Microsoft 365、 Copilot やSecurity Copilot 、Microsoft Fabric、Azure Databricksへの対応など生成AIの活用シーンに紐づくData & AIサービスラインナップ群の展開を図ってまいります。

また、当社の掲げるアライアンス戦略においても顧客企業とビジネスパートナーになり、共に生成AI経済圏を拡大する取り組みを行ってまいります。



なお、本件による当社の当期業績に与える影響は軽微であります。今後開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。



■商標について

※ Microsoft、Azure、Microsoft 365、Bing、Outlook、SharePoint、Excel、Power Platform、Microsoft Teams、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ その他記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

※ Microsoft 365 は、Microsoft Corporationが提供するサービスの名称です。



