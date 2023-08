[Beyond Next Ventures株式会社]

ディープテック領域への投資経験豊富なVC約20社を迎え、業界横断的な研究成果の事業化推進プログラムへ



Beyond Next Ventures株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:伊藤毅、以下「当社」)は、累計200名以上の研究者が参加した国内最大級の研究成果の事業化推進プログラム「BRAVE」2023年度の本エントリーを開始いたします。BRAVE史上初、ディープテック領域を牽引する有力VC約20社がメンターとして参加し、研究成果の事業化を強力に後押しします。



*BRAVE2023のエントリーはこちら:https://beyondnextventures.com/jp/incubation/brave/









BRAVE2023 プログラム概要





BRAVEでは、技術シーズを有する研究者が中心となり創業チームを組成。その後、メンターの専門的な支援を受けながら、チームメンバーと共に、将来的な資金調達や顧客獲得などに向けて、事業計画のブラッシュアップを行います。BRAVE2023では、豊富な経験をお持ちのベンチャーキャピタルの方々を多数お迎えし、BRAVE史上最大規模となる最大50シーズの事業化を推進します。



【支援内容】

1. 創業チームの組成:各採択チームに対して経営人材候補を最大3名までマッチング*し、創業チームを組成する機会を提供します。経営人材候補の属性としては、CXOクラス、エンジニア、スペシャリストなど幅広く、各チームの事業成長に必要なチームビルディングを支援します。



* 一次審査を通過した全てのチームに、9/9(土)に実施されるマッチングイベントにて経営人材候補とのマッチング機会が提供されますが、必ずしも成立をお約束するものではございません。また、チーム組成は採択要件の1つであり、奮って全力を傾けて取り組んでいただくよう、お願いいたします。



2. メンターとビジネスプランの磨き上げ:ディープテック領域への投資や成長支援経験の豊富なベンチャーキャピタリストをはじめ、研究開発型スタートアップの先輩経営者、知財や法律など特定の業界におけるスペシャリストがメンターとなり、資金調達や事業成長に繋がる支援を提供します。



3. 事業資金の提供:最大1,000万円の資金提供に加え、助成金(JST START、NEDO、AMED等)の獲得支援を行います。当社がプロモーターを務めるJSTの「START」(研究成果展開事業 大学発新産業創出プログラム)では、採択実績8件(うち起業8件)の実績があります。



上記に加え、成長を加速するさまざまな機会を提供します。



・事業会社とのコラボレーション機会

・BRAVE卒業生起業家(研究開発型スタートアップのCEO / 創業者)との交流

・都心シェア型ウェットラボ「Beyond BioLAB TOKYO」の無償利用チケット

・ベンチャーキャピタル各社からのシード出資検討機会

※出資受け入れは必須ではございません。また、必ず出資をお約束するものではございません。



【プログラム対象者】

・研究成果の事業化を目指す大学・研究機関の研究者または学生(領域不問)

・シード期の研究開発型スタートアップ

・研究者の共同創業者またはCXOとしてスタートアップの創業を目指すビジネスパーソン



【スケジュール】※スケジュールは変更の可能性がございます。

●本エントリー期間:2023/8/1~2023/8/25(金)

↓

●一次審査結果通知:2023/9/1(金)

↓

●経営人材候補、メンター候補VCとのマッチングイベント:2023/9/9(土)

↓

●マッチング期間:2023/9/9-2023/9/22

↓

●採択者決定:2023/9/22(金)

↓

●プログラム開始:2023/9/23(土)

↓

●デモデイ:2023/12/2(土)



【連携VC】※アルファベット順(2023年8月1日現在)

アグリビジネス投資育成株式会社

Angel Bridge株式会社

ANRI株式会社

株式会社Coral Capital

株式会社デライト・ベンチャーズ

株式会社ファストトラックイニシアティブ

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

グローバル・ブレイン株式会社

株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ

株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ

kemuri ventures合同会社

京都大学イノベーションキャピタル株式会社

三菱UFJキャピタル株式会社

株式会社NEWSIGHT TECH ANGELS

小野デジタルヘルス投資合同会社

Plug and Play Japan株式会社

クオンタムリープベンチャーズ株式会社

Scrum Ventures LLC

ソニーベンチャーズ株式会社

Spiral Capital株式会社

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社

早稲田大学ベンチャーズ株式会社



【お問い合わせ先】

BRAVEに関するご質問などはすべて以下までご連絡をお願いいたします。

担当:BRAVE事務局

E-mail:brave@beyondnextventures.com



Beyond Next Ventures株式会社 概要





世界に通ずるサイエンス/テクノロジーにより、マクロからミクロの人類課題を解決することを目指し、研究者や起業家と共に、大学や企業に眠る革新的な技術の社会実装に挑む独立系ベンチャーキャピタルです。累計220億円のファンドを運用し、リード投資家としてシード期から大学発ベンチャーやディープテックスタートアップを中心に出資を実行。さらに、研究成果の実用化を加速するインキュベーション活動や経営人材の育成、都心シェア型ウェットラボの運営など、VCの域を超えてディープテックエコシステムの構築に取り組んでいます。



本社 :東京都中央区日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル3階

代表者:代表取締役 伊藤 毅

設立日:2014年8月

事業内容:日本・インドの技術系スタートアップへの出資および成長支援、研究シーズの事業化支援、研究開発型スタートアップにおける経営人材の育成、都心シェア型ウェットラボの運営など

URL :http://beyondnextventures.com.jp/



