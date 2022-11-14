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HCNETがArubaと 「AXIES 2022」に共同出展

HCNETがArubaと 「AXIES 2022」に共同出展

［HCNET］

～大学DXに必要不可欠な次世代インフラ～

エイチ・シー・ネットワークス株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：大江 愼一）は12月13日(火)～15日(木)の3日間にわたり、仙台国際センターで開催される「大学ICT推進協議会 2022年度　年次大会（AXIES 2022）」に、日本ヒューレット・パッカード合同会社（本社：東京都江東区、代表執行役員社長　望月 弘一）と共同出展します。



大学ＩＣＴ推進協議会は、高等教育・学術研究機関における情報通信技術を利用した教育・研究・経営の高度化を図り、日本の教育・学術研究・文化ならびに産業に寄与することを目的とした組織です。今年は「ＤＸ up to DATE」をテーマに年次大会が開催されます。
本展示会で両社は、クラウドへの移行・アクセス多様化が進む大学DX化をささえる、新高速無線規格Wi-Fi 6E、ゼロトラスト・セキュリティ、多要素認証の管理ツールなど、次世代ソリューションをご紹介します。

■見どころ
・大学ネットワーク　導入事例
https://www.hcnet.co.jp/case/edu/
・Wi-Fi ６Eとは
https://www.arubanetworks.com/ja/faq/what-is-wi-fi-6e/
・クラウド型ネットワークソリューション　「Aruba Central」
https://www.arubanetworks.com/ja/products/network-management-operations/central/
・認証アプライアンス　「Ａｄａｐｔｅｒシリーズ」
https://www.hcnet.co.jp/adapters.html

■展示会概要

・展示会名：大学ICT推進協議会 2022年度 年次大会
https://axies.jp/conf/axies2022/
・日時：2022年12月13日（火）～ 15日（木）
※展示会日程(予定)
12月13日 12：00～19：00
12月14日 9：00～18：00
12月15日 9：00～15：00

・会場：仙台国際センター（展示会場：展示棟・展示室２）
〒980-0856 宮城県仙台市青葉区青葉山（Phone:022-265-2211）
http://www.aobayama.jp/access/
・入場料 ：有料　事前登録制　（詳細は下記URLご参照ください）
https://axies.jp/conf/axies2022/%e5%8f%82%e5%8a%a0%e5%b8%8c%e6%9c%9b%e3%81%ae%e6%96%b92022/
・主催：一般社団法人 大学ＩＣＴ推進協議会

■エイチ・シー・ネットワークス株式会社
エイチ・シー・ネットワークスは、高い品質と信頼できるネットワークの提供をビジョンとする統合ITインフラベンダーです。40年以上のシステム構築実績を生かし、「ネットワーク」、「セキュリティ」、「ワークスタイルイノベーション」、「トータルマネジメントサービス」のフィールドで、提案から構築・保守までのトータルネットワークソリューションをワンストップで提供しています。詳細は以下のURLからご覧いただけます。
https://www.hcnet.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ
〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-22-16ヒューリック浅草橋ビル4F
エイチ・シー・ネットワークス株式会社　ビジネスサポート部
お問い合わせURL：https://www.hcnet.co.jp/inquiry/

■登録商標
HCNETおよびそのロゴは、エイチ・シー・ネットワークス株式会社の商標または登録商標です。本ニュースリリースに記載されているその他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
本ニュースリリース記載の情報（製品・サービスの内容、仕様、お問い合わせ先、URLなど）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/14-18:16）

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