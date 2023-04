[イープラス]

2023年8月26日(土)・27日(日)に横浜赤レンガ倉庫特設会場で開催する、野外クラシック音楽祭の決定版「SAISON CARD presents『STAND UP! CLASSIC FESTIVAL 2023』」の出演者第2弾を発表、チケット最速プレオーダーを4月22日(土)12:00より受付いたします。







今回のスタンドアップクラシックフェスティバル(通称:スタクラフェス)は、4年ぶりに横浜・赤レンガ倉庫を会場に、横浜港の汽笛と潮風をバックに上質なクラシック音楽を楽しめる都市型野外フェスとして2日間にわたり開催します。野外の気持ちの良い環境で、食べながら、飲みながら、くつろぎながら、自由なスタイルで一日中クラシック音楽をお楽しみください。



8月26日(土)【DAY1】は「 “のだめカンタービレCLASSIC” DAY 」。

指揮・茂木大輔、コンサートマスター・長原幸太に加えて、この度ソリストとして上野耕平(サクソフォン)、亀井聖矢(ピアノ)の出演が決定。のだめカンタービレに登場した名曲達を、のだめ祝祭管弦楽団によるオーケストラの演奏でお届けします。

8月27日(日)【DAY2】は「 “For the future” DAY 」。



出演は、新世代のピアニストとして注目の角野隼斗、2022年「ロン=ティボー国際音楽コンクール」ピアノ部門優勝の亀井聖矢、ウィーン在住ピアニストでクラシック系YouTuberとしても大人気の石井琢磨、第16回「エドヴァルド・グリーグ国際ピアノコンクール」優勝の高木竜馬、YouTubeピアノ界随一の実力者である菊池亮太、5000曲以上を作曲し即興演奏も変幻自在の新時代の異才ピアニスト紀平凱成、自在に即興アレンジを加えて演奏することを持ち味としている高い技術力と表現力を持つピアニストござ。世界が注目する中国の新世代ピアニスト、ニュウニュウ、世界で活躍するマエストロ山田和樹とぱんだウインドオーケストラとの共演など今最も注目されている新進気鋭の若手アーティストを中心としたプログラムをお届けします。



チケットの最速先行は、4月22日(土)12時より、セゾンカード・UCカード会員限定最速プレオーダー受付がスタートいたします。詳細は公式WEBサイト(https://standupclassicfes.jp)でご確認ください。





◆開催概要

SAISON CARD presents『STAND UP! CLASSIC FESTIVAL 2023』



開催日程:

2023年8月26日(土)、8月27日(日)



会場:

横浜赤レンガ倉庫特設会場





【DAY 1】“のだめカンタービレCLASSIC” DAY



8月26日(土)

開場 12:00 / 開演 13:00(終演予定 20:00)



<出演者>

指揮者:茂木大輔

オーケストラ:のだめ祝祭管弦楽団

コンサートマスター:長原幸太

ソリスト:上野耕平(サクソフォン)、亀井聖矢(ピアノ)

and more…

※出演者は予告なく変更する場合があります。











































<演奏予定曲>

ベートーヴェン:交響曲第7番 イ長調 作品92 (全曲)

ガーシュウィン:ラプソディ・イン・ブルー

モーツァルト:オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314 (全曲)

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 (全曲)

ミヨー:スカラムーシュ

ストラヴィンスキー:「ペトルーシュカ」からの3楽章

ほか



<チケット料金(税込)>

VIP指定席50,000円、指定席30,000円、自由席16,000円、

芝生エリア(大人)12,000円 (小人)6,000円



※8/26(土)VIP指定席特典:

・最前方中央エリア指定席

・専用休憩エリア(屋外を予定)

・専用お手洗い

・充電スポット提供

・マングースとの記念撮影(先行販売限定)

・来場者記念プレゼント







【DAY 2】“For the future” DAY



8月27日(日)

開場 10:00 / 開演 11:00(終演予定 20:30)



<出演者(50音順)>

石井琢磨、亀井聖矢、菊池亮太、紀平凱成、ござ、角野隼斗、高木竜馬、ニュウニュウ、山田和樹 × ぱんだウインドオーケストラ

and more…

※出演者は予告なく変更する場合があります。























<チケット料金(税込)>

VIP指定席50,000円、指定席30,000円、自由席16,000円、

芝生エリア(大人)12,000円 (小人)6,000円



※8/27(日)VIP指定席特典:

・最前方中央エリア指定席

・専用休憩エリア(屋外を予定)

・専用お手洗い

・充電スポット提供

・出演アーティストとの写真撮影(先行販売限定、"For the future"DAYのみ)









※画像はイメージです。



◆チケット最速先行

セゾンカード・UCカード会員限定 最速プレオーダー受付(抽選)

受付期間:4月22日(土)12:00 ~ 5月7日(日)23:59

※セゾンカード・UCカード会員限定最速プレオーダー受付は、セゾンカード・UCカード会員様のみお申し込みいただけます。まだセゾンカードをお持ちではないお客様は最短5分でかんたんすぐに作れるSAISON CARD Digitalがおすすめです。



■主催:イープラス/ライブエグザム

■後援:横浜市にぎわいスポーツ文化局

■協力:講談社

■特別協賛:クレディセゾン



■公式サイト:https://standupclassicfes.jp/



▼プレスリリース(PDFファイル)

https://prtimes.jp/a/?f=d1004-132-81bc1e875c399a9bf46e4d39db9c74d3.pdf



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/22-16:16)