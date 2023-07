[合同会社スマートルーチェ]

フラスコオンラインEXPO(R)︎(FOEX(R)︎)を運営する合同会社スマートルーチェ(東京都渋谷区)は 7月8日開催の「ペットのためのオンラインEXPO」で、三原 彰子 氏(Wan ok Dog)を迎え特別講演を開催します。※オンラインEXPO(R)︎、オンラインマルシェ(R)︎は、合同会社スマートルーチェの登録商標です。









FOEX(R)「ペットのためのオンラインEXPO 」

<特別講演>

【場 所】「ペットのためのオンラインEXPO」 内

【日 時】2023年7月8日(土)10:30~

【参加費】無料(Zoom参加)

【参 加】https://foex.online/pet







特別講演

『知って安心ごはんの秘密』

講演者:三原 彰子 氏(Wan ok Dog)

わんちゃん達にとって、飼い主さんの与えるごはんが全てです。手作りごはんに出来る事は、不自然なものを体に入れない事と食事と一緒に消化吸収に必要な水分が摂れる事です。元氣で長生き「目指そう20年」

【ホームページ】https://元氣.jp









■「ペットのためのオンラインEXPO」とは

「わたしたちはペットをあいしています」をスローガンに、全てのペット、全ての飼い主の方々に愛情を持って接することを宣言した専門家が集結。

毎月 第2土曜 9:00~12:00 開催

ホームページ https://foex.online/pet





■「フラスコオンラインEXPO(R)︎」とは

2020年4月、全国から参加可能なオンラインマルシェ(R)︎「ONLINE ほぼ県人会(R)︎」(毎月第4日曜9時~12時30分)がスタート。今まで見たことのない商品・サービスとの出会いをどこにいてもオンライン上で楽しめるようになった。その後トライ&エラーを繰り返し、専門性を特化させた「フラスコオンラインEXPO(R)︎」の第一弾「オトナフェスタ」が2021年5月スタート。これまで 20 企画以上のオンラインEXPO(R)︎を立ち上げ、開催数は 300 回以上、のべ出展数は 4,000 社を超え、年間来場者数は 20,000 名を超える(2023年5月現在)。





実験と創造の展示会「フラスコオンラインEXPO(R)︎」

【ホームページ】https://foex.online/

Share the World(R)︎ ~世界をシェアしよう~を基本理念とし、フラスコオンラインEXPO(R)︎ はオンライン上での出展にチャレンジする事業者を応援します。自分の世界をシェアすることで、仲間とともにビジネスの発展を目指します。全国をオンラインでつなぎ様々な業界の活性化に貢献します。



主催:一般社団法人日本オンラインイベント推進協会(JOEPA)

運営管理:株式会社ビーダッシュ・合同会社スマートルーチェ



<ラジオ番組「フラスコオンラインEXPOアワー」>

★毎週日曜24:00~24:30(調布FM)

さまざまな業界のオンラインEXPO(R)の出展者さんをゲストにお迎えして、楽しくてちょっと役に立つ情報をお届けしています!リスラジのアプリから全国どこからでもお聴きいただけます♪

【過去放送分】https://www.youtube.com/@foex24/videos



※オンラインEXPO(R)︎、オンラインマルシェ(R)︎は、合同会社スマートルーチェの登録商標です。



