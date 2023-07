[サンフロンティア]

ファイナル審査員 Skyland Ventures CEO 木下慶彦氏、ゲスト審査員 渋谷区議会議員 橋本ゆき氏、スタートアップカンファレンス「IVS」運営代表 島川敏明氏 参加決定





2023年6月28日付のお知らせの通り、サンフロンティア不動産株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:齋藤 清一、以下「当社」)は、「東京を世界一スタートアップしやすい都市へ」とするべく、複数のベンチャーキャピタルやスタートアップ支援企業と連携し「START-UP FRONTIER TOKYO」プロジェクトを始動し、プロジェクトのキックオフイベントとして、『実現したい日本の10年後の未来』をテーマとした、ピッチコンテスト「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2023」を9月15日(金)に開催いたします。

この度、ピッチコンテストのファイナル審査員に、Skyland Ventures CEO 木下 慶彦氏が加わり、さらに、ゲスト審査員として、渋谷区議会議員 橋本 ゆき氏とスタートアップカンファレンス「IVS」を運営するIVS株式会社 CEO 島川 敏明氏の参加が決定いたしました。

審査員の追加決定にあわせまして、1次審査応募期間を8月7日(月)まで延長し、本選出場企業発表日を2023年8月21日(月)とする運びになりましたのでお知らせいたします。







「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2023」は、これからの日本社会・経済を牽引していくスタートアップ企業を対象に、『実現したい日本の10年後の未来』をテーマに、ビジョン(熱意)/ビジネスモデル(市場性)/独創性・新規性/実現性/アイディア力を審査基準としたピッチ企画を募集し、1次審査を突破したスタートアップ企業8社に本選の会場でスピーチいただくピッチコンテストです。

上位入賞企業には、スタートアップの成長を支援するセットアップオフィス1年間無償利用権を贈呈いたします。引き続き、スタートアップ企業の皆様からのご応募を心よりお待ちいたしております。





ファイナル審査員[追加]







木下 慶彦 氏

Skyland Ventures General Partner

1985年生まれ横浜市出身。若手起業家によるシードスタートアップへの投資をメインに行うVC(ベンチャーキャピタル)ファンドを運営するSkyland Ventures CEO・パートナー。2022年よりWeb3に特化した総額50億円のVCファンドを組成し、投資活動を行っている。早稲田大学理工学部卒業。Twitter @kinoshitay





ゲスト審査員[追加]







橋本 ゆき 氏

渋谷区議会議員 最年少

株式会社ツギステ 代表

東京大学卒業。アイドルグループ「仮面女子」元メンバー

誰もが「明日も頑張ろう」と思える社会を実現するため、政界へ

2019年渋谷区議会議員選挙初当選

ダイバーシティ・女性の健康・まちづくり・環境・スタートアップ&エンタメ支援などに取り組む









島川 敏明 氏

IVS株式会社 CEO

大阪大学大学院生命機能研究科卒。理化学研究所で分子生物学/神経学の研究に従事。2017年Headline Asiaに入社し、投資活動に加え、IT企業の経営者層が約700名参加する招待制カンファレンス「IVS」の運営や日本最大のライブ配信アプリを提供する株式会社17 Media Japan(現 17LIVE)の立ち上げを行う。17 Media Japanでは経営企画室室長として2年間で日本のライブ配信業界において売上1位を達成する。2020年IVSの代表に就任。起業家のための新しいIVSを創るため奔走中。









「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2023」開催概要













「START-UP FRONTIER TOKYO」概要









「START-UP FRONTIER TOKYO」プロジェクト特設サイトhttps://startup-frontier.tokyo/



「START-UP FRONTIER TOKYO」は、再び「東京を世界一スタートアップしやすい都市へ」とするべく、複数のベンチャーキャピタルやスタートアップ支援企業と連携しながら、スタートアップ企業の成長にふさわしい環境作りに取り組むプロジェクトの総称です。20年後、50年後の日本の未来を作るため、スタートアップ企業を5つのテーマで支援してまいります。

【5つのテーマ】

1. Human(ヒト)

・スタートアップ向けオフラインイベントの定期開催によるスタートアップエコシステムのネットワーキングをリード。

・高度海外人材、海外メガスタートアップの日本誘致によるダイバーシティービジネスへの寄与。

2. Fund(投資)

・サンフロンティアも含めた国内最大規模となるファンド総額1,000億円以上のベンチャーキャピタル群との垣根を超えた広域コンソーシアム連携。

3. Information(情報)

・若い経営者に対するメンタリングプログラムの充実化。

・大手企業とのPoC(概念実証)を完全バックアップで支援。

4. Chance(機会)

・行政への働きかけや他企業との連携作りによる新たなビジネス成長の機会づくり。

・ホテルなどの連携でのワーケーションによる新しい働き方の機会提供。

5. PLACE(場所)

・サンフロンティア不動産は、「敷金0・原状回復負担0」「WEEK」「賃料夢払い」といった、スタートアップを成長させる新たな不動産賃貸ソリューションを提供しています。他にもベンチャーキャピタルと連携したアーリースタートアップ向けコワーキングスペースの開発やプロジェクト専用のラウンジ・バースペースの活用を通じて、『PLACE(場所)』を起点に、スタートアップ企業を応援し続けます。

【パートナー企業】

East Ventures、Z Venture Capital、株式会社StartPass





サンフロンティア不動産株式会社





サンフロンティア不動産株式会社は、東京都心部におけるオフィスビルの再生と活用を中心に事業を展開し、「利を求むるに非ず、信任を求むるにあり。変わるのは自分、お客様視点でお困りごとを解決する。期待以上で応える!」という方針のもと、“世界一お客様に愛されるビジョナリー・カンパニー”を目指しています。

中核の不動産バリューアップ事業(リプランニング(R))では、ビルの購入から、再生・活用企画、建設工事、テナント誘致、保証サービス、管理、販売、そして、その後のビル経営に至るまで、一貫した不動産サービスをワンストップで提供しております。事業を通じて、ビル経営者様やテナント様と一体となり、豊かでサステナブルな街づくり、社会づくりに取り組んでいます。



【会社概要】

会社名:サンフロンティア不動産株式会社

代表取締役社長:齋藤 清一

設立:1999年4月

URL:https://www.sunfrt.co.jp/



