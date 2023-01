[株式会社うるる]

~「OurPhoto年間人気フォトグラファーランキング」も発表!~



労働力不足問題解決のリーディングカンパニーとして、複数のSaaSサービスを展開する株式会社うるる(東京都中央区 代表取締役社長:星 知也、以下「うるる」)の100%子会社、OurPhoto株式会社(東京都中央区 代表取締役:田中 偉嗣、以下「OurPhoto」)は、2022年11月14日(月)から2022年12月4日(日)の期間において、一年間の素敵な写真と活躍したフォトグラファーを表彰する「OurPhoto Award 2022」を開催し、その結果を発表いたしました。









「OurPhoto(アワーフォト)」は、写真を撮ってほしい個人と写真を撮りたいフォトグラファーをつなげるマッチングサービスです。撮影場所はスタジオに限らず、指定の場所へとフォトグラファーに来てもらう「出張撮影」というスタイルを用いており、ユーザーのニーズに応じて記念日をはじめ、思い出に残したい日を撮影することができます。





■「OurPhoto Award 2022」について

「OurPhoto」の出張撮影サービスは、好きな場所でのロケーション撮影ができ、被写体の自然な笑顔や様子を撮影しやすいことから、多くのお客さまにご利用いただいており、2022年10月には累計撮影件数が70,000件を突破いたしました。最近のトレンドとしては、七五三などの行事における写真撮影をはじめ、新生児期の貴重な姿を撮影するニューボーンフォト、そして何気ない日常生活の幸せな空間を撮影する「カジュアルフォト」の撮影依頼が増えており、撮影シーンは多様化しています。



「OurPhoto Award 2022」は、2022年に「OurPhoto」の出張撮影サービスで撮影した素敵な写真の中から優秀な作品を決定し表彰するアワードで、2022年11月14日(月)から12月4日(日)まで特設サイトにて優秀作品を決定する投票を受け付けました。そしてこの度、投票総数5,133票の中から得票数の多かった写真を優秀作品とし、「家族写真カジュアル」・「七五三」・「お宮参り・お食い初め・百日祝い」・「カップル・夫婦」・「ニューボーンフォト」・「その他」の6つの部門に分けて発表いたします。また「OurPhoto」で活躍するフォトグラファーを「総合」・「エリア別」・「新人」・「お気に入り登録数」・「リピート顧客数」・「撮影リクエスト成約数」の6つのカテゴリーに分けた、年間人気フォトグラファーランキングも発表いたします。





■「OurPhoto Award 2022」優秀作品賞結果(一部)

「OurPhoto Award 2022」優秀作品発表

公式サイトURL:https://our-photo.co/award/photo2022



あなたが決める今年の1枚(投票結果)

1.「家族写真カジュアル」部門



Photo by hinako(沖縄)



2.「七五三」部門



Photo by kenstock(南関東)



3.「お宮参り・お食い初め・百日祝い」部門



Photo by 鈴木 岳人(南関東)



4.「カップル・夫婦」部門



Photo by 竹内 みのり(中国)



5.「ニューボーンフォト」部門



Photo by Kazumi(南関東)



6.「その他」部門



Photo by Yuta Sekiba(南関東)





■「OurPhoto Award 2022 年間人気フォトグラファー」結果(一部)

「OurPhoto Award 2022 年間人気フォトグラファー」

公式サイトURL:https://our-photo.co/award/ranking2022



<総合ランキング トップ10>







<総合ランキング1位~3位の受賞コメント>









今後も「OurPhoto」は、誰もが何気ない日常をもっと気軽に素敵な思い出として残せるように、フォトグラファーに写真を撮ってもらうという特別なことをもっと身近にし、人生のあらゆるシーンに寄り添うことで、新しい写真文化の創出を目指してまいります。



※「OurPhoto Award 2022」優秀作品のエントリー対象写真は、納品日が2021年11月1日~2022年10月31日のうち、掲載許諾を得た写真です。

※人気フォトグラファーの集計期間:2021年12月1日~2022年11月30日





「OurPhoto」の特徴(https://our-photo.co/)

1、本格写真が11,000円~低価格で提供可能

OurPhotoは店舗を持たずに、フォトグラファーに直接依頼できるマッチングサイト。

リーズナブルな価格を実現し、記念日から日常まで幅広いシーンで撮影を提供しています。

2、出張撮影だからコロナ感染症対策にも

スタジオ撮影とは異なり、出張撮影のため密にならない撮影スタイルを実現。

フォトグラファーも感染対策をした上で撮影を行うため、安心してご依頼いただけます。

3、スマホで1分で予約

Webのみで手続き・決済が1分ほどで完了。

スピーディーに、近場で撮影できる手軽さと気軽さがあります。





■OurPhoto株式会社概要(https://our.photo/)

OurPhoto株式会社は、人生のあらゆるシーンに寄り添い、あたらしい写真文化をつくることを目指し、出張撮影マッチングサイト OurPhoto を運営しています。

設立年月日:2015年6月25日

所在地:東京都中央区晴海3丁目12-1 KDX晴海ビル9F

代表者名:田中 偉嗣





【うるるグループ 概要】株式会社うるる(https://www.uluru.biz/)

設立:2001年8月31日

所在地:東京都中央区晴海3丁目12-1 KDX晴海ビル9F

代表者名:星 知也

事業内容:

◆CGS(Crowd Generated Service)事業

※CGSとは、クラウドワーカーを活用したうるる独自のビジネスモデル

・電話取次サービス「fondesk(フォンデスク)」

・入札情報速報サービス「NJSS(エヌジェス)」

・幼稚園・保育園向け写真販売システム「えんフォト」

・出張撮影サービス「OurPhoto(アワーフォト)」※OurPhoto株式会社にて運営

◆クラウドソーシング事業

・プラットフォーム「シュフティ」の運営

◆BPO事業 ※株式会社うるるBPOにて運営

・総合型アウトソーシング

・高精度のAI-OCRサービス「eas(イース)」

・障害者雇用トータル支援サービス「eas next(イース ネクスト)」





■サービスに関するお問い合わせ先

OurPhoto株式会社 サービス運営部

E-Mail:info@our-photo.co



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/05-17:46)