2023年11月14日 (火) ~ 16日 (木) までゲストバーテンディング!オリジナルカクテルは11月30日まで提供!(予約URL: https://bit.ly/choya-yoyaku )



チョーヤ梅酒株式会社 (本社:大阪府羽曳野市、社長:金銅重弘、以下チョーヤ) は、梅酒カクテル専門店「The CHOYA銀座BAR (ザ チョーヤ ギンザバー) 」にて、World Cocktail Week2023(ワールド カクテル ウイーク2023) を開催します。2016年に発売した本格梅酒 The CHOYA は、現在90か国以上の国々で楽しまれています。世界でエヴァンジェリスト(伝道師)として活躍するバーテンダーの中から、特に2023年に活躍したバーテンダーが旗艦店である「The CHOYA 銀座BAR」でオリジナルのThe CHOYAカクテルを提供するイベントです。







本年は、カナダ・バンクーバーより来日するAndrew Macdonald (アンドリュー・マクドナルド) 氏がゲストバーテンダーとして2023年11月14日 (火) ~ 16日 (木) までオリジナルカクテルを提供します。また、Andrew氏が開発したオリジナルカクテル3種は11月30日 (木) まで店舗にてお楽しみ頂けます。アラカルトメニューとしての販売の他、コースご予約のお客様には3種類の内1杯をサービスさせて頂きます。海外ならではの発想で生まれた斬新なThe CHOYAカクテルをこの機会にお楽しみください。





ゲストバーテンダープロフィール









名前 : Andrew Macdonald (アンドリュー・マクドナルド)

出身 : カナダ・カルガリー

バーテンダー歴 : 7年

現職 : 「Homer St. Cafe and Bar (バンクーバー) 」のBar Manager

受賞歴 : Giffard Western Cup ファイナリスト

Buffalo Trace Porthole Cocktail Challenge 2位







Andrew氏オリジナルカクテル









カクテル名1. : CHOYA Breeze (チョーヤ ブリーズ)

アルコール度数23%の本格梅酒とウォッカ、オレンジリキュール、パイナップルジュース、エルダーフラワーリキュールなどを使用。

豊かな個性がバランスよくまとまった見た目にも楽しいカクテル。

使用製品 : The CHOYA 23° (日本未発売品)

価格 : 1,300円(税込)















カクテル名2. : CHOYA Flip (チョーヤ フリップ)

完熟梅ピューレタイプのフルーティーな本格梅酒にハーブリキュールやピール、スパイスをブレンドする事で意外性を付与したカクテル。

卵を使用し、まろやかなテクスチャーを演出しました。

使用製品 : The CHOYA CRAFT FRUIT

価格 :1,200円 (税込)















カクテル名3. : CHOYA Citrus Blossom (チョーヤ シトラス ブロッサム)

熟成期間1年以上2年未満の本格梅酒とジンをベースに、ベルガモット、グレープフルーツなど柑橘類とエルダーフラワーリキュールを使用。

フローラルでフレッシュな香りとキレの良い爽やかな味わい。

使用製品 : The CHOYA SINGLE YEAR

価格 : 1,450 (税込)













対象コース概要





予約ページ : https://bit.ly/choya-yoyaku

・梅づくしディナーコース 価格 : 6,000円(税込)

・至極の梅グルメコース 価格 : 5,400円 (税込)

・梅づくしアフタヌーンティー&ハイティーコース 梅酒カクテルクリームソーダ付き

価格 : 平日 4,800円 (税込) 、土日祝日 : 5,100円 (税込) など飲み放題付きコース全て。

※コースは全てチャージ料含む





World Cocktail Week 2022 イメージ





名前 : Diana Skoropad (ディアーナ・スコロパッド)

出身 : ウクライナ







The CHOYA 銀座BARでは、お客様に「常に梅との新しい出会い」をお届けする事をコンセプトにこれからも運営して参ります。梅気分の際にはお気軽にお立ち寄りください。



チョーヤは「とどけ、梅のちから。」をスローガンに、梅のもつ新しい可能性を追求し、健康的で楽しい毎日を送れるよう梅の素晴らしさを世界中の人々にお届けします。





店舗概要





店名 : The CHOYA 銀座BAR(ザ チョーヤ ギンザバー)

時間 : 平日 Open 16:00 - Close 22:00 (L.O. 21:30)

土日祝日 Open 13:00 - Close 22:00 (L.O. 21:30)

チャージ料 : 880円 (税込) ※コースプランお申込みの場合は除く。

所在地 : 〒104-0061 東京都中央区銀座5-6-5 NOCO 7F

TEL : 03-3573-8015

アクセス : 地下鉄丸ノ内線 銀座駅 A1番出口 徒歩1分

地下鉄銀座線 銀座駅 B5番出口 徒歩1分

地下鉄日比谷線 銀座駅 B5番出口 徒歩1分

URL : https://www.choya.co.jp/the-choya-ginza-bar/

※店内は全面禁煙となっております。ご注意ください。



日本発祥の伝統的リキュールである本格梅酒の飲用スタイルを進化させ、文化として世界に発信する事を目的にオープンしたチョーヤ梅酒初の常設バー。次世代のスタンダードとして開発した本格梅酒「The CHOYA」をベースとしたカクテル、梅酒や梅干しを使用した梅フードなど合わせて100種類以上のオリジナルメニューをお楽しみいただけます。







■会社概要

名称 : チョーヤ梅酒株式会社

設立 : 1962年6月

資本金 : 2,800万円

代表者 : 代表取締役社長 金銅 重弘 (こんどう しげひろ)

事業内容 : 梅酒、梅関連製品の製造販売

所在地 : 〒583-0841 大阪府羽曳野市駒ヶ谷160-1

主な販売先 : 全国酒類卸問屋、欧米各国、東南アジアなど諸外国

ホームページ: https://www.choya.jp



■お問い合わせ先

チョーヤ梅酒株式会社

TEL: 072-956-0515 (代表)



