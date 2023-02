[株式会社朝日出版社]

2月6日(月)、世界をリードするニュースメディアCNNのニュースを素材にしたオンラインの英語力測定テスト「CNN GLENTS」第6回公開テストの申し込み受付がスタートいたしました。







<第6回公開テスト: 2023.3.2(木)~3.15(水)>



申込期間: 2023.2.6(月)~3.14(火)

受験料: 3,960円(税込)

所要時間: 約70分

※解答・解説の公開期間は2023.3.16(木)~4.15(土)です



◆公式サイトはこちらです⇒https://www.asahipress.com/special/glents/



◆紹介動画はこちらからご覧ください⇒https://www.youtube.com/watch?v=RVR1wfN0XUk









◆体験版はこちらから受験していただけます(新規登録が必要です)⇒https://glents.asahipress.com/login











CNN GLENTS(GLobal ENglish Testing System)とは



世界をリードするニュースメディアCNNの生きた英語を使った、全く新しい英語力測定テストです。

リアルな英語を聞き取るリスニングセクション、海外の話題を読み取るリーディングセクション、ニュースの理解に必要な背景知識を問う国際教養セクションから構成され、世界に通じるホンモノの英語力を測定します。

リスニングセクションは、CNNで実際に放送された音声を使った「CNN音声版」と、同じ内容をネイティブが吹き込み直した「ナレーター音声版」の2種類からご選択いただけます。





実際のテスト画面



◇リスニングセクション





◇リーディングセクション





◇国際教養セクション











CNN GLENTSはここが支持されています



1.作られた英語ではなく、実際の英語ニュースが素材

リスニング問題、リーディング問題、いずれも世界をリードするニュースメディアCNNの英語ニュースから出題。政治、経済、科学、教育、文化など幅広いジャンルから、世界の「いま」を理解するために必要な英語力を測定します。実際のニュース映像を使った「動画視聴問題」も導入しています。



2.場所を選ばず受験できるオンライン方式

コンピューターやスマートフォン、タブレットなどの端末とインターネット接続環境があれば、どこでも好きな場所で受けられるオンラインテストです。

※スマートフォン、タブレットでの受験にはアプリのダウンロードが必要です。



3.自動採点で結果をすぐに表示、国際指標CEFRを基にしたCEFR-Jにも対応

テスト終了後、自動採点ですぐに結果がわかります。国際的な評価基準であるCEFRを基にしたCEFR-Jとの対照レベルやTOEIC(R) Listening and Reading Testの予測スコアも表示され、現在の英語習熟度を知ることができます。受験可能期間終了後1カ月間、英文トランスクリプトなどが閲覧でき、復習すれば確実に英語力アップにつながります。



4.コミュニケーションに必要な社会・文化知識にも配慮

世界の人々と円滑にコミュニケーションを図るには、一般的な英語力に加えて、近年話題になっている政治・経済・科学などの問題に関する背景知識が必須です。「国際教養セクション」では、知っておくべき世の中の情勢や今話題になっている事柄を題材にした様々な問題が登場します。





これまで受験された方々の声





「最新ニュースからの出題である点にひかれた」



「結果がすぐにわかる点がいい」



「ニュースがもっと理解できるようになることも目標としているので、これからも受験したいと思う」



「国際教養問題は新鮮に感じ、参考になった」



「気軽に受けられ、TOEIC(R) Listening and Reading TestやCEFR-Jのレベルも測れるので、定期的に受けて英語力を測りたい」



TM&(C) 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/06-12:46)