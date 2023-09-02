［一般社団法人Mリーグ機構］





一般社団法人Mリーグ機構（本社：東京都港区、代表理事：藤田晋）は、2023年9月18日に開幕する「Mリーグ2023-24シーズン（以下Mリーグ2023-24）」で、各チームが着用する公式ユニフォームのデザインを発表いたします。

「Mリーグ2023-24」もミズノ株式会社に試合用ユニフォーム及びレプリカユニフォームを制作していただきました。







レプリカユニフォームの販売（オフィシャルサポーター会員限定）に関しては、追ってお知らせいたします。



■Mリーグ2023-24シーズン オフィシャルサポーターについて

https://m-league.jp/news202308041200/

https://m-league.jp/supporter/



■一般社団法人Mリーグ機構 概要

【名称】 一般社団法人Mリーグ機構

【役員】

最高顧問 日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎

代表理事 株式会社サイバーエージェント 代表取締役 藤田晋

理事 株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役CHRO兼CLMO 山下直久

理事 株式会社コナミアミューズメント 代表取締役社長 沖田勝典

理事 株式会社ジャパネットブロードキャスティング 社長執行役員 佐藤 崇充

理事 株式会社セガ 常務取締役 山下滋

理事 株式会社テレビ朝日 取締役副社長 角南源五

理事 株式会社電通 執行役員 中村光孝

理事 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 執行役員 山田覚

理事 株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心

監事 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 代表取締役 井上智治

【所在地】東京都港区

【活動開始】2018年7月

公式サイト：https://m-league.jp



■URL

「Mリーグ」公式サイト：https://m-league.jp

「Mリーグ」公式Twitter：https://twitter.com/m_league_

「Mリーグ」公式YouTube：https://www.youtube.com/c/m-league

「Mリーグ」LINE：http://nav.cx/2cdpHvu



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