メンズスキンケアブランド「BULK HOMME」(以下、バルクオム)(運営:株式会社バルクオム、代表取締役CEO:野口 卓也)は、ブランドアンバサダーに俳優兼動画クリエイターのカルマを迎え、7月24日(月)より新たなWEB CMの配信をスタートいたします。カルマが出演するWEB CMは、バルクオム公式サイト(URL:https://bulk.co.jp/shop/pages/campaign)、公式YouTubeにて公開いたします。また公式サイト限定で、SPECIAL NOVELTY付きの定期コース「KARUMA SPECIAL COURSE」を発売いたします。



*1:通販チャネルとして、TPCマーケティングリサーチ(株)調べ、2022年1月~2022年12月の売上実績



■コラボレーション背景

バルクオムは、「世界のメンズビューティをアップデートし、グローバルシェアNo.1になる」というメッセージを掲げ、現代を生きる世界中の男性たちに"なりたい自分"に進化できる自信を与えるスキンケアブランドです。

カルマはYouTube公式チャンネル登録者180万人を超える動画クリエイターとしてだけでなく、現在では役者、タレントなど活動の領域を広げ、「新しいことに挑戦し続ける」姿を体現しています。そんなカルマの生き方や躍進は、バルクオムが製品を通して男性に与えたい「なりたい自分になるための自信」からくるものであり、ブランドとの親和性が高いことから、この度アンバサダーに就任いただく運びとなりました。



7月24日(月)より、カルマが出演するWEB CMを、順次バルクオムの公式サイトやソーシャルメディア、公式YouTubeで公開しております



■WEB CM ストーリー

建物から出てきたところを警察官に突如職務質問される、カルマ。

カルマの肌のきれいさから、警察官はただごとではないと感じ、他の警察官も集まりだします。

肌のきれいさの秘訣として、「THE FACE WASH(洗顔料)」を紹介するカルマ。

カルマの「肌ビジュ最高*²」のメッセージのもと、警察官も一緒に、濃密な泡に心も顔も包まれる様子、表情にご注目ください。



カルマのYouTube公式チャンネルで人気の「警察」「職質」というシチュエーションを活用しながら、カルマのキャラクターを活かした自信がある様子、警察官とのコミカルな掛け合いも見どころです。



ぜひご覧ください。



*2:自社商品内において





■WEB CM 概要(30秒)ストーリーボード

























キャンペーン特設ページ :https://bulk.co.jp/shop/pages/campaign



WEB CM動画(30秒ver) :https://youtu.be/MsRDh5bcq-U



WEB CM動画(フルver) :https://youtu.be/_2JNxx91SlE









■公式サイト限定 KARUMA SPECIAL COURSE

7月24日(月)より公式サイト限定で、SPECIAL NOVELTY付きの定期コース、「KARUMA SPECIAL COURSE」を発売します。定期コースの2回目発送時には、本コース限定のSPECIAL NOVELTYとして、KARUMA×BULK HOMMEがコラボレーションしたオリジナルトートバックをプレゼント。カルマの『K』のスクリプト系グラフフィックの中に英文の自己紹介をプリントしたカルマファン必見の特典です。







■KARUMA SPECIAL FACE CARE COURSE

●価格

初回特別価格900円(税込)+送料無料

2回目以降は単品合計価格の10%OFFの7,920円(税込)+送料無料

※1回目の特別価格をお受け取り後、2回目のお受け取りがなく定期購入を解約する場合のみキャンセル料3,000円(税込)が発生いたします。

●製品

THE FACE WASH(洗顔料)100g、THE TONER(化粧水)200mL、THE LOTION(乳液)100g

●初回特典

THE BUBBLE NET(泡立てネット)、THE BOTTLE 100mL、THE BOTTLE 200mL、BULK HOMMEオリジナルヘアバンド

●定期2回目特典

KARUMA×BULKHOMME オリジナルトートバック



■KARUMA SPECIAL HAIR CARE COURSE

●価格

初回特別価格900円(税込)+送料無料

2回目以降は単品合計価格の10%OFFの8,415円(税込)+送料無料

※1回目の特別価格をお受け取り後、2回目のお受け取りがなく定期購入を解約する場合のみキャンセル料3,000円(税込)が発生いたします。

●製品

THE SHAMPOO (シャンプー)200g、THE TREATMENT(トリートメント)180g、THE SCALP SERUM(頭皮用美容液)50mL

●初回特典

SCALP BRUSH(スキャルプブラシ)、HOOK CLIP(フッククリップ)

●定期2回目特典

KARUMA×BULKHOMME オリジナルトートバック





【KARUMA×BULK HOMME オリジナルトートバック】







































左:デザイン ※カルマ自己紹介文をプリント

右:製品サンプル ※実品は写真と異なる場合がございます



■店頭限定セット

9月8日(金)よりTHE FACE WASH(洗顔料)、THE BUBBLE NET(泡立てネット)、ヘアバンドを、カルマが表紙にデザインされたパッケージ「KARUMA FACE CARE LIMITED SET」にセットした限定セットを、数量限定で全国のドラッグストア、バラエティストアで順次発売いたします。WEB CMでも登場するTHE FACE WASH(洗顔料)の濃密泡に心も顔も包まれる感覚を是非ご体験ください。今までトライしてみたかったけどなかなか手に取れなかった方など、一度バルクオム製品を試してみたいという方におすすめです。



●製品名

KARUMA FACE CARE LIMITED SET

●発売日

2023年9月8日(金)頃より順次店頭販売を開始

●発売価格

2,860円(税込)

●セット内容

THE FACE WASH(洗顔料)100g、THE BUBBLE NET(泡立てネット)、バルクオムオリジナルヘアバンド

















中:ウェルシアグループ限定デザイン

下:ドン・キホーテ限定デザイン



「KARUMA FACE CARE LIMITED SET」内の FACE WASH(洗顔料)は、2023年6月までに累計出荷本数300万本を突破した、ブランド立ち上げ以降不動の売上1位の人気製品です。

濃厚で弾力のある泡のクッションで洗顔時の摩擦をやわらげ、肌のバリア機能を守る「生石けん」に、余分な皮脂や汚れを洗浄し潤い成分を残す、「クレイミネラルズ」の選択吸着機能をプラス。

保湿成分も豊富に配合することで、肌をいたわりながらすっきり洗える仕上がりの、高機能洗顔料です。





■アンバサダープロフィール





・カルマ

・俳優/動画クリエイター



夢は有名人になる。

役者になる為に福岡から上京しオーディションやエキストラの下積み時代を5年経験。

鳴かず飛ばずの状況が続き、自分が有名になってファンダムを抱えてから芸能参入の戦略に切り替え、当時勢いある媒体を模索しYouTubeを開始。

1年で100万人を突破し、現在180万人を超えるファンダムを保持することになる。

戦略がハマり芸能事務所からのオファーも増え、独立が多い芸能界だが、組織力を活かした事務所への入所を決断。現在は役者、タレントなど幅広く活動中。





■バルクオムについて

バルクオムは、「世界のメンズビューティをアップデートし、グローバルシェアNo.1になる」というメッセージを掲げ、現代を生きる世界中の男性たちに、"なりたい自分"に進化できる自信を与えるスキンケアブランドです。全てのプロダクトは「男性の肌にとってどうあるべきか」を研究し、厳選した成分と処方で高い効果実感を追求。五感に訴えかける贅沢な泡体験や心地よい香りなど、プロダクトを通して驚きや感動を与えられるようにデザインしています。



日本では、公式オンラインストアの他、Amazon等のECモール、全国10,000店舗以上のドラッグストア・バラエティショップ・ヘアサロン等で販売。海外では、中国大陸・アメリカをはじめとする国と地域へ進出し、高い評価を得ています。



■アワード受賞歴

・2019年 Cosmoprof Awards 2019 グランプリ「THE SHAMPOO」

・2020年 Pure Beauty Global Award2020 グランプリ「THE FACE WASH」



■会社概要

社名 :株式会社バルクオム(BULK HOMME Co., Ltd.)

所在地 :〒106-0045 東京都港区麻布十番1-10-10 ジュールA 4F

代表者 :代表取締役CEO 野口卓也

設立 :2017年5月19日

2013年4月 TSUMO・JP株式会社BULK HOMME事業部発足。

2017年 組織再編を経て株式会社バルクオムとして事業開始。

資本金 :9,000万円(2023年5月末現在)

事業内容:化粧品の企画、販売

TEL :03-5114-6220(平日 11:00~18:00)

URL :https://bulk.co.jp



