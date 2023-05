[株式会社ワンオー]

博多阪急2Fにて5/3(水)~5/9(火)まで開催





博多阪急2Fメンズクリエーターズは今の時代性を絶妙に捉えた、高感度メンズファッションをテーマに展開。

その中心にあるイベントステージでは、エッジの効いた型破りなファッションやエンタメをご用意。

今回ご紹介するブランドはリアリティかつオリジナリティ溢れるコレクションを展開する「DISCOVERED」

デザイナーが在店し、2023SSの新作をご紹介します。

5月3日は大人気のTシャツのリメイクイベントも開催!



● DISCOVERED

DISCOVERED POP UP STOREが博多阪急に再び登場。

リアルクローズを基に , モードからストリートまで幅広い独自の視点で ,リアリティかつオリジナリティ溢れるコレクションを展開する “DISCOVERED”

DISCOVERED が展開するビンテージウェアを解体 , 再構築したライン“newsed”

2ラインによる 2023SSの新作を携えPOP UP を開催いたします。



「DISCOVERED POP UP STORE」

<期 間>5月3日(水)~5月9日(火)

<場 所> 2階イベントスペース

※最終日は午後6時終了





● 5月3日はデザイナーが在店し、大人気のTシャツのカスタマイズのイベントを開催。

5月3日はデザイナーである木村 多津也 氏が博多阪急に在店し、Tシャツカスタマイズのイベントを開催。 お客様のワードローブの中からTシャツをお持ちいただき、古着のTシャツと組み合わせて新たな1着を製作します。 開催日:5月3日(水)10時~19時まで 料金:28,600円税込(ご自身のTシャツを1着お持ちください。)







Designer

木村 多津也

2001年からミュージシャン・DJ・役者などのアーティストにオーダーメイドの 洋服製作創りを開始しDISCOVEREDをスタートさせる。



新型コロナウイルス感染拡大の防止と、お客様と従業員の安全を最優先に考え、取り組みのもと実施いたします。

※株式会社ワンオーが運営



