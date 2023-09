[コンラッド大阪]

【2023年9月6日】コンラッド大阪(大阪市北区中之島、総支配人マルコ・ティラフェリ)「C:GRILL(シーグリル)」では、2023年9月13日(水)~12月17日(日)、2024年1月17日(水)~4月21日(日)まで、レストランの中に新しいレストランを誕生させるというコンセプトのもと前回人気を博したオイスター料理専門の期間限定ポップアップダイニングバー「オイスター・バー」by C:GRILL(シーグリル)を再びオープンします。



海外の埠頭をイメージしたスタイリッシュな薪焼きシーフードグリルレストラン「C:GRILL(シーグリル)」のカウンター席でご用意するのは、シェフやバーテンダーと気軽な会話を楽しみながらエクスクルーシブなカウンターバーで食すアラカルトのオイスターとシーフードメニュー。お一人で楽しめるポーションから、シェアしてお召し上がりいただけるサイズ、スタイリッシュにアレンジされた殻付き生牡蠣、焼き牡蠣のセットなどをお選びいただけます。主役のオイスターは、兵庫、広島、佐賀、宮崎、北海道などを中心に全国の産地から取り寄せられ、海洋深層水を使用した特許技術で浄化されてから納品される物を使用。ウイルスフリーで安全性の高いオイスターをお客様へご提供します。







「C:GRILL(シーグリル)」料理長クリストファー・ホートンは、「前回開催した期間限定のオイスター・バーは初の試みでしたが、たくさんのお客様にご好評いただき、第2弾を開催出来ることを嬉しく思っております。日本だからこそできる産地によって違う種類のオイスターの食べ比べや、ミネラルを多く含んだ日本のオイスターそのものの旨みを国内外のお客様に味わっていただけるよう、素材の味を生かしつつこだわりの食材をアクセントとして加えたお料理をご用意します。是非皆さんに楽しんでいただければ」と語ります。



メニューには、牡蠣をベーコンとウスターソースで風味豊かに焼き上げるオーストラリアの伝統料理「キルパトリック」をトマトソースで甘く香ばしい味わいにアレンジしたお料理を始めとして、パセリやグリーンハーブなどの野菜にバターソースやパン粉をのせてグリルするアメリカが発祥と言われている伝統料理「ロックフェラー」は、クリームを使用してなめらかに。コンラッド大阪オリジナルのイースト菌から作るサワードウと楽しむ「牡蠣のアヒージョ」など工夫を凝らしたオイスター料理をご用意します。シャンパーニュのゼリーとキャビアをあしらった「プレミアムオイスター」や、京都のひらがいたまごWABISUKE、淡路島のレモンなど関西圏の食材を使用して趣向を凝らしたお料理も合わせてお楽しみいただけます。また、同じく人気を博した期間限定のロブスター・バーの中から厳選したアラカルトメニューもラインナップ。更にバラエティー豊かとなり、お食事の間のお口直しとして華を添えます。









料理と共にレストランを盛り上げるのはモダンアートに囲まれたスタイリッシュなカウンターと、海を想わせる青と大理石が創り出すモダンな空間。「オイスター・バー」by C:GRILL(シーグリル)は、新しい刺激を求め続けるアーリーアダプターやクリエイターたちに選ばれる場でありたいと考えます。地上200メートルの絶景を背景にする隠れ家のような空間で、仲間やご友人との食事やネットワーキング、カジュアルな社交の場など、思い思いのインスパイアリングな時間をお過ごしください。









「オイスター・バー」 by C:GRILL(シーグリル)

期間: 2023年9月13日(水)~12月17日(日)、2024年1月17日(水)~4月21日(日)

時間: 平日17:30~22:30(最終入店 20:30)

土日祝11:30~15:30(最終入店14:00)、17:30~22:30(最終入店20:30)

※ランチ90分制、ディナー2時間制

場所:「C:GRILL(シーグリル)」内カウンター席(40F)

URL: https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/restaurants/oyster-bar

ご予約: HPもしくは、お電話 06-6222-0111 (代表)にて承ります。



<アラカルトメニュー例>

・殻付き牡蠣 6個セット3,600円、12個セット7,000円

・ベイクドオイスターセット(3種 キルパトリック、ロックフェラー、カニインペリアル)2,500円

・生牡蠣のドレス添えセット(3種 フィンガーライム・ピンクペッパーミニョネット、いくら・ホースラディッシュ・淡路島レモン、大根・昆布オイル・ロングペッパー)2,100円

・プレミアムオイスター シャンパーニュとキャビア1,500円

・スモークオイスターサラダ、フリゼ、ラディッシュ、パンプキンシード2,100円

・フライドオイスター、グリビッシュソース2,800円

・牡蠣のポーボーイミニバーガー、アイオリ、キャベツのスイートピクルス2,800円

・牡蠣のリゾット、ウニクリーム、パルメザンチーズ2,800円

・牡蠣のアヒージョ、京都の黒七味、コンラッドサワードウ3,000円

・ロブスタービスク グリルロブスターとサフラン 2,500円

・メリーランド風越前紅ズワイガニのクラブケーキ 2,800円

・ロブスターカタラーナ 半身3,500円、1尾6,300円

・ロブスターの薪焼き ディル風味のチミチュリ 半身3,500円、1尾6,300円

・キャビアセット 12グラム5,500円、50グラム20,000円

・淡路島レモンのタルト1,500円

・スフレチーズケーキ1,500円



<ドリンクメニュー例>

・オリジナルカクテル2,500円~



※画像はイメージです。※メニューは変更になる場合がございます。※表示料金には税金・サービス料が含まれます。※カウンター席限定プランです。



クリストファー・ホートン Christopher Horton

アメリカ、ワシントンDC近郊出身。幼い頃から料理をする楽しさと、料理が持つ“人を楽しませる力”に魅せられ、15歳からキッチンで働き始める。米国のNew England Culinary Instituteを卒業し、ホテルや数々の有名店で経験を積んだ後、2014年に日本へ。日本では外資系ラグジュアリーホテルのレストランにて副料理長を務めた後、デンマーク「noma」のDNAを持つ東京・飯田橋「INUA」(現在閉店)で研鑽を積む。2020年より長野県で300年以上続く老舗旅館の総料理長を務めた後、2022年コンラッド大阪レストラン「C:GRILL(シーグリル)」の料理長に就任、2023年にはホテル全体の副料理長に抜擢された。関西の食材の探求や新たな料理の開発に情熱を注いでいる。





コンラッド大阪について

水都大阪の新たなランドマーク「中之島フェスティバルタワー・ウエスト」の最高層階(33~40階)に2017年6月9日に開業したコンラッド大阪は、ビジネスとプライベートをシームレスに楽しみ人生の歓びを謳歌する「スマート・ラグジュアリー・トラベラー」をターゲットとした次世代型のスマート・ラグジュアリーホテルです。“Your Address in the Sky - 雲をつきぬけて-” をコンセプトに地上200メートルから壮大なパノラマビューを眼下に見渡すホテルには、50平方メートル ~の広さを誇る客室(164室)、天下の台所大阪らしさとコンラッドならではのインスピレーションに満ちた4つのレストランとバー&ラウンジ、最新鋭の設備を備える2つのバンケット施設、スパ、プール、フィットネスクラブ、ウエディングチャペルなど、充実の設備を擁しています。コンラッド大阪は、人と人、人と街、アート、そして文化をコネクトし、従来のラグジュアリーを超えた正真正銘のラグジュアリーを提供します。コンテンポラリーテイストと和の伝統が融合したアート作品を散りばめたコンラッド大阪に足を踏み入れた時、ゲストはインスピレーションを感じ、そこに新たなスマート・ラグジュアリーが生まれることでしょう。コンラッド大阪に関する詳細は、conradosaka.jp をご覧ください。



コンラッド・ホテルズ&リゾーツについて

ホスピタリティ業界のグローバルリーダーであるヒルトンの1ブランドとして、世界5大陸に40軒のホテルを展開しているコンラッド・ホテルズ&リゾーツは、コンテンポラリーなデザインや先進的なイノベーション、キュレーションアートで、新しいことに挑戦する世界中のお客様の感性を刺激します。またコンラッドでは、ローカルや世界の文化に触れながら、お客様に満足いただけるサービスを体験することができます。コンラッド・ホテルズ&リゾーツのご予約は、公式サイト(https://conrad.hiltonhotels.jp/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。ヒルトンの公認予約チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新の情報はこちらをご覧ください。stories.hilton.com/conradhotels, www.facebook.com/conradhotels, www.instagram.com/conradhotels, www.twitter.com/conradhotels.





企業プレスリリース詳細へ (2023/09/06-20:16)