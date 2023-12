[ハーモニーランド]

KAWAII IDOL FES 2024年2月2日(金)~3月20日(水)開催

株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)が運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド(大分県日出町)」では、2024年2月2日(金)より、「KAWAII IDOL FES」を開催します。

今年のテーマは“仲間”。学校や職場でいつも一緒に過ごす仲間、同じ推しを応援する仲間など。『大好きな人と一緒に、たくさんの思い出をハーモニーランドで作って欲しい。』という願いを込めて、G’s IDOL・M’s IDOLのメンバーたちがKAWAIIがいっぱい詰まったフェスをプロデュース。KAWAIIのチカラで、仲間と特別な思い出を作ることができるイベントとなっております。



M's IDOL & G's IDOL



★ M's IDOL LIVE "We are M's IDOL!"



M's IDOLのメンバーが、ヒットソングによるカッコいいスペシャルライブを上演します。

4人のかっこいいダンスにココロときめくライブショーです。

● 時間:11:00~11:20 ● 場所:ハーモニービレッジ



左からディアダニエル、ポムポムプリン、バッドばつ丸、シナモロール



M’s IDOL とは・・・

2020年2月に結成したハーモニーランドオリジナルのアイドルグループ。

かっこいいキレッキレのダンスと、 時々見せる可愛さが魅力の男のコ4人組です。

【メンバー】

バッドばつ丸、ディアダニエル、ポムポムプリン、シナモロール



★ G's IDOL LIVE "We are G's IDOL!"



G's IDOLのメンバーが、ヒットソングにのせて超絶カワイイスペシャルライブを上演します。かわいいファンサービスに胸がキュンキュンしちゃうことまちがいなしです。

● 時間:16:00~16:20 ● 場所:ハーモニービレッジ



左からぼんぼんりぼん、マイメロディ、ハローキティ、クロミ、ウィッシュミーメル



G’s IDOL とは・・・

2020年2月に結成したハーモニーランドオリジナルのアイドルグループ。

かわいく、時にはカッコよく、みんなに笑顔を届ける女のコ5人組です。

【メンバー】

ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ぼんぼんりぼん、ウィッシュミーメル



安全にショーをお楽しみいただくため、G's & M's IDOL ライブショーでの

最前列は座席指定の有料席となります。(事前購入)

■価格:1席1,000円 ■席数:75席(事前購入)+車いす席 4席(当日購入)

※お席は指定席(立ち見)となります。

※最前列(指定席)以外は無料でご観覧いただけます。

★ IDOL Original Goods (一例)



IDOL FES開催に合わせてメンバーがデザインされたグッズを販売します。

推しのキャラクターグッズを身につけておもいっきり推しを応援しましょう。





Tシャツ(9種) 各4,400円

マフラータオル(9種) 各1,650円

うちわ(9種) 各880円







アクリルチャーム(9種) 各550円

缶バッジ(9種) 各550円

ペンライト 4,400円





他にもカワイイコンテンツが楽しめます。



★ おでむかえグリーティング



開園時にキャラクターたちが ハーモニービレッジにあそびに来るよ♪

● 時間:開園から20分 ● 場所:ハーモニービレッジ



画像はイメージのため、けろっぴの出演をお約束するものではございません。

★ 出会えたあなたはラッキー♪フリーグリーティング



ハローキティたちはみんなに たくさん思い出を作ってもらうためサプライズでいろんなサンリオキャラクターたちを「KAWAII IDOL FES」に招待します。

出演キャラクター・場所・時間は当日のお楽しみです。

★ フォトスポット



園内にはカワイイフォトスポットがいっぱいです。たくさん写真を撮って最高の思い出をお作りください。



◎「KAWAII IDOL FES」

