[株式会社SUPER STUDIO]

~『シドニアの騎士』、『BLAME!』、『人形の国』の3作品からTシャツやスウェットなどのアイテムが発売~



D2C支援事業やECプラットフォーム「ecforce」を提供する株式会社SUPER STUDIO(所在地:東京都目黒区、代表者:代表取締役 林 紘祐、以下:SUPER STUDIO)と、コンテンツIPに特化した事業創出会社である株式会社Helixes(所在地:台東区、代表者:代表取締役社長 志村龍之介)が運営するストリートアパレルブランド「MEQRI」(メクリ)は、ハードSF作品の人気が高く、国内外問わずコアなファンが多い弐瓶勉先生の作品から『シドニアの騎士』、『BLAME!』、『人形の国』の3作品のオリジナルアパレルアイテムを2023年11月27日よりMEQRI公式サイトにて発売いたします。









■ファン歓喜!弐瓶勉先生の作品から厳選した3作品のアパレルが登場!

ハイクオリティーなハードSF系作品を多く執筆する弐瓶勉先生。その独特な世界観で作られる作品は、細かな背景描写やストーリー設定、個性的なキャラクターの登場など、弐瓶勉先生ならではの作風に魅了された熱量の高いファンから多く支持されています。



今回、MEQRIでは弐瓶勉先生の様々な作品の中から3作品をチョイスし、MEQRIならではの世界観でアイテム化いたしました。1つ目の作品は、国内で様々な賞を受賞し、TVアニメや映画化もされた日本が世界に誇るSF作品『シドニアの騎士』、2つ目の作品は初の長編作品ながら、TVアニメをはじめ、国内のみならず海外からも高い評価を集めるハードSFアクション漫画『BLAME!』、3つ目の作品は繊細かつ重厚な筆致によって壮大な世界観が展開されるSFダークファンタジー作品『人形の国』。これらの3作品から、スウェットやTシャツなどのアパレルを発売いたします。



特設ページ:https://meqri.com/shop/pages/nihei_lp



■発売アイテム一覧

⚫️シドニアの騎士

1. シドニアの騎士 Long Sleeve Tee KANATA

『シドニアの騎士』第63話「白羽衣つむぎの夢」より、融合個体かなたのイラストと、かなたに関連するキーワードをプリントしたLong Sleeve Tee。



価格:6,500円(税別)

サイズ:S, M, L, XL

URL:https://meqri.com/shop/products/MQ06AB01WH00S



2. シドニアの騎士 Sweatshirt SALVATION

『シドニアの騎士』第40話「たった二機の救出部隊」より、カラー挿絵をプリントしたSweatshirt。 表にあるロゴはイラストの色味に合わせて赤をチョイス。



価格:10,000円(税別)

サイズ:M,L,XL,XXL

URL:https://meqri.com/shop/products/MQ06CB01BK00M



3. シドニアの騎士 Hoodie CONTACT

『シドニアの騎士』第42話「星白閑の形象」より、挿絵とそのシーンに関連するキーワードやセリフで構成されたデザインをプリントしたHoodie。



価格:10,000円(税別)

サイズ:M,L,XL,XXL

URL:https://meqri.com/shop/products/MQ06DB01RD00M



4. シドニアの騎士 Tee ANATOMY

『シドニアの騎士』コミックス3巻にて掲載されているガウナを説明する挿絵と、表と裏にその生態を説明する英文で構成されたデザインをプリントしたT-Shirts。



価格:6,000円(税別)

サイズ:M,L,XL

URL:https://meqri.com/shop/products/MQ06AA01IV00M



5. シドニアの騎士 Tee ECHO

『シドニアの騎士』第36話「大シュガフ船の鳴動」より、カラー挿絵をプリントしたT-Shirts。 フロントロゴはイラストの色味に合わせて青をチョイス。



価格:6,400円(税別)

サイズ:M,L,XL

URL:https://meqri.com/shop/products/MQ06AA02WH00M





⚫️人形の国

6. 人形の国 Tee AT LAST

『人形の国』第54話より、作品最後のシーンにフォーカスしたデザインとキャラたちの心境を表した英文をプリントしたT-Shirts。





価格:6,000円(税別)

サイズ:M,L,XL

URL:https://meqri.com/shop/products/MQ06AA03WH00M



7. 人形の国 Tee WISH

『人形の国』第48話より、人形形態のタイターニアをプリントしたT-Shirts。 イラストの下に各巻に登場するアイコンを追加。



価格:6,000円(税別)

サイズ:M,L,XL

URL:https://meqri.com/shop/products/MQ06AA04WH00M





⚫️BLAME!

8.BLAME! Tee THE NET TERMINAL GENE

『BLAME! 』LOG.53「欠漏」より、腹部に球体を持ったシボ レベル9をプリントしたT-Shirts。 ネット端末遺伝子の文字を記載。



価格:6,000円(税別)

サイズ:M,L,XL

URL:https://meqri.com/shop/products/MQ06AA05BK00M



9. BLAME! Tee SILICON

『BLAME! 』コミックス5巻のイヴィとメイヴのカラー挿絵をプリントしたT-Shirts。ケイ素生物を意味するsiliconの文字を記載。



価格:6,600円(税別)

サイズ:M,L,XL

URL:https://meqri.com/shop/products/MQ06AA06BK00M



11. 弐瓶勉作品 Sticker Set

『シドニアの騎士』、『人形の国』、『BLAME!』の3作品からイラストをピックアップしたステッカー7点セット。



価格:1,700円(税別)

URL:https://meqri.com/shop/products/MQ06YB01FF00F



■MEQRIとは

シンプルでボールドかつファンの想いと作品に寄り添ったデザインのアイテムを展開する、ストリートアパレルブランドです。着ている・持っていることでカルチャーの理解度の高さを表現できる、デイリーユースのキャラクターアパレルとファッション雑貨を、ライフスタイルと共に提案します。

漫画やゲーム作品をはじめ、さまざまなコンテンツIPに造詣の深いHelixesが商品企画・デザインを行い、SUPER STUDIOの持つECプラットフォーム「ecforce」を活用して精度の高い顧客データを収集することで、施策の改善や立案につなげます。主に株式会社Studio betaが運営する「MEQRI」ECサイトで販売、今後も販路を拡大していく予定です。



【公式サイト】https://meqri.com

【Instagram】https://www.instagram.com/meqri_official/

【X(旧Twitter)】https://twitter.com/meqri_com



■株式会社Helixesについて

[会社名]:株式会社Helixes

[代表者]:代表取締役社長 志村龍之介

[所在地]:東京都台東区浅草橋1-3-11 萬賓ビル 3F

[事業内容]:

映像、音楽、ゲーム、漫画といったメディアで展開されるコンテンツIPに特化した事業創出会社です。コンテンツIPにおける文脈を理解し、メディアを複合的に混ぜ合わせて最適にビジネスをデザインすることで、事業や製品をマーケットフィットさせます。

現在は、クリエイティブエージェンシー/プロダクション事業、キャラクターアパレル商品化事業、VTuber事業を運営。未だ感じたことのない価値観、感覚、熱量に出会うべく、ブランドや社会を先へ進められる事業をこれからも創出し続けることが私たちのミッションです。

[URL]:https://helixes.co/



■株式会社SUPER STUDIOについて

[会社名]:株式会社SUPER STUDIO

[代表者]:代表取締役CEO 林 紘祐

[所在地]:東京都目黒区下目黒2-23-18 目黒山手通ビル 8F

[資本金]:7,972,820,000円(資本準備金含む)

[事業内容]:

D2C支援企業として、ビッグデータ解析による世の中のニーズの抽出、商品開発、基幹システム「ecforce」の提供、広告運用、生活者のもとへ商品を直接届けるところまで、全ての工程をワンストップで支援。

[URL]:https://super-studio.jp/



※ 記載の商品名、サービス名及び会社名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/23-20:40)