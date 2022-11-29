【速報】U-22プログラミング・コンテスト2022最終審査会…
［SAJ］
制作者の個性があふれる生プレゼンテーションで場内笑顔に。プログラミングコンテストならではの「技術力」が高評価！
「U-22プログラミング・コンテスト」を主催するU-22プログラミング・コンテスト実行委員会（実行委員長：青野 慶久（サイボウズ株式会社 代表取締役社長））は、2022年11月27日（日）に行われた最終審査会において、入選16作品を審査、経済産業大臣賞をはじめとする各賞を決定しました。
2019年以来、3年ぶりに制作者本人が現地会場に集結し、それぞれのオリジナル作品について、審査員を目の前に個性的なプレゼンテーションを披露、会場内は感嘆の声と笑いが織りなす、リアル開催ならではの和やかなムードの中、進行しました。
今回の受賞作品の特徴は「技術力」。オリジナル言語、自作ゲームエンジンだけでなく、オリジナル言語で制作したゲームや、オンラインパーティーアクションゲームのデモに果敢にも挑戦した作品など、「U-22」の特徴が集約された年となりました。そんな中、経済産業大臣賞を受賞したのは、ノードを組み合わせて作るビジュアルプログラミング言語「Nf7」（経済産業大臣賞＜総合＞）、学内のチームにおけるゲーム制作中の課題を背景とした自作ゲームエンジン「ButiEngine」（経済産業大臣賞＜テクノロジー＞）、プログラマー用だけでなく、学習サポートツールとしての可能性も高い自作言語パズルゲーム「Interplayer」（経済産業大臣賞＜アイデア＞）、大臣賞受賞作品のうち、唯一既存のゲームエンジンを使用しているものの、開発環境原理と仕様をきちんと理解し、ユーザの操作性を考慮して制作されたゲーム「不思議なおもちゃとパズルの世界」（経済産業大臣賞＜プロダクト＞）が受賞しました。
▼最終審査結果（作品名／制作者名／学校名）
○経済産業大臣賞（表彰状、トロフィー／副賞：50万円）
＜総合＞ Nf7／米丸 賜喜
＜テクノロジー＞ButiEngine／竹渕 高樹／日本工学院専門学校
＜アイデア＞Interplayer／町田 射空／苫小牧工業高等専門学校
＜プロダクト＞不思議なおもちゃとパズルの世界／SUNGCC／専門学校サンテクノカレッジ
○経済産業省商務情報政策局長賞（表彰状／副賞：5万円）
＜テクノロジー＞ベース自動耳コピAI「TabHaBass」／真家 彩人／東京大学
＜テクノロジー＞SCRAMBLE BALL／チーム スクランブル／国際情報工科自動車大学校
＜アイデア＞純粋関数型プログラミング言語 Plato／柏木 力哉／慶應義塾大学
＜アイデア＞じゃんけん鬼 オンライン／洲加本 倖太郎／海星中学校
＜プロダクト＞Sapphire／奥澤 慈仁／釧路工業高等専門学校
＜プロダクト＞THE ESCAPE／久世 康晴／河原電子ビジネス専門学校
○スポンサー企業賞
いい未来をつくるで賞（スマレジ）（Anker製品10万円分）：Japanese/にほんご for Students／SKGO Japanese for Students／San Diego State University ・ Patrick Henry High School
SOMPO賞（Amazonギフト券15万円分）：Interplayer／町田 射空／苫小牧工業高等専門学校
ゆめみ賞（MacBook Air）：yoshiki言語とその処理系／永田 佳己／佐世保工業高等専門学校
サイボウズ賞（賞金10万円 ＋100人100通りの副賞（提供内容は受賞者様と相談の上決定）：じゃんけん鬼 オンライン／洲加本 倖太郎／海星中学校
OBC賞（Microsoft Surface Pro）：PPDi／スライド向上委員会／多摩科学技術高等学校
オープンストリームホールディングス賞（賞金20万円）：PPDi／スライド向上委員会／多摩科学技術高等学校
さくらインターネット賞（Happy Hacking Keyboard・さくらインターネットロゴ入り「キーキャップ」）：不思議なおもちゃとパズルの世界／SUNGCC／専門学校サンテクノカレッジ
usefurl（日本事務器）賞（Insta360 X3）：ベース自動耳コピAI「TabHaBass」／真家 彩人／東京大学
ピーエスシー賞（iPad Pro）：Im'Boom／ジョークラバーズ／HAL名古屋
PCAクラウド賞（最新版MacBook）：Nf7／米丸 賜喜
フォーラムエイト賞（FORUM8ゲームプログラミングPC・オリジナル図書カード3万円分）：ButiEngine／竹渕 高樹／日本工学院専門学校
○SAJ賞
Twinkle／平本 一桐／N高等学校
ふわりーてーる／氷山の三角／HAL名古屋
○視聴者賞
ButiEngine／竹渕 高樹／日本工学院専門学校
U-22プログラミング・コンテスト2022詳細は公式Webサイトをご参照ください。
→https://u22procon.com/result/
●U-22キービジュアルコンテスト結果発表
U-22プログラミング・コンテスト最終審査会の同日、第1回U-22キービジュアルコンテストの結果選出された、優秀賞3作品も発表しました。
U-22キービジュアルコンテスト優秀賞受賞作品 https://u22procon.com/keyvisual/
【U-22プログラミング・コンテスト概要】
1980年から国内のIT人材の発掘・育成を目的として経済産業省主催でスタートし、2014年の民間移行後は、コンテストの主旨に賛同する協賛企業によって開催を継続、「U-22プログラミング・コンテスト実行委員会」主催、一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）にU-22プログラミング・コンテスト運営事務局を置き、歴史あるプログラミングコンテストを継承している。
■U-22プログラミング・コンテスト2022協賛企業一覧
ダイヤモンドスポンサー：(株) スマレジ、SOMPOシステムズ(株)、(株)ゆめみ
プラチナスポンサー：サイボウズ(株)
ゴールドスポンサー：(株)オービックビジネスコンサルタント、(株)オープンストリームホールディングス、さくらインターネット(株)、日本事務器(株)、(株)ピーエスシー、ピー・シー・エー(株)、(株)フォーラムエイト
シルバースポンサー：トレンドマイクロ(株)
ブロンズスポンサー： (株)インテリジェント ウェイブ、(株) クオリティソフト、(株)コーエーテクモホールディングス、ネクストウェア(株)
プロコン応援団 ：イーブイ愛知(株)、 (株)インフォテック・サーブ、(株)内田洋行、 コガソフトウェア(株) 、(株)コスモ・コンピューティングシステム、(株)コラボスタイル、(株) サイバーリンクス、(株)SAKURUG、センターフィールド(株)、創研情報(株)、 (公財)孫正義育英財団、TAC(株)、(株)TRADECREATE、日本ナレッジ(株)、(株)バーズ情報科学研究所、ベース(株) 、(株)ミクロスソフトウェア、ヤフー(株)、弥生(株)、(株)ラネクシー、六元素情報システム(株)
ニュースリリース
【速報】U-22プログラミング・コンテスト2022最終審査会 各賞決定！！
制作者の個性があふれる生プレゼンテーションで場内笑顔に。プログラミングコンテストならではの「技術力」が高評価
https://prtimes.jp/a/?f=d13310-20221128-de989cfb79d1aa24b69422dc1d01a863.pdf
■問い合わせ先
U-22プログラミング・コンテスト運営事務局
一般社団法人ソフトウェア協会
〒107-0052 東京都港区赤坂1-3-6 赤坂グレースビル
E-mail：u22-info@saj.or.jp TEL：03-6435-5991 https://u22procon.com/
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/29-17:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
特集
PR TIMES
AIチャットボットサービス（ｅビジネスコンシェルジュ）を開始します(11/29 17:46)
オリックス・バファローズを優勝に導いた人気5選手による、スペシャルトークショー開催！(11/29 17:46)
新横浜プリンスホテル 第32回プリンスホテル料理コンクール 当ホテルの“若手女性シェフ 2名”がグランプリを獲得！グランプリメニューを期間限定で販売(11/29 17:46)
『CLASSY.』が近年注目のショート動画市場で活躍できるインフルエンサー育成を強化！募集中の「CLASSY.リーダーズ」4期生がメディア発のTikTokインフルエンサーへ(11/29 17:46)
PBSが経済産業省「未来の教室」実証事業に採択 ～大阪府門真市、守口市の小学校でSDGs教育に向けた取り組み事例を創出～(11/29 17:46)
【リーガロイヤルホテル広島】大切な受験日に備え快適な滞在を『祈合格！嬉しい特典付 受験生応援プラン』を販売(11/29 17:46)
3万人と共創！ファンと１年かけて作った味が新登場！2000件を超えるアイデアから選ばれた“ファンが1番食べたい味”『フルグラ(R) アーモンドキャラメル味』(11/29 17:46)
世田谷ボロ市の開催に合わせ、世田谷線は電車を増発し、臨時ダイヤで運行します(11/29 17:46)
千葉大学環境ISO学生委員会がASCN2022年次大会において優秀賞を受賞(11/29 17:46)
TOTO・DAIKEN・YKK AP共同リリース TDY3社によるライフスタイル提案“十人十家”新たに2プランを加えて、計24プランを展開(11/29 17:46)
エアプレミア、2022年12月23日より成田=仁川線に新規就航！(11/29 17:46)
ICT流通事業の受注処理システムにAI-OCRを搭載することで約6割の自動化を実現(11/29 17:46)
【焼肉はっぴぃ】全メニュー半額!!グランドメニュー変更記念「全品 半額祭」開催！(11/29 17:46)
【(株)ジェイアール西日本デイリーサービスネット】(11/29 17:46)
日比谷OKUROJIのクリスマスが、ミュージカル「スクルージ ～クリスマス・キャロル～」とコラボレーション！(11/29 17:46)
魅惑の和洋折衷スイーツ。あんこ×チョコレートの進化系Sweetsをアイスで表現。「あんこチョコレート」(11/29 17:46)
2022年度 優良従業員表彰を受彰(11/29 17:46)
派遣応募者の取りこぼしを防ぐ！録画面接ツールITSUMEN（イツメン）、Web面接ツールSOKUMENの日程調整機能との連携が可能になりました。(11/29 17:46)
東北の復興・創生のために移住促進を考えるワークショップ「東北暮らし発見塾（久慈校）～個性が活きる仕事と暮らしを考える」（主催：復興庁）を開催(11/29 17:46)
株式会社レバレッジ、東工大発ベンチャーのaiwell株式会社及び国立大学法人東京工業大学と共同研究契約締結～タンパク質解析「ai-PoP」を活用し、プロテイン製品の有効性を可視化～(11/29 17:46)
”デジタル・スマートシティ浜松”ウェビナーシリーズ第２回～マイナンバーカード活用による利便性向上と地域活性化～(11/29 17:46)
J.D. パワー 2022年米国個人向け生命保険顧客満足度調査(SM)/ J.D. パワー 2022年米国個人向け年金保険顧客満足度調査(SM)(11/29 17:46)
【12/9開催】DIGIDAY［日本版］による少人数制ワークショップ型イベント「DIGIDAY The Gathering」が第2回開催決定(11/29 17:46)
取引先のＳＤＧｓ経営をサポート「京銀ＳＤＧｓ宣言サポート」の取り組みについて(11/29 17:46)
Samantha Thavasa Group meets YOSUKE SUGINO2022Holidays Collectionのビジュアルが公開！(11/29 17:46)
サンクトガーレン、お正月限定 水引飾り付き 「一升瓶ビール」を12月1日より限定発売。お歳暮ギフト、年末年始の宴席に。1本で約6杯分、1.8Lの巨大クラフトビール(11/29 17:46)
売り切れ店続出の人気シリーズから くじらと仲間たちを集める『くじら＆Co. ビッグ』が新登場！(11/29 17:46)
DHL、15年目の「グローバルボランティアデー2022」を日本で実施(11/29 17:46)
FORUM8 Rally Japan 2023 タイトルパートナーに決定！(11/29 17:46)
jinjer、人事システムを牽引する16社が出展する「第6回 HRオンライン展示会」を開催(11/29 17:46)
コラム・連載