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【速報】U-22プログラミング・コンテスト2022最終審査会…

【速報】U-22プログラミング・コンテスト2022最終審査会 各賞決定！！

［SAJ］

制作者の個性があふれる生プレゼンテーションで場内笑顔に。プログラミングコンテストならではの「技術力」が高評価！

「U-22プログラミング・コンテスト」を主催するU-22プログラミング・コンテスト実行委員会（実行委員長：青野 慶久（サイボウズ株式会社 代表取締役社長））は、2022年11月27日（日）に行われた最終審査会において、入選16作品を審査、経済産業大臣賞をはじめとする各賞を決定しました。
　2019年以来、3年ぶりに制作者本人が現地会場に集結し、それぞれのオリジナル作品について、審査員を目の前に個性的なプレゼンテーションを披露、会場内は感嘆の声と笑いが織りなす、リアル開催ならではの和やかなムードの中、進行しました。


近山審査委員長と経済産業大臣賞受賞者の皆様
今回の受賞作品の特徴は「技術力」。オリジナル言語、自作ゲームエンジンだけでなく、オリジナル言語で制作したゲームや、オンラインパーティーアクションゲームのデモに果敢にも挑戦した作品など、「U-22」の特徴が集約された年となりました。そんな中、経済産業大臣賞を受賞したのは、ノードを組み合わせて作るビジュアルプログラミング言語「Nf7」（経済産業大臣賞＜総合＞）、学内のチームにおけるゲーム制作中の課題を背景とした自作ゲームエンジン「ButiEngine」（経済産業大臣賞＜テクノロジー＞）、プログラマー用だけでなく、学習サポートツールとしての可能性も高い自作言語パズルゲーム「Interplayer」（経済産業大臣賞＜アイデア＞）、大臣賞受賞作品のうち、唯一既存のゲームエンジンを使用しているものの、開発環境原理と仕様をきちんと理解し、ユーザの操作性を考慮して制作されたゲーム「不思議なおもちゃとパズルの世界」（経済産業大臣賞＜プロダクト＞）が受賞しました。

会場風景


▼最終審査結果（作品名／制作者名／学校名）
○経済産業大臣賞（表彰状、トロフィー／副賞：50万円）


＜総合＞　Nf7／米丸 賜喜
＜テクノロジー＞ButiEngine／竹渕 高樹／日本工学院専門学校
＜アイデア＞Interplayer／町田 射空／苫小牧工業高等専門学校
＜プロダクト＞不思議なおもちゃとパズルの世界／SUNGCC／専門学校サンテクノカレッジ


○経済産業省商務情報政策局長賞（表彰状／副賞：5万円）


＜テクノロジー＞ベース自動耳コピAI「TabHaBass」／真家 彩人／東京大学
＜テクノロジー＞SCRAMBLE BALL／チーム スクランブル／国際情報工科自動車大学校
＜アイデア＞純粋関数型プログラミング言語 Plato／柏木 力哉／慶應義塾大学
＜アイデア＞じゃんけん鬼 オンライン／洲加本 倖太郎／海星中学校
＜プロダクト＞Sapphire／奥澤 慈仁／釧路工業高等専門学校
＜プロダクト＞THE ESCAPE／久世 康晴／河原電子ビジネス専門学校


○スポンサー企業賞


いい未来をつくるで賞（スマレジ）（Anker製品10万円分）：Japanese/にほんご for Students／SKGO Japanese for Students／San Diego State University ・ Patrick Henry High School
SOMPO賞（Amazonギフト券15万円分）：Interplayer／町田 射空／苫小牧工業高等専門学校
ゆめみ賞（MacBook Air）：yoshiki言語とその処理系／永田 佳己／佐世保工業高等専門学校
サイボウズ賞（賞金10万円 ＋100人100通りの副賞（提供内容は受賞者様と相談の上決定）：じゃんけん鬼 オンライン／洲加本 倖太郎／海星中学校
OBC賞（Microsoft Surface Pro）：PPDi／スライド向上委員会／多摩科学技術高等学校
オープンストリームホールディングス賞（賞金20万円）：PPDi／スライド向上委員会／多摩科学技術高等学校
さくらインターネット賞（Happy Hacking Keyboard・さくらインターネットロゴ入り「キーキャップ」）：不思議なおもちゃとパズルの世界／SUNGCC／専門学校サンテクノカレッジ
usefurl（日本事務器）賞（Insta360 X3）：ベース自動耳コピAI「TabHaBass」／真家 彩人／東京大学
ピーエスシー賞（iPad Pro）：Im'Boom／ジョークラバーズ／HAL名古屋
PCAクラウド賞（最新版MacBook）：Nf7／米丸 賜喜
フォーラムエイト賞（FORUM8ゲームプログラミングPC・オリジナル図書カード3万円分）：ButiEngine／竹渕 高樹／日本工学院専門学校

○SAJ賞


Twinkle／平本 一桐／N高等学校
ふわりーてーる／氷山の三角／HAL名古屋

○視聴者賞


ButiEngine／竹渕 高樹／日本工学院専門学校

U-22プログラミング・コンテスト2022詳細は公式Webサイトをご参照ください。
https://u22procon.com/result/
受賞者記念撮影
●U-22キービジュアルコンテスト結果発表
U-22プログラミング・コンテスト最終審査会の同日、第1回U-22キービジュアルコンテストの結果選出された、優秀賞3作品も発表しました。

U-22キービジュアルコンテスト優秀賞受賞作品　https://u22procon.com/keyvisual/



U-22キービジュアルコンテスト優秀賞受賞作品
【U-22プログラミング・コンテスト概要】
1980年から国内のIT人材の発掘・育成を目的として経済産業省主催でスタートし、2014年の民間移行後は、コンテストの主旨に賛同する協賛企業によって開催を継続、「U-22プログラミング・コンテスト実行委員会」主催、一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）にU-22プログラミング・コンテスト運営事務局を置き、歴史あるプログラミングコンテストを継承している。

■U-22プログラミング・コンテスト2022協賛企業一覧
ダイヤモンドスポンサー：(株) スマレジ、SOMPOシステムズ(株)、(株)ゆめみ
プラチナスポンサー：サイボウズ(株)
ゴールドスポンサー：(株)オービックビジネスコンサルタント、(株)オープンストリームホールディングス、さくらインターネット(株)、日本事務器(株)、(株)ピーエスシー、ピー・シー・エー(株)、(株)フォーラムエイト
シルバースポンサー：トレンドマイクロ(株)
ブロンズスポンサー： (株)インテリジェント ウェイブ、(株) クオリティソフト、(株)コーエーテクモホールディングス、ネクストウェア(株)
プロコン応援団　　：イーブイ愛知(株)、 (株)インフォテック・サーブ、(株)内田洋行、 コガソフトウェア(株) 、(株)コスモ・コンピューティングシステム、(株)コラボスタイル、(株) サイバーリンクス、(株)SAKURUG、センターフィールド(株)、創研情報(株)、 (公財)孫正義育英財団、TAC(株)、(株)TRADECREATE、日本ナレッジ(株)、(株)バーズ情報科学研究所、ベース(株) 、(株)ミクロスソフトウェア、ヤフー(株)、弥生(株)、(株)ラネクシー、六元素情報システム(株)

ニュースリリース
【速報】U-22プログラミング・コンテスト2022最終審査会 各賞決定！！
制作者の個性があふれる生プレゼンテーションで場内笑顔に。プログラミングコンテストならではの「技術力」が高評価
https://prtimes.jp/a/?f=d13310-20221128-de989cfb79d1aa24b69422dc1d01a863.pdf

■問い合わせ先
U-22プログラミング・コンテスト運営事務局
一般社団法人ソフトウェア協会
〒107-0052　東京都港区赤坂1-3-6 赤坂グレースビル
E-mail：u22-info@saj.or.jp　TEL：03-6435-5991　https://u22procon.com/

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/29-17:16）

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