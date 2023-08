[株式会社千趣会]

おせちにチーズディップ!?お正月をワイワイ楽しく!新感覚おせちも登場!



株式会社千趣会(本社:大阪市 代表取締役社長:梶原健司 以下千趣会)の通販事業ベルメゾンは、毎年好評のキャラクターおせちの2024年度版を、2023年8月23日(水)よりベルメゾンネットにて予約販売を開始します。(https://www.bellemaison.jp/)







【特設ページURL】 https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_lp_kose_0822/



今年のキャラクターおせちは、大人の女性からも人気の高いPEANUTSとコラボレーションした「おせち・二段重『スヌーピー』」、長年世界中で愛され続けるトムとジェリーの「おせち・二段重『トムとジェリー』」、可愛いキャラクターたちでお馴染みすみっコぐらしの「おせち・三段重『すみっコぐらし』」の全3種です。

昨年、新登場した『トムとジェリー』おせちは初回販売分が発売後2日で完売するほど大反響を呼び、他キャラクターおせちも早々に予約数が上限に達しました。今年はよりパワーアップすべく、購入者アンケートを参考にターゲット層を明確にし、よりお客様にご満足いただけるような商品内容にしました。お気に入りのキャラクターの世界を楽しみながら、心弾むお正月を迎えていただけます。



商品特徴





■ 食材について



おせち・二段重「スヌーピー」

「和の重」「洋の重」の二段重ねで、シックな重箱に大人も満足できるおいしさが詰まっています。 大人気キャラクターのスヌーピーやチャーリー・ブラウンの最中お吸い物がポイント。

<具材一例>





おせち・二段重「トムとジェリー」

チーズをイメージした重箱でポップな世界観を表現。チーズディップで新体験のおせちが味わえます。

<具材一例>





おせち・三段重「すみっコぐらし」

ラベンダーカラーと花柄が可愛いデザインとなっています。 昨年同様、すみっコたちのまんじゅうは5種ご用意。

<具材一例>



■ 付属のオリジナルグッズについて



【期間限定割引キャンペーン】

8月23日(水)~9月30日(土)までの期間中は5%割引



商品一覧 ※2023年8月23日(水)より閲覧可







辰年仕様のスヌーピーが可愛い!上品で豪華な和風おせち

商品名/おせち・二段重「スヌーピー」

販売価格/19,900円(税込)

URL/https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_1239639/

賞味期限/冷凍で2024年1月31日

重箱サイズ/約22.5×12.3×11.2(高さ)cm

製造加工/日本

セット内容/冷凍おせち1セット(2人前)、祝い箸5膳、最中お吸い物2個、あいさつ状1枚

7大アレルゲン/卵・乳・小麦・えび・かに







チーズがテーマの大人も子どもも楽しい新感覚おせち

商品名/おせち・二段重「トムとジェリー」

販売価格/21,900円(税込)

URL/https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_1239640/

賞味期限/冷凍で2024年1月31日

重箱サイズ/直径約16.5×9.5(高さ)cm

製造加工/日本

セット内容/冷凍おせち1セット(2~3人前)、冷凍ケーキ1台、祝い箸5膳、保冷バッグ1個、あいさつ状1枚

7大アレルゲン/卵・乳・小麦・えび・かに







パステルカラーが可愛い!すみっコたちが大集合のおせち

商品名/おせち・三段重「すみっコぐらし」

販売価格/21,900円(税込)

URL/https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_1239641/

賞味期限/冷凍で2024年1月31日

重箱サイズ/約15×15×14.8(高さ)cm

製造加工/日本

セット内容/冷凍おせち1セット(3人前)、祝い箸5膳、保冷バッグ1個、あいさつ状1枚

7大アレルゲン/卵・乳・小麦・えび



※ 積雪等天候の影響により、お届け日に配達できない場合がございます。

※ 沖縄全域、離島及び一部地域へはお届けできません。

※ 別途クール手数料300円(税込)を申し受けます。

※ 商品の特性により、色合い・具材の大きさ等が異なる場合がございます。

※ おせちはお重に盛り付けた状態でお届けします。

※おせち・二段重「スヌーピー」:約15~20時間、冷蔵庫解凍または冷暗所で自然解凍後にお召し上がりください。

※おせち・二段重「トムとジェリー」、おせち・三段重「すみっコぐらし」:約15~20時間、冷蔵庫解凍後にお召し上がりください。



※商品画像掲載の際は、必ず下記版権表示を入れていただきますようお願いいたします。

・おせち・二段重「スヌーピー」



・おせち・二段重「トムとジェリー」

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s23)



・おせち・三段重「すみっコぐらし」

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Right Reserved.

ベルメゾンについて





千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」(https://www.bellemaison.jp/)では、ファッション・コスメ・雑貨・インテリア・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。



【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター ギフト専用 0120-85-1000 (受付時間:9時~21時)

携帯電話からは 0570‐08-5122 または 06-7739-2777 ※通話料はお客様負担となります



千趣会は、就職や結婚、出産、子育て、自分磨きなど、女性の一生のさまざまなライフステージに寄り添い、

お客様を笑顔にする商品とサービスを提供してまいります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/22-12:46)