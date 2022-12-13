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【視聴無料/見逃し配信中】15,718名が参加した第10回ILS　脱炭素化の新素材、空飛ぶ車、バーチャルヒューマンなど最先端のスタートアップピッチを見逃し配信中

［株式会社プロジェクトニッポン］

アジア最大級のオープンイノベーションの祭典　第10回ILS

来場者数+視聴者数が過去最高の15,718名を達成
気になるスタートアップにはメッセージ送信・商談申し込みが可能※大手企業、VC限定機能


第10回イノベーションリーダーズサミット 運営：株式会社プロジェクトニッポン 後援：経済産業省（2022年11月29日(火)-12月2日(金)に東京・虎ノ門ヒルズで開催）は来場者数+視聴者数が過去最高の15,718名を達成しました。
現在、12月20日まで見逃し配信を実施中しています。
気になる登壇者にはCONTACT MEボタンより、メッセージ送信や商談依頼が可能ですので是非ご参加ください。※大手企業、VC限定機能



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（無料）見逃し配信 視聴方法
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下記より視聴登録（無料）して「見逃し配信視聴」ページよりご視聴ください。
https://app.ils.tokyo/users/regist?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=archive1213

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注目のスタートアップピッチを紹介
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●「脱炭素化に貢献する新素材と資源循環の取組」中島 正剛氏｜株式会社TBM
ILS×東京都「Tokyo Green Impact Challengeスタートアップピッチ」 -脱炭素 2部-に登壇
https://app.ils.tokyo/summit/programs/80?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=archive1213

●「先進航空モビリティ：革新」安 ミンヨン氏｜株式会社 プラナ
ILSスタートアップピッチ -ロボット/モビリティー/ウェアラブルデバイス-に登壇
https://app.ils.tokyo/summit/programs/30?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=archive1213

●「現実世界を動かすプレイワールドとバーチャルヒューマンエージェント」石井 敦氏｜クーガー株式会社
ILSスタートアップピッチ -AI/ビッグデータ/ブロックチェーン1部-
https://app.ils.tokyo/summit/programs/20?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=archive1213

●「世界で最も安価で安全なドローン交通の飛行制御のインフラ提供者」古本 淳一氏｜メトロウェザー株式会社
MUFGスタートアップピッチ -IoT/センシング/BI/マーケティング-
https://app.ils.tokyo/summit/programs/14?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=archive1213

●「ロボット/AIoTであらゆる産業プロセスのDXを加速させます」儀間 匠氏｜株式会社ASTINA
日本公庫ピッチ -センシング/ロボット/半導体/ドローン1部-
https://app.ils.tokyo/summit/programs/10?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=archive1213

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視聴数ランキングTOP3ピッチ登壇者 -国内スタートアップ編-
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1位：「機械を高度化するエッジAI～オンデバイス学習を可能とした技術革新～」 株式会社エイシング
2位：「電力もワイヤレス時代！ 数ｍ離れたスマホやPCをワイヤレス充電」 株式会社Space Power Technologies
3位：「ロボットプラットフォーム ではじめる新事業」 ユカイ工学株式会社

見逃し視聴・詳しくはこちら
https://app.ils.tokyo/summit/themes?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=archive1213

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視聴数ランキングTOP3ピッチ登壇者 -海外スタートアップ編-
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1位：「植物の害虫および病気のリアルタイム検出」 planticus
2位：「CanomiksのゲノミクスとAIを活用した技術で、機能性食品、飲料、サプリメント、スキンケア企業向けに安全で有効な製品の開発を支援します。」 Canomiks
3位：「在宅検査が可能とする 健康の見える化とビジネスチャンス」 Bisu, Inc.

見逃し視聴・詳しくはこちら
https://app.ils.tokyo/summit/themes?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=archive1213

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セミナー・基調講演 視聴数ランキングTOP3
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1位：「WEB3がもたらす新しい価値観と社会の変容」【主催】SARR
2位：「【大企業×スタートアップ】100億以上の収益を生み出した協業方法」【主催】サムライインキュベート
3位：「VC代表パートナーと著名エンジェルに聞く！これからの投資戦略」【主催】日本スタートアップ支援協会

見逃し視聴・詳しくはこちら
https://app.ils.tokyo/summit/themes?top20=1&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=archive1213


視聴期限は12月20日です。お見逃しなく！

下記より視聴登録（無料）して「見逃し配信視聴」ページよりご視聴ください。
https://app.ils.tokyo/users/regist?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=archive1213

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/13-15:46）

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