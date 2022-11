[株式会社プラザクリエイト]

~刺繍風プリントの体験会も実施~



株式会社プラザクリエイト(本社:東京都中央区/代表取締役社長:新谷隼人)は2022年11月21日(月)、日本初導入となるイスラエル製の衣料プリンターを設置したアパレルファクトリーとカフェが融合した新拠点「HATTO CREATIVE PLAZA(ハット クリエイティブ プラザ)」をthe Folks BY IOQ(東京・渋谷区神宮前二丁目)内にオープンします。







https://hatto.tokyo/





東京・神宮前にてQR対応のサンプルや商品生産ができる







HATTO CREATIVE PLAZAには、日本初導入となるイスラエル製プリンター「Atlas MAX(アトラスマックス)」を設置しています。Atlas MAXは、仕立て済みの服に平面プリントをはじめ、立体プリントや刺繍風のプリントができる機械です。アパレル企業も多くオフィスを構える神宮前にて、Atlas MAXを使ったQR対応のサンプルや商品生産が可能となります。カフェも併設しているので、コーヒーを片手にデザインのアイデアを膨らますことができます。









日本初導入の衣料プリンター、Atlas MAXの強み





1.オンデマンドプリントによる小ロット生産が可能

ご希望のデザインを、必要な時に必要な分だけ印刷する「オンデマンドプリント」なので、過剰在庫を出しにくくします。小ロット生産に対応しており、ご注文は1点から可能です。



2.QR生産に対応!生産スピードは、1時間 最大130枚

1時間で最大130枚プリントができ、QR生産に対応しています。※印刷時間はデザインによって異なる場合があります。



3.「立体プリント」、糸なしの「刺繍風プリント」でデザインの幅広がる

お客様のデータに応じて、様々な表現が可能です。



【例】

まずはデータを準備し、立体や刺繍風など、表現を決めます。



そしてAtlas MAXで印刷へ。



こちらは、印刷直後の「立体プリント」です。水色のドット部分、白抜きの文字部分をぷっくりさせています。



乾燥機にかけ、完成です。



Atlas MAXでは糸なしの「刺繍風プリント」も可能です。リアルな刺繍感を表現しつつも裏面に糸が響かないプリントなので、お肌が敏感な方やお子さまにも安心して着用いただけます。









展示会・ポップアップショップなどイベント利用も可





カフェスペースが約77.8平米あるHATTO CREATIVE PLAZAは、展示会やポップアップなどのイベントスペースにも適しています。例えばアートの展示会を行う場合、プリンターがある強みを活かし、来場者が気に入った作品をその場でTシャツなどに印刷して販売することができます。在庫を持たず、受注ありきのグッズ生産・販売が可能となります。



※ プリントサービスは法人のお客様向けに展開しています。将来的には、個人のお客様にもご利用いただけるようにする予定です。カフェは、どなたでもご利用いただけます。







Atlas MAXの体験会を実施!



施設のオープンを記念し、アパレル関係者様向けにAtlas MAXのデモと体験会を行います。ぜひお気軽にお申込みください。



■ 期間:2022年11月21日(月)~12月2日(金)*土日祝日を除く

■ 内容:営業担当によるAtlas MAXのデモ

■ 特典:ご参加のお客様に限り、その場でサンプル作成をいたします。

*ご希望のグラフィックがある方は、事前にデザインのデータをお送りください。

■ 時間:各企業 1時間(1日最大6枠)

■ 予約方法: https://coubic.com/hatto-tokyo

※ 本イベントは、完全予約制です。

※ 申し込み順にご案内となりますので、ご希望の方はお早目にお申込みください。日程が合わない場合は、お問合せください。

※個人のお客様の体験はお受付しておりませんので、ご了承ください。



■ 問い合わせ先:https://hatto.tokyo/contact/





HATTOでもご相談を受け付けているプラザクリエイトのアパレルソリューション



埼玉県和光市にあるプラザクリエイトの工場では、生地プリントやガーメントプリント、グッズ製作も行っています。神宮前のHATTOでは、お客様のご希望に合わせて和光の工場と連携しながらベストなソリューションをご提案します。



生地自体を印刷! 生地プリント







・小ロットから可。欲しいデザインの生地を、必要な分だけ必要なときに!

・鮮やかな発色

・合成、天然、混紡など様々な素材に印刷可

・水不使用、少量インクで、サステナビリティに配慮

・2台導入により、短納期を実現





仕立て済みの服に2Dプリント







・小ロット(1枚から)生産が可能

・正確な色を再現

・6色インクで従来機よりも広い色域を再現可能





クッションやマグカップなどグッズ生産







・マグカップやクッション等、様々なオリジナル製品に対応!

・小ロット・短納期のご注文もOK



※左画像はイメージです



HATTO CREATIVE PLAZA(ハット クリエイティブ プラザ)







〒150-0001

東京都渋谷区神宮前2-18-19 the Folks BY IOQ JR山手線「原宿」駅 徒歩10分

東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前」駅 徒歩8分



サービスサイト:https://hatto.tokyo

お問い合わせ:https://hatto.tokyo/contact/





株式会社プラザクリエイト









会社名 : 株式会社プラザクリエイト

本社所在地: 〒104-6027 東京都中央区晴海一丁目8番10号

晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワー X棟 27階

代表 : 代表取締役社長 新谷隼人

事業内容 : 写真・映像・通信に関する事業

URL : https://www.plazacreate.co.jp/

プラザクリエイトは、こどもから大人までワクワクでつながれる「みんなの広場」をつくる企画集団として、豊かな人と人のつながりを増やしていきます。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/16-16:16)