韓国美容旅行者急増を受け、株式会社カンナムドールが韓国美容整…
［株式会社カンナムドール］
韓国美容事業を行う株式会社カンナムドールは、韓国美容旅行急増を受け、韓国整形通訳サービスを開始。
韓国美容事業を行う株式会社カンナムドールは、韓国美容旅行急増を受け、韓国整形通訳サービスを開始しました。韓国美容旅行で通訳をされたい旅行者の方や、日本人患者を受け入れたい韓国美容クリニック・整形外科・皮膚科の方もお気軽にご相談ください。
カンナムドール整形通訳サービスの依頼方法
通訳の依頼方法をご説明します。
通訳の必要性につきましては、詳細の記事をご覧ください。
【決定版】韓国美容整形で同行通訳はなぜ必要？おすすめの選び方とトラブル防止のコツを解説
https://gangnamdoll.jp/media/2020/07/13/korea-seikei-how-to-get-translator/
カンナムドールの同行通訳について
カンナムドールのスタッフは、
美容整形経験者や元美容クリニックスタッフで
構成されており、知識や経験が豊富です。
通訳スタッフも通訳経験や美容の知識が
あるため、安心して手術をお受けいただけます。
また、クリニック常駐の通訳や個人通訳では
ないため、第三者の立場から、
お客様に寄り添った対応が可能です。
カンナムドール整形通訳の特徴１.
多くの通訳経験を積んだ通訳者である
経験豊富な通訳者のため、
通訳の域を超えてお客様にできる限りの
アドバイスをお伝えいたします。
カンナムドール整形通訳の特徴２.
病院との距離感が適切
クリニックとの信頼関係により、
要望を積極的に伝えることが可能です。
また病院常駐の通訳者ではないため、
第三者としての冷静な判断が可能です。
カンナムドール整形通訳の特徴３.
一定の条件を満たしたプロフェッショナル集団
フリーで活躍されている通訳者の方、
また日本で育った韓国人や韓国在住の
長い日本人を採用しております。
カンナムドール整形通訳料金
カンナムドール整形通訳依頼の流れ
１.LINEにて通訳を予約
＜＜LINE公式はこちら＞＞
https://page.line.me/876cfhse?openQrModal=true
LINEメニューの
【 カウンセリング通訳依頼 】をタップ！
通訳依頼フォームへ詳細記入
通訳者を手配するにあたり必要な情報を
下記のフォームに入力お願いいたします。
＜＜通訳依頼フォーム＞＞
https://forms.gle/mKXL6jJSyRK2YBAKA
LINEに記入完了の連絡
ご記入完了後ラインに
下記の内容をお送りください
【お名前フルネーム】
応募フォーム記入完了
とご記載しお送りください。
スタッフがご依頼の詳細を確認後
折り返しご連絡を差し上げます。
チケットの購入
通訳者の手配が完了後
プランに合ったチケットを
ご提案いたしますので
チケットのご購入をお願いいたします。
８.担当通訳者お繋ぎ
入金確認次第
担当通訳者とお客様でご連絡が
取れるようお繋ぎさせていただきます。
当日待ち合わせ
スタッフの指示に従って、
当日の待ち合わせをお願い致します。
手術後
手術後の注意事項や、消毒・治療
お薬の受け取りまでサポート。
通訳についてのご不明点などがありましたら
カンナムドール公式LINEにていつでもご質問可能です。
満足いく美容整形になるよう、
全力でサポートさせていただきます！
カンナムドール整形通訳サービスの依頼方法につきまして
https://meon.gangnamdoll.jp/blogs/staff/interpretation-request
通訳依頼【4時間チケット】
通訳依頼【予約代行チケット】
https://meon.gangnamdoll.jp/products/counseling_3
https://meon.gangnamdoll.jp/products/option_aftercare
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/13-18:16）
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