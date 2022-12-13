［株式会社カンナムドール］

韓国美容事業を行う株式会社カンナムドールは、韓国美容旅行急増を受け、韓国整形通訳サービスを開始。





韓国美容事業を行う株式会社カンナムドールは、韓国美容旅行急増を受け、韓国整形通訳サービスを開始しました。韓国美容旅行で通訳をされたい旅行者の方や、日本人患者を受け入れたい韓国美容クリニック・整形外科・皮膚科の方もお気軽にご相談ください。





カンナムドール整形通訳サービスの依頼方法

通訳の依頼方法をご説明します。



通訳の必要性につきましては、詳細の記事をご覧ください。

【決定版】韓国美容整形で同行通訳はなぜ必要？おすすめの選び方とトラブル防止のコツを解説

https://gangnamdoll.jp/media/2020/07/13/korea-seikei-how-to-get-translator/





カンナムドールの同行通訳について











カンナムドールのスタッフは、



美容整形経験者や元美容クリニックスタッフで



構成されており、知識や経験が豊富です。



通訳スタッフも通訳経験や美容の知識が



あるため、安心して手術をお受けいただけます。





また、クリニック常駐の通訳や個人通訳では



ないため、第三者の立場から、



お客様に寄り添った対応が可能です。





カンナムドール整形通訳の特徴１.

多くの通訳経験を積んだ通訳者である





経験豊富な通訳者のため、



通訳の域を超えてお客様にできる限りの



アドバイスをお伝えいたします。





カンナムドール整形通訳の特徴２.

病院との距離感が適切





クリニックとの信頼関係により、



要望を積極的に伝えることが可能です。



また病院常駐の通訳者ではないため、



第三者としての冷静な判断が可能です。





カンナムドール整形通訳の特徴３.

一定の条件を満たしたプロフェッショナル集団





フリーで活躍されている通訳者の方、



また日本で育った韓国人や韓国在住の



長い日本人を採用しております。





カンナムドール整形通訳料金











カンナムドール整形通訳依頼の流れ









１.LINEにて通訳を予約



＜＜LINE公式はこちら＞＞

https://page.line.me/876cfhse?openQrModal=true





LINEメニューの

【 カウンセリング通訳依頼 】をタップ！





通訳依頼フォームへ詳細記入



通訳者を手配するにあたり必要な情報を



下記のフォームに入力お願いいたします。



＜＜通訳依頼フォーム＞＞



https://forms.gle/mKXL6jJSyRK2YBAKA





LINEに記入完了の連絡



ご記入完了後ラインに



下記の内容をお送りください





【お名前フルネーム】



応募フォーム記入完了





とご記載しお送りください。



スタッフがご依頼の詳細を確認後



折り返しご連絡を差し上げます。





チケットの購入

通訳者の手配が完了後

プランに合ったチケットを

ご提案いたしますので

チケットのご購入をお願いいたします。





８.担当通訳者お繋ぎ



入金確認次第



担当通訳者とお客様でご連絡が



取れるようお繋ぎさせていただきます。





当日待ち合わせ



スタッフの指示に従って、



当日の待ち合わせをお願い致します。





手術後



手術後の注意事項や、消毒・治療



お薬の受け取りまでサポート。



通訳についてのご不明点などがありましたら



カンナムドール公式LINEにていつでもご質問可能です。



満足いく美容整形になるよう、



全力でサポートさせていただきます！



カンナムドール整形通訳サービスの依頼方法につきまして

https://meon.gangnamdoll.jp/blogs/staff/interpretation-request



通訳依頼【4時間チケット】

通訳依頼【予約代行チケット】

https://meon.gangnamdoll.jp/products/counseling_3



https://meon.gangnamdoll.jp/products/option_aftercare



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/13-18:16）