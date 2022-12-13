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韓国美容旅行者急増を受け、株式会社カンナムドールが韓国美容整…

韓国美容旅行者急増を受け、株式会社カンナムドールが韓国美容整形通訳サービスを本格スタート。

［株式会社カンナムドール］

韓国美容事業を行う株式会社カンナムドールは、韓国美容旅行急増を受け、韓国整形通訳サービスを開始。


韓国美容事業を行う株式会社カンナムドールは、韓国美容旅行急増を受け、韓国整形通訳サービスを開始しました。韓国美容旅行で通訳をされたい旅行者の方や、日本人患者を受け入れたい韓国美容クリニック・整形外科・皮膚科の方もお気軽にご相談ください。


カンナムドール整形通訳サービスの依頼方法
通訳の依頼方法をご説明します。

通訳の必要性につきましては、詳細の記事をご覧ください。
【決定版】韓国美容整形で同行通訳はなぜ必要？おすすめの選び方とトラブル防止のコツを解説
https://gangnamdoll.jp/media/2020/07/13/korea-seikei-how-to-get-translator/


カンナムドールの同行通訳について





カンナムドールのスタッフは、

美容整形経験者や元美容クリニックスタッフで

構成されており、知識や経験が豊富です。

通訳スタッフも通訳経験や美容の知識が

あるため、安心して手術をお受けいただけます。


また、クリニック常駐の通訳や個人通訳では

ないため、第三者の立場から、

お客様に寄り添った対応が可能です。


カンナムドール整形通訳の特徴１.
多くの通訳経験を積んだ通訳者である


経験豊富な通訳者のため、

通訳の域を超えてお客様にできる限りの

アドバイスをお伝えいたします。


カンナムドール整形通訳の特徴２.
病院との距離感が適切


クリニックとの信頼関係により、

要望を積極的に伝えることが可能です。

また病院常駐の通訳者ではないため、

第三者としての冷静な判断が可能です。


カンナムドール整形通訳の特徴３.
一定の条件を満たしたプロフェッショナル集団


フリーで活躍されている通訳者の方、

また日本で育った韓国人や韓国在住の

長い日本人を採用しております。


カンナムドール整形通訳料金





カンナムドール整形通訳依頼の流れ




１.LINEにて通訳を予約

＜＜LINE公式はこちら＞＞
https://page.line.me/876cfhse?openQrModal=true


LINEメニューの
【 カウンセリング通訳依頼 】をタップ！


通訳依頼フォームへ詳細記入

通訳者を手配するにあたり必要な情報を

下記のフォームに入力お願いいたします。

＜＜通訳依頼フォーム＞＞

https://forms.gle/mKXL6jJSyRK2YBAKA


LINEに記入完了の連絡

ご記入完了後ラインに

下記の内容をお送りください


【お名前フルネーム】

応募フォーム記入完了


とご記載しお送りください。

スタッフがご依頼の詳細を確認後

折り返しご連絡を差し上げます。


チケットの購入
通訳者の手配が完了後
プランに合ったチケットを
ご提案いたしますので
チケットのご購入をお願いいたします。


８.担当通訳者お繋ぎ

入金確認次第

担当通訳者とお客様でご連絡が

取れるようお繋ぎさせていただきます。


当日待ち合わせ

スタッフの指示に従って、

当日の待ち合わせをお願い致します。


手術後

手術後の注意事項や、消毒・治療

お薬の受け取りまでサポート。

通訳についてのご不明点などがありましたら

カンナムドール公式LINEにていつでもご質問可能です。

満足いく美容整形になるよう、

全力でサポートさせていただきます！

カンナムドール整形通訳サービスの依頼方法につきまして
https://meon.gangnamdoll.jp/blogs/staff/interpretation-request

通訳依頼【4時間チケット】
通訳依頼【予約代行チケット】
https://meon.gangnamdoll.jp/products/counseling_3

https://meon.gangnamdoll.jp/products/option_aftercare

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/13-18:16）

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