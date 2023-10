[農林水産省]

~「全国餃子まつり in 仙台 2023」に参加、餃子から日本を考える。~



農林水産省は、食と農のつながりの深化に着目した国民運動「食から日本を考える。ニッポンフードシフト」を実施しています。今年度から身近な食である「餃子」をテーマに加え、餃子を通して、我が国の食をめぐる課題等について、ともに考えるきっかけづくりを目指しています。

10月14日(土曜日)・15日(日曜日)の2日間、「全国餃子まつりin仙台 2023」に参加し、イベント「食から日本を考える。NIPPON FOOD SHIFT FES.宮城」を開催します。







【NIPPON FOOD SHIFT FES.宮城 の特設サイト画面】



開催趣旨





我が国では食の外部化・簡便化が進む中で、食と農との距離が広がり、農業や農村を身近に感じることが少なくなってきています。

農林水産省は、日本の食と農を取り巻く事情や課題について、身近なものとして考えてもらうために、消費者と生産者や事業者とが出会い、交わることで、食への新たな気づきや発見を促し、意識や行動を変えていくためのきっかけづくりを目指しています。

今般、「全国餃子まつり in 仙台 2023」を会場に、身近な食である「餃子」とその食べ方を通して、日本の食や農が抱える課題や目指す未来について、ともに考えるきっかけとするイベント「食から日本を考える。NIPPON FOOD SHIFT FES.宮城」を開催します。

今年度のイベントは、東京、宮城に続き、広島、熊本、大阪でも開催する予定です。詳細は決定次第、順次公表します。



開催概要





開催イベント:「NIPPON FOOD SHIFT FES.宮城」

「全国餃子まつり in 仙台 2023」に参加し、開催します。

(主催:全国餃子まつり in 仙台 実行委員会)

開催日程:令和5年10月14日(土曜日) 10時から18時まで

令和5年10月15日(日曜日) 10時から17時まで

開催場所:勾当台公園市民広場 (宮城県仙台市青葉区国分町3丁目7)



主なイベント内容





1. ステージプログラム

・「NIPPON FOOD SHIFT FES.宮城」と「全国餃子まつり in 仙台 2023」とのオープニングコラボステージ

全国餃子まつりの出店者、餃子界のレジェンド パラダイス山元氏等による開会宣言を行います。

・ パラダイス山元氏のトークショー

「食」が「交わる」と書いて「餃子」。餃子を囲んで、日本の食について考える餃子会議の一環として、美味しい餃子の作り方・食べ方について、パラダイス山元氏によるトークショーを実施します。

100%国産食材を使用した餃子や、パラダイス山元氏考案のご当地タレによる食べ方をステージでご紹介します。

・ 宮城県から、ニッポンフードシフト。

地元メディアのアナウンサーとZ世代が、生産現場を取材した際の貴重な体験や気づきについて、現場の生産者も交えてのトークセッションを実施します。



2. フェアプログラム

・ 「餃子の王将×パラダイス山元×農林水産省」餃子セットの販売

ニッポンフードシフトの推進パートナーで、全国に729店舗を展開する「餃子の王将」の餃子と、パラダイス山元氏考案の宮城県の食材を使用したご当地タレのセットを本イベント限定で販売します。



・ 農家エッセイコミック「百姓貴族」のパネル展示

マンガ家になる前に北海道で実家の酪農・畑作業に従事していた荒川弘先生のパワフルエピソード満載の農家エッセイコミック『百姓貴族』(新書館・隔月刊ウィングス連載中)と東京農業大学、農林水産省がコラボしたパネル展示を行います。



・ 農林水産省 東北農政局による展示

農林水産省 東北農政局によるニッポンフードシフトの取組や、東北農政局BUZZ MAFFチーム(農林水産省 公式YouTubeチャンネル)による、東北6県の食材を使用した餃子の作り方等の紹介を行います。

また、餃子を通して、日本の食料事情等を分かりやすく解説した動画「餃子から日本を考える」も上映します。

https://nippon-food-shift.maff.go.jp/fes/miyagi20231014/ (外部リンク)



本イベントは、天候等により開催内容が変更になる場合があります。



