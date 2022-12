[株式会社エイトレッド]

Salesforce連携でワンクリック帳票作成と複雑な承認フローにも対応



業務手続きの電子化(ワークフローシステム)大手の株式会社エイトレッド(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:岡本 康広 以下、エイトレッド)が開発・提供するワークフロークラウド「X-point Cloud(エクスポイント クラウド)」は、株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する顧客管理プラットフォーム「Salesforce」との連携サービス「X-point Cloud for Salesforce」を本日より提供開始いたします。







連携の背景





昨今の営業活動において「Salesforce」で商談を管理する際、これまで与信申請や見積作成などの業務は別システムで行われていることが多く、情報の転記や二重入力をしており、その後の書類回付や管理もバラバラとなってしまうなど「Salesforce」上だけでは完結しない業務があることで営業生産性や業務効率に関する課題が生じていました。



また、既存の機能やシステムではカバーしきれない申請・承認業務や権限管理、複雑な承認フローへの対応等の顧客ニーズが高いことから、この度「X-point Cloud for Salesforce」を開発・提供する運びとなりました。







「X-point Cloud for Salesforce」について





国内シェアNo.1(※)ワークフロークラウド「X-point Cloud」の特長である、誰でも直感的に使える紙のようなWeb入力フォームや日本独自の承認プロセス、複雑な承認フローに対応した充実のワークフロー機能に加えて「Salesforce」画面上からワンクリックで書類作成、ワークフロー承認完了後は対象レコードに書類PDFが自動添付される「Salesforce」連携機能が実装されています。



例えば、営業活動において与信申請を行う際に「Salesforce」の画面上で書類作成ボタンを押下すると自動的に「X-point Cloud」上で帳票が作成され、そのまま社内の決裁ルートを通じて申請~承認が完了し、PDFデータ形式で「Salesforce」内に保存されるので、与信結果を「Salesforce」内でスムーズに管理、確認することが可能となります。



一気通貫で帳票作成や申請・承認業務、情報伝達・管理が可能となる「X-point Cloud for Salesforce」をご利用いただくことにより、商談や取引先情報の任意の項目を適切なレイアウトで回付することでリテラシーに左右されず社内の情報伝達や意思決定の効率化が図れるほか、業務負担軽減による生産性の向上など、営業活動を加速させる数々のメリットが期待できます。







今後エイトレッドは「X-point Cloud」と他システムとの連携が可能なオプションを増やしていくことで、ワークフローを中心とした業務のつながり創出に取り組んでまいります。例えば、新規取引が発生した顧客情報を連携先の電子契約システムが受け取り、自動的に契約書作成~締結が実行されるなど、社内の業務と業務をつなぐ意思決定ツールとなることを目指します。



(※)デロイト トーマツ ミック経済研究所「コラボレーション・モバイル管理ソフトの市場展望2022年度年版」<発刊日 2022年9月27日(https://mic-r.co.jp/mr/02500/)>







主な機能





1. 作成・申請

紙で作成・申請していた書類を、紙イメージのまま電子化。便利な入力・申請機能でミスを防ぎつつ業務を効率化します。



2. 承認

PC・スマホ・タブレットからワンクリックで簡単承認。通知機能や代理承認機能など、承認・決裁を効率化する機能も充実しています。



3. 検索・集計

多彩な検索機能で、必要な文書をすぐに参照・出力可能。高度な集計機能も備えており、文書管理の負担を大幅に軽減します。



4. その他

フォーム作成機能、承認ルート診断、共通承認ルート、関連書類の自動起票、書類制御 等



【価格】

1.月払いプラン

基本料金1,500円(税別)×利用ユーザー数/月



2.年払いプラン

基本料金1,425円(税別)×利用ユーザー数×12/年

※初期費用は無料

※最低10ユーザー、追加は5ユーザー単位



【基本サービス】

・X-point Cloud基本機能

・eFormMaker(フォーム作成ソフト)

・SSL利用サービス

・モバイルオプション

・X-point CloudとSalesforce連携機能





【会社概要】

<エイトレッド>

エイトレッドは、ワークフロー専業メーカーとして歩み続け、2022年4月に設立15周年を迎えました。稟議書をはじめとした社内申請・承認業務の電子化を行うワークフローシステム「AgileWorks(アジャイルワークス)」「X-point(エクスポイント)」及び、ワークフロークラウド「X-point Cloud(エクスポイントクラウド)」を開発・提供しています。企業規模や業種・業界を問わず、これまでシリーズ累計4,000社を超える企業・公共機関(特殊法人や行政、学校等)に導入いただき、ペーパーレス化や業務効率化の推進に貢献しています。



名称:株式会社エイトレッド(東証スタンダード:3969)

所在地:東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

代表者:代表取締役社長 岡本 康広

設立:2007年4月

事業内容:ワークフロープロダクトの製品開発・サポートサービス・クラウドサービス

URL:https://www.atled.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/13-13:46)