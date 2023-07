[システムサービス株式会社]

システムサービスECサイト「FaNeMa」にて2023年9月発売決定!予約受付~8月16日まで



システムサービス株式会社(本社:東京都豊島区、代表取締役社長:田村宗弘)は、アニメ・マンガ・ゲーム作品等のキャラクター商品の企画・製作・販売をする自社ECサイト「FaNeMa」(URL:https://fanema.jp/)にて、『シュート!Goal to the Future』より「掛川高校サッカー部ユニフォーム風Tシャツ」を発売いたします。

さらに、新商品発売を記念したTwitterフォロー&リツイートキャンペーンも実施いたします。





▼『シュート!Goal to the Future』掛川高校サッカー部ユニフォーム風Tシャツ





『シュート!Goal to the Future』より、掛川高校サッカー部ユニフォーム風Tシャツが登場!

久保嘉晴、田仲俊彦、辻秀人と引き継がれてきた「背番号10」のユニフォームを再現!









実際のユニフォームにも使われている、縦横に伸縮性のあるしなやかでやわらかい生地を使用。

サラサラとして触り心地も気持ち良く、乾きやすい襟付きTシャツです。

サッカーをはじめスポーツをする時のウェアとしても、過ごしやすい部屋着としても、日常の様々なシーンで使い勝手が良い一着です。

着ない時でも、お部屋に飾って熱き感動の物語に思いを馳せるのもオススメです!



ぜひ、この機会にあなたのお手元に──



「サッカー、好きか?」









<商品詳細>

【価格】各8,800円(税込)

【サイズ(約)】L、XL、2XLサイズ

【材質・仕様等】ポリエステル100%

【発売・販売元】システムサービス株式会社





ECサイト「FaNeMa」にて、予約受注生産による販売となります。

【予約受付期間】2023年7月20日(木)~2023年8月16日(水)まで



【お届け時期】2023年9月下旬頃より順次発送









■キャンペーン

「『シュート!Goal to the Future』掛川高校サッカー部ユニフォーム風Tシャツ」の予約開始を記念して、Twitterフォロー&リツイートキャンペーンを実施いたします。

参加された方の中から抽選で2名様にプレゼントいたします。



<開催期間>

~2023年8月7日(月)まで

<参加方法>

1. 「FaNeMa」公式Twitter(@Fanema_Official)をフォロー

2. 該当のツイート(https://twitter.com/Fanema_Official/status/1681921883418300417)をリツイート

※対象となるツイート、および詳細は1.の「FaNeMa」公式Twitterアカウントよりご確認ください。





■著作権表記

(C)2022 大島司/シュート!Goal to the Future製作委員会





■システムサービス株式会社 ECサイト「FaNeMa(ファネマ)」

https://fanema.jp/

■FaNeMa公式Twitter「Fanema_Official」

https://twitter.com/Fanema_Official



※掲載画像・写真はイメージまたは試作品です。監修中につき、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/22-11:40)