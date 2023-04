[株式会社キューブ]

にゃんぞぬデシ約1年ぶりのデジタルシングルは、自分らしい未来に向かって迷いや不安を抱えながらも進んでいく、そんな新生活のスタートにふさわしい応援歌。新境地となる清涼感に満ちたサウンドも聴きどころです







【新高校1年生向けて、にゃんぞぬデシが特別動画に楽曲提供!】

約1年振りとなるデジタルシングル「人生は一度きりらしい」を4/19にリリースすることが決定しました、シンガーソングライター・にゃんぞぬデシ。何気ない日常の中にある心が動く瞬間を切り取り、喜びや悲しみ、迷いや不安といった様々な感情を一度聴いたら思わず口ずさみたくなるようなキャッチーなメロディーに乗せ、複雑な思いや悩みを抱えて生きる人たちの心の琴線に触れて、癒しや共鳴を感じてもらえるような表現を目指して音楽活動を行っています。



【高校という新しい生活に踏み出す人への応援歌】

今回リリースする新曲は、新高校1年生向けの情報誌 マナビジョンブック2023「高校生活スタート号」特別動画のために書き下ろしました。

不安や不満やもどかしさを抱えながらも未知の明日へ向かって一歩踏み出さなければならない、そんな誰しもが直面する瞬間に自分で自分の背中を押すスイッチとなるような応援歌です。

編曲には作編曲家・キーボーディストとして多数のアーティストへの楽曲提供も行うなど、多岐に渡って活動している気鋭のシンガーソングライター米澤森人氏を迎え、にゃんぞぬデシ自身もアレンジに参加しました。

“人生は一度きりらしい”と気づき、自分だけの未来を掴むために衝動のまま駆け出すような、みずみずしいエネルギーを感じさせるサウンドと清涼感あふれる豊かなコーラスが印象的な楽曲に仕上がりました。



【にゃんぞぬデシ コメント】

高校生の時に聴きたかった曲を作りました。

でも、大人になっても重なることがいっぱいありました。

世間で作られたキラキラしたものを手に入れることは、本当に幸せなのだろうか?と、よく思います。

誰かと比べて悲しくなったり惨めになったりすることもあるけれど、そんな時、自分が何かを“好き”という気持ちは絶対に自分の味方になってくれるはずなので、そのまま突き進んで欲しいです。



【リリース情報】

2023年4月19日リリース

にゃんぞぬデシ『人生は一度きりらしい』

※デジタルシングル



【タイアップ情報】

マナビジョンブック2023「高校生活スタート号」特別動画

https://youtu.be/madKPfexGIE



【ライブ情報】

2023年5月14日(日)

にゃんぞぬとモナ 2023May 「猫の爪、猪の爪。」

[会場] 東京・下北沢モナレコード

[開場 / 開演] 12:00 / 12:30

[出演] ayU tokiO、にゃんぞぬデシ

[料金] 来場前売 3,000円 / 学生2,000円(ドリンク代別)・配信 2,000円

https://www.mona-records.com/livespace/14283/



【プロフィール】

シンガーソングライター。小学校5年生の時に観た映画「マイケル・ジャクソン THIS IS IT」に衝撃を受け、エンターテイナーを目指すことを決意。中学校3年生の時にお弁当代からへそくりをして購入した中古ギターで曲を創り始め、高校2年生の時にライブ活動をスタート。何気ない日常から生み出される甘酸っぱい歌詞、1度聴いたら頭に居座る印象的なメロディー、猫もうっとりする澄んだ歌声が特徴。他アーティストへの楽曲提供も行う。アーティスト名は、飼っていた猫の“にゃんぞう”を尊敬し自分はその弟子であるという思いから、“にゃんぞうの弟子”をもじって付けたもの。



【ディスコグラフィー】

<ミニアルバム>

2016年9月14日 発売 『はじめまして。17歳です。ハッピーエンド建設中。』

(収録曲:1. ハッピーエンド建設中、2. しろくま観覧車(しろくま in the 南極)、3. BTB海岸、4. ナンパりんごマンゴー、5. ガール都営浅草線、6. バイバイバイまたね)



2018年7月25日 発売 『魔法が使えたみたいだった』

(収録曲:1. 同じ空の下どころか、2. am:pm、3. ネゴト、4. 全てお見通しよ、5. スーパースター、6. 魔法が使えたみたいだった)





<デジタルシングル>

2018年10月26日 発売 『泣く子も笑う』

(TVアニメ「おこしやす、ちとせちゃん」エンディング曲)

2019年8月10日 発売 『勘違い心拍数』

(テレビ東京 2019年7月クール ドラマ「Iターン」オープニング曲)

2021年5月22日 発売 『風とイルカと恋』

2021年6月22日 発売 『雨はきらい。』

2021年8月22日 発売 『涙バスルーム』

2021年10月22日 発売 『まぼろし』

2022年1月22日 発売 『君のことを歌おう』

2022年5月22日 発売 『All Night Fall in Love』



【公式サイト】https://nyanzonudeshi.com/

【公式SNS】Twitter:https://twitter.com/nyanzoudeshi

Instagram:https://www.instagram.com/nyanzonudeshi/

【公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/@nyanzonudeshi



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/03-13:46)