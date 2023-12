[株式会社ワンキャリア]

キャリアデータプラットフォーム事業を運営する株式会社ワンキャリア(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO:宮下尚之、以下ワンキャリア)は、株式会社ウォンテッドリーが主催する「Wantedly Awards 2023」において、39,000社を超える企業の中から採用ブランディングや共感採用といった観点で総合的な採用力を称える「BEST TEAM TOP 100 Teams」に選出されました。今後も、ミッションである「人の数だけ、キャリアをつくる。」の実現に向け、採用を強化してまいります。



・ワンキャリアのWantedlyページはこちらをご覧ください。

https://www.wantedly.com/companies/onecareer







ワンキャリアの採用への取り組み





当社では、ミッションである「人の数だけ、キャリアをつくる。」の実現に向けて、今後の事業拡大を見据えた採用活動を全社一丸となり行なっています。



その中でも注力している採用施策が「採用広報」です。Wantedlyのストーリー上にて、社員の想いやカルチャー、事業に光を当てた記事を継続的に発信しています。今年も20本以上の記事を発信し、多くの求職者の方とのつながりが生まれました。



ワンキャリアのWantedlyストーリーはこちら

https://www.wantedly.com/companies/onecareer/stories





採用への想い





株式会社ワンキャリア 取締役副社長 執行役員COO兼CHRO 長澤 有紘



このたびは、数ある企業の中から「Wantedly Awards 2023 BEST TEAM TOP 100 Teams」に選出いただいたことを感謝申し上げます。

Wantedlyでの採用広報を通じて、多くの求職者の方に当社の人やカルチャー、事業を知っていただくことができました。

当社の採用活動では、ミッションである「人の数だけ、キャリアをつくる。」を体現する組織として、選考を受けてくださる方一人一人のキャリアに向き合っています。

今後も、当社の魅力を継続的に発信していくことで、ミッションを一緒に実現する仲間と出会えればと考えています。記事を読んで少しでも気になった方、ぜひご応募をお待ちしております。



採用情報





フィールドセールス、事業企画のほか、様々なポジションで採用を強化しております。詳細は下記をご確認ください。



■【初めましての方向け】ワンキャリアのことがわかる記事まとめ

https://www.wantedly.com/companies/onecareer/post_articles/870233



■募集ポジションの一覧

https://hrmos.co/pages/onecareer/jobs



「Wantedly Awards 2023」の概要





ビジネスSNS「Wantedly」を活用している39,000社を超える企業の中から、募集へのエントリー数に加え、ダイレクトリクルーティングや採用ブランディングの実践を通じて共感採用を推進している企業が選出されます。



▼「Wantedly Awards 2023」詳細はこちら

https://fuze.wantedly.com/



会社概要







ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。

サービス一覧:

・大学生向け新卒採用メディア「ONE CAREER」(https://www.onecareer.jp/)

・求職者向け中途採用メディア「ONE CAREER PLUS」(https://plus.onecareer.jp/)

・人事向け採用DX支援サービス「ONE CAREER CLOUD」(https://service.onecareercloud.jp/)



社名 :株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地:東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 :2015年8月18日

代表者 :代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 :キャリアデータプラットフォーム事業(採用DX支援サービス、その他)

証券コード:4377(東証グロース)

企業サイト:https://onecareer.co.jp/







