ブロックチェーン技術を用いたアプリケーション開発を行うdouble jump.tokyo株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:上野広伸・満足亮、以下「double jump.tokyo」)は、Rollup-as-a-Service(RaaS)を提供するAlt research Ltd. (以下Altlayer)と業務提携したことをお知らせいたします。







Altlayerとのパートナーシップにより、OasysをはじめとしたVerseの構築・運用のハードルを下げ、ブロックチェーン事業に参画しやすい環境を作っていきます。



NFTのミントイベントやゲームデモ等の短期的なニーズから、GameFi等の永続的なアプリケーションまで、web3ゲーム開発者を様々なシーンにおいて支援いたします。



■Oasys について

Oasysは「Blockchain for Games」をコンセプトとするゲームに特化したブロックチェーンプロジェクトです。初期バリデータ(チェーン運用主体)はバンダイナムコ研究所などの大手ゲーム会社やWeb3企業などで構成されており、合意形成アルゴリズムは環境面にも配慮したPoS(Proof of Stake)方式を採用しています。独自のOasysアーキテクチャでブロックチェーンゲームのユーザーに対して取引手数料の無料化と取引処理の高速化を実現することで、快適なゲームプレイ環境を提供します。

https://www.oasys.games/



■ AltLayerについて

AltLayerは、Rollup-as-a-Service(RaaS)ソリューションのメインプロバイダーとして、スケール性の高い分散型アプリケーションを迅速に展開するためのソリューションを提供しています。直近では、開発者、Web3初心者を問わず、誰もがコード不要でカスタマイズしたロールアップを簡単に立ち上げることができるダッシュボードを発表しました。



AltLayerは一時的かつイベント駆動型のバースを構築できる「エフェメラル・ロールアップ」と、より長く永続的なユースケースに最適な「パーシステント・ロールアップ」を提供しています。AltLayerのRaaS製品は、Web3の革新的なアイデアを迅速に実装することをサポートし、チームの資本と数年にわたる開発作業を節約することができます。

https://altlayer.io/







■ double jump.tokyo株式会社

NFT・ブロックチェーンゲーム専業開発会社として、2018年4月3日に設立。「My Crypto Heroes」「BRAVE FRONTIER HEROES」などのブロ ックチェーンゲームの開発や、大手コンテンツホルダー向けにNFTの発行・販売やゲームやメタバース連携を支援しています。複数人で秘密鍵を管理できるビジネス向けNFT管理サービス「N Suite」の提供・開発を行っております。



会社名:double jump.tokyo株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿4-34-7

代表者:代表取締役 上野広伸・満足亮

事業内容:ブロックチェーン技術を用いたゲーム及びアセットの開発・運営・販売

Webサイト:https://www.doublejump.tokyo/

email:info@doublejump.tokyo



