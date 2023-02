[株式会社ジャヴァコーポレーション]

洗濯機で洗ってもOK!いつまでもスッキリ美しいラインをお楽しみいただけるラ・エフの名品パンツをご紹介致します。



「la.f...(ラ・エフ)」では、着心地の良さとさりげない時代感を体感できる、シンプルだけど洗練された大人感覚のウェアを展開。”快適なのにスタイリッシュ”をキーワードに、あらゆる体型マッチする細やかなサイズ展開で着用時の美しさを実現したスタイルを提案しています。









la.f... |ラ・エフ 名品リスト Vol.8│

洗濯機で洗ってもOK!センタープレスがとれないパンツ



洗濯するととれてしまったセンタープレス・・・

そんな経験をされた方も多いのでは?

こちらのパンツはプレスの裏に特殊加工を施しているので

洗濯や着用を繰り返してもセンタープレスがとれません!

いつまでもスッキリ美しいラインをお楽しみください





この機能がすごい!!

⇒消えないセンタープレス / マシーンウォッシャブル / 軽量 / 4wayストレッチ











左)

Jacket ¥40,700 (tax in)

→https://www.j-lounge.jp/ec/items/3605-31042?cc=001002

Cutsew ¥14,300 (tax in)

→https://www.j-lounge.jp/ec/items/3607-31088?cc=001001

Pants ¥19,800 (tax in)

→https://www.j-lounge.jp/ec/items/3610-31082?cc=009001

Goods ¥26,400 (tax in)



右)

Cutsew ¥17,600 (tax in)

→https://www.j-lounge.jp/ec/items/3607-31099?cc=007999

Pants ¥19,800 (tax in)

→https://www.j-lounge.jp/ec/items/3610-31082?cc=005001





左)

Jacket ¥31,900 (tax in)

→https://www.j-lounge.jp/ec/items/3605-31020?cc=007999

Blouse ¥19,800 (tax in)

→https://www.j-lounge.jp/ec/items/3613-31063?cc=007011

Pants ¥19,800 (tax in)

→https://www.j-lounge.jp/ec/items/3610-31082?cc=007999



右)

Blouse ¥19,800 (tax in)

→coming soon

Pants ¥19,800 (tax in)

→https://www.j-lounge.jp/ec/items/3610-31082?cc=002001











staff voice.



センタープレスの裏の加工部分は穿いてても気にならないです!

この加工の効果なのか太もも部分の張り付きが他のパンツより気にならない気がします。

パンツによっては太もも部分のセンタープレスが消えてしまうことがあるのですが、

このパンツはセンタープレスが消えないのでキレイに穿けます。

洗ってもセンタープレスが取れないのは気兼ねなく穿けていいですね!!!









【極】センタープレスがとれないパンツ

¥19,800 (tax in)



商品ページはこちら

→https://www.j-lounge.jp/ec/items/3610-31082





▶la.f...(ラ・エフ)新作商品一覧はこちら

https://www.j-lounge.jp/ec/items?sc=la-f&st=1

▶オフィシャルオンラインサイト「J lounge」はこちら

https://www.j-lounge.jp/



