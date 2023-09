[リンカーズ株式会社]

リンカーズ株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:前田 佳宏)が提供する金融機関向けビジネスマッチングシステム「LFB(Linkers for BANK)」が、株式会社鹿児島銀行(本店:鹿児島県鹿児島市、代表取締役頭取:松山 澄寛)に導入することが決定いたしました。





リンカーズ株式会社は、2018 年4月から金融機関向けに「Linkers for BANK」を、2021 年8月から事業会社向けに「Linkers for Business」を、それぞれサービス提供を開始しております。

「Linkers for BANK」は、地域金融機関、及び事業会社が取り扱うビジネスマッチングを一元管理することでビジネスマッチングの効率化を図るとともに、案件情報の全体での共有とマッチングのノウハウ等のナレッジ共有を実現することによるマッチングの成約率向上に特化したサービスとなります。

サービス提供開始以降、地域金融機関や信用金庫を中心に全国で 36 機関(*1、*2、)に導入されており、そのネットワークは全国に拡大(*1、*3)しております。

「Linkers for BANK」を導入した地域金融機関並びに信用金庫全体では、これまでに約 16.9 万件(*1、*4)のマッチングの商談を創出し、地元企業の商談機会の増加による収益機会の拡大など地域経済の活性化に貢献しております。

また、「Linkers for BANK」を導入した全地域金融機関や信用金庫における直近3ヶ年の実績は、商談件数及び成約件数は約 130%増、マッチング関連収益は約 220%増(各*6)と大きく伸張するなど、導入した地域金融機関や信用金庫の収益機会の拡大にも寄与しております。

今後は、「LFB」のネットワークを活かし、機関同士の連携(広域連携)の活性化にも注力してまいります。





【LFB(Linkers for BANK/Linkers for Business)の3つの強み】

1 リンカーズが設立以来構築してきたマッチングノウハウをベースに開発することでゼロからでもビジネスマッチングに取り組むことが可能

2 「LFB」に登録された約 170 万社以上の企業及び約 2.7 万人の行職員ネットワーク(*1)との連携により、自らのネットワークの垣根を超えて日本全国の企業を対象としたマッチングが可能

3 取引先の潜在ニーズを引き出すことができる機能を活用し、スキルに依存しないマッチングが可能





*1 2023 年8月時点



*2【LFB 導入機関の推移】





*3 【LFB ネットワークの拡大】

サービス提供開始以降、導入機関が所在する都道府県の割合は 50%を超過するなど、全国にそのネットワークを拡大しております。





*4 【LFB 導入後の主な実績推移】





*5【参考】2024 年 7 月期の算出期間における、前年同期の実績





*6 2021 年7月期を基準期として、「*1」時点の実績を比較





【会社概要】

会社名 :リンカーズ株式会社

所在地 :〒112-0004 東京都文京区後楽 2-3-21 住友不動産飯田橋ビル 6 階

代表者 :前田 佳宏

設立 :2011 年 9 月

上場市場 :東京証券取引所 グロース市場(証券コード 5131)

事業内容 :ビジネスマッチング事業、リサーチ事業、他



