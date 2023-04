[クロックス・ジャパン合同会社]









革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックスは、2023年の新作Hiker Xscape (ハイカーエスケープ)シリーズを販売いたします。

定番として展開されてきたHiker(ハイカー)シリーズをアップデートし、Hiker Xscape (ハイカーエスケープ)が誕生しました。アウトドアにインスパイアされながら、目立つように作られたHiker Xscapeは、より誇張されたノコギリ歯のアウトソールに、ラバーのトレッドをプラスしたことで、滑りにくさを向上させ、チャンキーな高さを追加しラギッドに仕上げることで、ファッション性を高めました。

またアッパーを自分好みにJibbitz™ チャームでアレンジをすることが可能で、 パーソナライゼーションを楽しめながら、より愛せる自分だけの1足を作ることが可能です。

限定店舗とオンラインストアのみで展開されるFestivalモチーフとAnimalモチーフには小物を収納できるポケットが付属しており、よりアクティビティを楽しめる1足となっております。













Classic Hiker Xscape Festival Clog : 12,650円(税込)

Classic Hiker Xscape Festival Sandal : 11,000円(税込)











Classic Hiker Xscape Animal Clog Price : 12,650円(税込)

Classic Hiker Xscape Animal Sandal : 11,550円(税込)

※crocs オンラインサイト限定













Classic Hiker Xscape Clog : 10,780円(税込)

Classic Hiker Xscape Sandal : 10,230円(税込)



【crocs】

crocsは男性、女性、子ども向けに革新的なカジュアルフットウェアを提供するブランドであり、快適さを兼ね備えた、多くの人々に愛されるスタイルのフットウェアコレクションを提供しています。crocsのほとんどすべてのシューズには、独自開発した「Croslite™(クロスライト™)」素材を使用しており、優れた履き心地を実現しています。

2022年はCome As You Are™キャンペーンの一環として、「履く人の足元をどんな時も快適にすること」をCome As You Are™という言葉に込めブランドキャンペーンを展開していきます。

クロックス・ジャパン https://www.crocs.co.jp



