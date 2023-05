[アルビレックス新潟シンガポール]

いつもアルビレックス新潟シンガポールにあたたかいご声援をいただき、誠にありがとうございます。

このたび、アルビレックス新潟シンガポールは、SingaLifeを運営するFifty One Media Pte Ltdとオフィシャルパートナー契約 (ユニフォームパートナー) を新たに締結し、ご支援いただくこととなりましたのでお知らせいたします。本日発行のSingalife様より当クラブの記事が毎号掲載されます。ぜひご覧ください!





会社概要













法人名



Fifty One Media Pte Ltd



代表者



代表取締役 飯田 広助 様



所在地

Twenty Anson #11-01 20 Anson Rd Singapore 079912



公式サイト

https://singalife.com/





事業内容

シンガポールと日本に拠点を構え「グローバル×地方創生×教育の国際化」をミッションとしてグローバルプラットフォーム事業、地方創生事業、教育事業を展開。日本の地域の魅力を世界に発信し、日本のグローバル化に取り組んでいます。



Instagram

https://www.instagram.com/weekly_singalife/



Facebook

https://www.facebook.com/Singalife?mibextid=LQQJ4d



YouTube~SingaLifeTV~

https://www.youtube.com/@singalifetv2078



~海外就職チャンネル~

https://www.youtube.com/channel/UCmiGvz3TqBr4lyrr3zP8ZOw/featured



Twitter

https://twitter.com/singalife_jp?s=11&t=qRE8Mwrz1AAPY7af6MwOxQ



Line

https://lin.ee/h17UIfk





代表取締役 飯田 広助様 コメント

当社は、アルビレックス新潟シンガポールが異国の地で活躍する姿に感銘を受け、オフィシャルパートナー契約を締結することを決定しました。シンガポールで日本と未来の子供たちの夢を背負って戦う姿勢は、Japan Navi Groupが目指す企業姿勢と方向性が共通していると感じています。今後は、共にシンガポールと日本を結ぶ架け橋として、両国の発展に貢献していきたいと考えています。



パートナー内容

トップチームユニフォーム腹部脇へのロゴ掲出、サポートありがとうございます!









企業プレスリリース詳細へ (2023/05/04-12:45)