[ハーモニーランド]

2024年1月12日(金)~1月31日(水)



株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)が運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド(大分県日出町)」では、2024年1月12日から1月31日の期間に、1月18日がお誕生日のマイメロディをお祝いするイベント「Chocolate Birthday Party(チョコレートバースデーパーティー)」を開催します。

2023年にクロミがおそろいのコスチュームをマイメロディにプレゼントしたことをきっかけに誕生した『ニコイチ』。今回は甘さ増し増しでチョコレートいっぱいのバースデーパーティーを計画しています。

クロミたちとあま~いチョコレートバースデーパーティーでマイメロディをお祝いしましょう!!







『マイメロディ&クロミ Chocolate Birthday Party』

2024年1月12日(金)~1月31日(水)開催

https://www.harmonyland.jp/sp/chocolate_party/index.html











★クロミはマイメロディのために、サプライズを準備中!?

ついにマイスウィートピアノが仲間入りします。





チョコレートバースデーパーティー ニコイチ





2023年1月に誕生した”ニコイチ”

今回は、さらに甘くなったチョコレートバースデーでマイメロディのお誕生日をお祝いします。

クロミがビッグサプライズを用意しているみたいです。









時間:16:00~16:25

場所:ハーモニービレッジ

出演:マイメロディ、クロミ、and more









おでむかえグリーティング





開園からハーモニービレッジにキャラクターがあそびに来ます。

1月15・16・18・19・20・21日には、先着100名様にプレゼントポストカード付きウェルカムチョコレートをプレゼントします。







時間:開園から約20分

場所:ハーモニービレッジ

出演:日によって変動あり

(HPにてご確認ください)

※並んでの撮影はできません。









Character's OTETSUDAI





キャラクターたちが園内でお手伝いを行います。

キャラクターからのチョコレートのプレゼントもございます。







開催日:1/12・15・16・22・23・29~31

時間:14:30~14:50

キャラクター:決定次第お知らせします。











HUGグリーティング





期間中の土曜日と日曜日はマイスウィートピアノ、ハローキティ、シナモロールとHUGであたたい時間をお過ごしください。





時間:14:30~14:50

場所:ハーモニービレッジ

出演:

マイスウィートピアノ、ハローキティ、シナモロール

※ハグを楽しむ時間となっております。

※並んでの撮影はできません。







マイメロディのお誕生日をお祝いしよう !ファンプラザグリーティング





1月18日はマイメロディのお誕生日♪マイメロディがサンリオキャラクターズファンプラザに登場します♪





開催日:1/18

時間:14:30~14:50

場所:サンリオキャラクターズファンプラザ

出演:マイメロディ

参加方法:

パスマーケットにて事前抽選が必要となります。

※当選者のみがグリーティングに参加可能です。





マイスウィートピアノが登場 !ファンプラザグリーティング





マイスウィートピアノがサンリオキャラクターズファンプラザに登場します♪





開催日:1/19・26

時間:14:30~14:50

場所:サンリオキャラクターズファンプラザ

出演:マイスウィートピアノ

参加方法:

パスマーケットにて事前抽選が必要となります。

※当選者のみがグリーティングに参加可能です。





チョコレートバースデーパーティーオリジナルグッズ







【価格】

アクリル3連キーリング(マイメロディ/クロミ) 各990円

リボンヘアポニー(マイメロディ/クロミ) 各1,100円

羽つき巾着 1,430円

ポーチ 1,540円

トートバッグ 2,750円

【取扱店舗】

カントリーマーケット

※価格はすべて税込みです。

※価格、取扱店舗は変更になる場合がございます。予めご了承ください。



他にも、マイメロディのお誕生日をお祝いするのにピッタリな、甘さとかわいさがいっぱいのスイーツが登場予定 です。お楽しみに !!





◎「マイメロディ&クロミ Chocolate Birthday Party」特設ページ

https://www.harmonyland.jp/sp/chocolate_party/index.html



(C) 2023 SANRIO CO., LTD.

※本リリースの掲載内容は画像を含め、12月8日現在の情報です。

内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。





【ハーモニーランド公式HP/公式SNS】

HP ・・・・・・・・・・・・・ https://www.harmonyland.jp/

X(旧Twitter)・・・・・・・ https://twitter.com/harmony_event

Instagram・・・・・・・・・ https://www.instagram.com/sanrio_harmonyland/

LINE@・・・・・・・・・・・ @hlevent



本件に関するお客様お問い合わせ先:

ハーモニーランドゲストインフォメーション TEL 0977-73-1111(営業時間内)



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/09-17:40)