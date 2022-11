[株式会社NTTデータ]

~プロゴルファー松山英樹選手によるゴルフ教室も実施~



株式会社NTTデータ(代表取締役社長:本間 洋、以下:NTTデータ)は、2022年12月17日(土)に未来を担う子供たちへ向けたイベント「Be Global, Be Challenge」を開催します。

「Be Global, Be Challenge」は世界で活躍するトップアスリートの松山英樹選手とNTTデータが、未来を担う子供たちへ目標に向かって挑戦し続けることの大切さを伝えるイベントです。本イベントは、大きな目標に向かって、強い向上心と高い技術力を支える圧倒的な練習量で世界へ挑戦を続けている松山英樹選手の姿勢に共感したことから企画・実現しました。イベントでは、NTTデータと子どもたちとの参加型セッションや松山英樹選手によるゴルフ教室などを実施します。応募期間は2022年11月22日~2022年12月4日(日)です。ぜひご応募ください。

NTTデータは、目標に挑戦するトップアスリートや子供たちを応援するとともに、グローバルへのさらなる飛躍を目指します。





【背景】

NTTデータが2021年5月から応援している松山英樹選手は、日本人初のメジャー大会勝利を成し遂げ、PGAツアーで8勝を挙げている、日本が誇る世界のトップアスリートです。日々、大きな目標に向けて、強い向上心と高い技術力で挑戦を続けています。NTTデータはITサービス分野でGlobal Top 5となるという目標を掲げて進んでいます。このたび、松山英樹選手と一緒に未来を担う子どもたちへ「世界へ挑戦し続けることの大切さ」を伝えるためのイベント「Be Global, Be Challenge」を開催します。



【「Be Global, Be Challenge」概要】

・開催日 :2022年12月17日(土)

・開催時間 :11:45~15:10(予定)

終了時間は前後する可能性があります

・開催場所 :東京都内某所

当選者のみにご連絡いたします

・定員 :24名

応募者多数の場合は抽選とさせていただきます

・登壇者 :NTTデータ 代表取締役副社長執行役員 西畑 一宏(NTT DATA, Inc. 代表取締役社長)

プロゴルファー 松山英樹選手

・イベント内容 :1.NTTデータによる参加型セッション「世界への挑戦」

2.松山英樹選手によるゴルフ教室

3.質問会、記念撮影など



【応募条件】

・中高生(満12~18歳)

・ゴルフ経験のある方

・競技会に参加出来る技術を有し、対象年齢に属する方

・アベレージ90ストローク以内の方

・国内在住であり日本語で指導を受けられる方



【申込方法】

募集サイトに記載の応募条件をご確認いただき、応募フォームより必要事項を記載の上、お申し込み下さい。

・募集サイトURL :https://matsuyamanttdata.com/beglobal_bechallenge/

・募集期間 :2022年11月22日(火)~12月4日(日)

・当選通知 :2022年12月5日以降順次



【松山英樹選手のコメント】

このような機会をいただき、NTTデータに感謝いたします。

これからの日本を背負っていく、多くのジュニアゴルファーにこの会が夢や希望を持つ一つのきっかけになることを願っています。

お会いできるのを楽しみにしております。

松山英樹









※文中の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。



