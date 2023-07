[VFジャパン株式会社]

2023年7月13日(木)より販売開始



アクションスポーツフットウェア&アパレルブランドのVANS (ヴァンズ) は、「ZAHBA (ザバ) 」シリーズの新たなミッドカットシルエットに、VANS SKATE TEAMの女性ライダーBEATRICE DOMOND (ベアトリス・ドモンド) のシグネチャーカラーを施した「ZAHBA MID BY BEATRICE DOMOND」を、2023年7月13日(木)より販売開始します。https://www.vans.co.jp/collections/vans-x-beatrice-domond/







BEATRICEは1995年生まれ、NY在住のプロスケートボーダー。若い頃から世界中で知られている気鋭で、2018年からVANS SKATE TEAMの一員となりました。スケートコミュニティーのみならず、ファッションシーンからも注目されている彼女は、ストリートシーンを代表する存在のひとりです。



2023年に登場した「ZAHBA」シリーズは、サステナブルな素材と最新のスケートテックが融合されています。

今回はサポート力と柔軟性を併せ持ったミッドカットシルエットを採用。BEATRICEが一番好きな季節、木々が深緑から紅葉に変わっていくニューヨークの秋をイメージした、オリーブ色スエードのアッパーが採用され、ゴールドのグラフィックがヒールにプリントされています。



2023年4月にリニューアルしたVANS公式オンラインストアをはじめ、VANS STORE各店、VANS正規取扱スケートショップ、BEAMS各店、ABC-MART一部店舗、ABC-MART GRAND STAGE一部店舗などで展開します。



















「ZAHBA MID BY BEATRICE DOMOND」にはVANSの最新スケートテックが数多く搭載され、環境に配慮したサステナブルな素材を随所に使用しています。 衝撃吸収性とボードフィールを追求したIMPACTWAFFLE(TM)アウトソール、ライディングの安定性を実現するバイオ由来の素材を50%以上使用した優れた反発性があるVR3CUSH(TM)インソール。さらにゾーンごとにグリップパターンが分けられてトラクションが向上したSICKSTICK(TM)カップソール、激しいトリックにも耐えられるように耐久性に優れたDURACAP(TM)トーキャップが搭載されています。















「ZAHBA MID BY BEATRICE DOMOND」に加え、ローファータイプのスケートシューズが発売されます。ZAHBA MID同様のオリーブ色のカラーリングで、シックなシューズに仕上がりました。また、ロングスリーブTシャツ、キャップなどのアパレル/アクセサリーも多く用意され、全身でスタイリングが楽しめるようになっています。

※一部国内では取り扱いがない商品もございます。



■商品情報



ZAHBA MID BY BEATRICE DOMOND

(BEATRICE DOMOND DARK OLIVE)

品番:VN000CBSDOL

自店販売価格¥18,150 (税込)





SKATE STYLE 53

(BEATRICE DOMOND DARK OLIVE)

品番:VN0A5HELDOL

自店販売価格¥13,200 (税込)



■取扱店舗情報

VANS公式オンラインストア https://www.vans.co.jp/

VANS STORE各店

ABC-MART新宿本店・渋谷神南店

ABC-MART GRAND STAGE仙台店・渋谷店・ららぽーと磐田・名古屋パルコ西・大阪・LINKS UMEDA・梅田

ABC-MART 公式オンラインストア https://www.abc-mart.net/shop/

ABC-MART ZOZOTOWN店 https://zozo.jp/brand/abcmart/

BEAMS 各店

その他VANS正規取扱スケートショップ



About VANS

VF Corporation (NYSE: VFC) のブランドである VANS(R) は、アクションスポーツのフットウェア、アパレル、アクセサリーのオリジナルブランドです。VANS(R)のオーセンティックコレクションは、子会社、代理店、海外オフィスのネットワークを通じて、100カ国で販売されおり、直営店、売店、提携店を含め、全世界で2,000以上の小売店舗を展開しています。VANS(R) ブランドは、アクションスポーツ、アート、音楽、ストリートカルチャーにわたるユースカルチャーのクリエイティビティあふれる自己表現を促進し、Vans Pipe MastersやVANS カルチャーのハブおよびライブハウスである House of Vans などの革新的なプラットフォームを展開しつづけています。

Vans, "Off The Wall" Since '66



Vans, “Off The Wall” Since ’66

https://www.vans.co.jp/

Instagram: @vansjapan

#offthewall



