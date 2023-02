[フルラ ジャパン株式会社]



2023年2月23日、ミラノ

フルラが90年代のアーカイブからアイコンを再解釈。ユニークな表現とスタイルが特徴的なUnica Furla Earth Limited Edition (ウニカ フルラ アース限定モデル)は、Cyclica社とのコラボレーションにより実現した、生分解性レザーを使用した初のイタリアンメイドのバッグです。



世界的に活躍するトップモデルであり、多くのクリエイターのミューズでもあるIrina Shayk(イリーナ・シェイク)をビジュアルに起用、独自のスタイルと美しさでこの唯一無二のデザインを表現しています。フォトグラファー、コト・ボロフォのレンズを通して語られるストーリーは、色彩と職人技による現代的なエレガンスを称えています。



Unica Furla Earth Limited Edition (ウニカ フルラ アース限定モデル)は、1990年代のカルト映画やテレビドラマに登場する歴史的な女性たちからインスピレーションを受けています。90年代を特徴づける不可欠な要素を表現し、持続可能な生産プロセスを試み、レザー製造の新技術を採用することによって、不要なものを取り去ります。



Cyclica社が製造する生分解性レザーのシリーズであるOleum™によって、Unica FURLAのバッグを循環型モデルで製造することが実現しました。Oleum™に使用されるレザーは、追跡可能なヨーロッパの飼育場で生産される食品産業の副産物に、石油生産の廃水を使用してベジタブルタンニン鞣し加工を行うため、アルデヒドやグリホサートを直接使用することが避けられます。その結果、Oleum™レザーは金属を含まず、環境にも無害なものとなっています。オーガニック由来の染色は、トウモロコシ、スピルリナ、ログウッド樹皮、シダなどの成分を配合し、合成剤や重金属を使用しない製造プロセスの中核を成しています。仕上げに使用される蜜蝋や特定の塩などの天然成分により、従来の製造方法に匹敵するクオリティーが実現されています。



Unica Furla Earth Limited Edition (ウニカ フルラ アース限定モデル)は、フルラのDNAを受け継いでいます。スタイリッシュなアーチロゴを配置した金属のターンロックや、外側下部のフルラのマクロレタリングなど、非常に完成度の高いディテールが特徴のマキシサイズまたはミディアムサイズのクロスボディバッグで、曲線が彫刻的なフォルムに柔らかな印象加えています。カラーはディープブラックとピュアホワイトのほか、モガーノ(パープル)、マイスローザ(ピンク)、スピルリナ(ブルー)、クロロフィラ(グリーン)など有機的な色彩で構成されています。



Unica Furla Earth Limited Edition (ウニカ フルラ アース限定モデル)は、2月23日よりFURLA.comと一部のフラッグシップストアで世界同時発売されています。

https://www.furla.com/jp/ja/eshop/news-stories/mmd-unica-furla-fw23.html



23日にミラノ・トリエンナーレデザインミュージアムにて開催されたイベントには、Irina Shayk(イリーナ・シェイク)のほか、イタリアのミュージシャンであるLevanteとBeatrice Quintaや、タレントやコンテンツクリエイターのSarah Lysander, Doina Ciobanu, Chloe Lecareaux, Marta Losito,Gioli & Assia, Greta Futura, Korlan Madi, Gala Martinez, Mr. Bags and AMI & AYAなどが出席しました。



FURLA

フルラは、イタリアンスタイルとクラフトマンシップに根ざした世界的なアクセシブルラグジュアリーブランドとして、90年以上にわたり、品質、創造性、包容力、気取らないエレガンスの代名詞であり続けてきました。1927年にアルド・フルラネットによってボローニャで設立され、女性を中心とした幅広い顧客層に向けた高品質のハンドバッグ、靴、革小物を展開しています。サステナビリティへの取り組みや自社の価値観を大切にしながらも、お客様に幅広い商品を提供することを目指し、コアビジネスであるレザー製品だけでなく複数の製品カテゴリーを追加しました。現在では、アイウェア、時計、ジュエリー、ファブリック、フレグランスでブランドが構成されています。



CYCLICA

Cyclica社は、ラグジュアリー業界向けに、高い品質と美しさを持ちながらも環境に優しい素材を提案することを目的に誕生しました。生産廃棄物や製品の処分(環境にやさしい処分)について、設計段階で検討しながら革新的な素材を開発・生産することを理念としています。このアイデアを実現するために、Cyclica社は主に食品産業の副産物や廃棄物などの原材料と環境に配慮した素材のみを使用しています。Cyclica社は3世代にわたる製革業者の経験に基づき、革新的な方法で加工すれば、レザーはあらゆる産業の市場においてより持続可能な素材の1つになると考えます。Cyclica社が現在提案している自社ブランドOleum(R)は、オリーブオイル製造の廃水から抽出した鞣し剤を使用した、特許取得済みの製造プロセスで開発された生分解性レザーや無毒のレザーを提供します。





編集クレジット: Unica Furla Earth Limited Edition

画像クレジット: (C) Koto Bolofo / Paolo Zambaldi

動画クレジット: (C) Koto Bolofo

