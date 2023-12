[LINEヤフー株式会社]

キャリアについて受講生同士で対話する「オンラインキャリアセッション」や、メタバースの女性向けフロアを提供。女性の働き方における選択肢を増やし、安心してキャリアを形成できるよう支援

STEM領域(電気、機械、化学、IT)への女性エンジニアの転職者が約10年で約6倍と大きく増加





「Webアプリケーション開発コース for women」:https://ly-academy.yahoo.co.jp/tech/services/women



LINEヤフー株式会社(以下、LINEヤフー)とキラメックス株式会社(以下、キラメックス)が共同で運営する「LINEヤフーテックアカデミー」は本日、女性の働き方における選択肢を増やし、安心してキャリアを形成できるよう、「Webアプリケーション開発コース for women」を開設し、受講生30名の募集を開始しました。







経済産業省の調査によると、2030年には最大で79万人のIT人材が不足する可能性があるとされており、IT人材の育成が急務となっています。LINEヤフーでは「LINEヤフーテックアカデミー」の提供を通じて、これまで培ってきた人材育成のノウハウを社会に還元し、IT人材不足の課題解決を進めています。(※1)



■「Webアプリケーション開発コース for women」開設の背景

IT業界においては、人数不足に加えて、多様性にも課題があります。IT技術者に占める女性比率は23%と、2011年から約10ポイント増加しているものの、依然としてその差は開いています(※2)。また、女性の大学進学率は約半数であるのに対し、医療系を除く理系では約20%と少なく(※3)、ジェンダーバイアス(性別に基づく固定観念)が影響していることが推察されます。

また、女性の労働環境をめぐっては、女性の非正規雇用比率が30代以降低下する「L字カーブ」や、男女の賃金格差が諸外国と比較して大きいことなども指摘されており、女性はライフステージの変化によるキャリアへの影響が生じやすいことがうかがえます。



■IT業界やキャリアに関するニーズ

他方で、直近のIT業界(情報通信産業)をめぐっては、テレワークなど働き方の自由度が高いことなどから女性の注目を集めており、STEM領域(電気、機械、化学、IT)への女性エンジニアの転職者が約10年で約6倍と、男性と比較し大きく増加しています。(※4)

また、LINEヤフーが運営する企業内大学「LINEヤフーアカデミア」で実施している、自身のキャリアについて受講生同士で対話し考える「キャリアセッション」では、女性の受講者から「スキルアップを通じて更なる活躍を図りたい」や「結婚や出産などに伴うキャリアに対する漠然とした不安がある」、「年収を上げたいというより安心してキャリアを積めるようなスキルを身に着けたい」など、それぞれのライフステージや価値観などに応じて、キャリアに対するニーズが多様化していることもうかがえました。



これらの社会的な背景や課題、多様化するニーズを踏まえ、既存業務への活用や副業・ITエンジニアへの転身など、女性の働き方における選択肢を増やすことで、安心してキャリアを形成できるよう、「Webアプリケーション開発コース for women」を開設しました。

本コースは、通常のコース内容に加え、ライフステージの変化によって影響を受けやすい「キャリア」について受講生同士で対話し考える「オンラインキャリアセッション」を実施します。同プログラムは「LINEヤフーアカデミア」で実施している物で、受講生同士で過去や現在を振り返り、自身が大事にしているものを明確にした上で、今後のキャリアを描く事を目的とした取り組みです。

また、受講生同士がコミュニケーションを図れるメタバース(バーチャル空間)の女性向けフロアも提供します。メタバース上で自身のアバターを自由に動かして、「自習室」(図1)や「メンター相談室」(図2)などの各空間を移動でき、音声やチャットを通じた受講生同士のコミュニケーションや、キラメックスと契約しているメンターへの質問・相談が可能です。近しい環境で学習を続けている受講生同士のコミュニケーションを醸成し、受講生のモチベーション向上および継続学習をサポートします。



LINEヤフーは、社員一人ひとりがその属性やライフステージに関わらず、安心・安全・公平にパフォーマンスを発揮し活躍できる環境が重要であると考えています。今回提供する「Webアプリケーション開発コース for women」をはじめとして、今後もさまざまな課題解決やニーズに応えるコースを展開していき、日本のIT人材不足という課題の解決に努めていきます。



■「Webアプリケーション開発コース for women」概要

・応募条件:期間内に320時間の学習時間を確保でき、インターネット環境に接続できる一定スペック以上のPC(※5)を保有している方

・申し込みフォーム:https://techacademy.jp/ly/course/webapp-women

・募集人数:30名

・選考方法:先着順

・募集時期:2023年12月4日(月)からいつでも申し込み可能

・受講期間:16週間(総学習時間約320時間)

・転職支援期間:学習期間終了後、最大24週間

・受講費用:

一括払い 550,000円(税込み)

分割払い 月額22,917円(税込み)から ※別途、カード手数料が発生します。

※経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」(※6)に採択されているため、修了条件を満たした場合に受講料(税抜き価格)の50%(25万円)、転職完了後1年間継続就業した場合に追加で20%(10万円)の、最大計70%(35万円)が補助されます。

・受講形式:完全オンライン

・講義内容:Java、Linux、Spring Boot、個人開発課題など

・学習支援:

‐ビデオ会議システムでの専属メンター相談(週2回)

‐Slackでのチャットサポート(毎日15時~23時)

・メタバース:

‐オンラインキャリアセッション(月1回)

‐受講生同士の音声やチャットでのコミュニケーションが可能な「自習室」の女性向けフロア(24時間)

‐専属メンター以外にも音声で相談可能な「メンター相談室」(19時~23時)

‐LINEヤフーの現役エンジニアによるオンラインイベント(月1~2回)

・転職支援(希望者のみ):専属キャリアカウンセラーとの面談(自己分析サポートや面談対策、求人紹介など)(※7)



(図1)自習室(女性向けフロア)





(図2)メンター相談室





■LINEヤフーテックアカデミー推進室 室長 谷口美明のコメント

私自身、企業内大学「LINEヤフーアカデミア」を運営する中で数多くの働く女性たちと接してきました。キャリアにおける悩みは人それぞれであるものの、日本社会の中で働く女性だからこその共通する課題も数多く存在していると感じていました。対話の中で自分一人が抱えている悩みではなかったと気づくことで、自分らしい生き方の実現に向けて新しいチャレンジに踏み出した方も数多くいらっしゃいます。企業内大学で大変好評を得たキャリアセッションの一部を、今回の「LINEヤフーテックアカデミー」でも受講いただけます。当社は、多様なユーザーへより良いITサービスを提供していくうえでも、エンジニアの多様性は非常に重要であると考えています。「LINEヤフーテックアカデミー」を通じて女性エンジニアの育成を支援していくことで、業界全体のDE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)向上を目指すとともに、全ての方が互いに理解・尊重し合い、自分らしい働き方で活躍できる社会の実現への一助となれば幸いです。



■「LINEヤフーテックアカデミー」について

LINEヤフーで新卒エンジニアの育成を行っている社員とキラメックスが協業し、プログラミング未経験者が事業会社でWebエンジニアとして働くために必要なスキルを習得できるカリキュラムを用意したリスキリングプログラム。約16週間で、未経験者からエンジニアになるためのスキルとノウハウを学ぶことができ、転職支援まで幅広く支援します。



※1:未経験者からITエンジニアへの転職を支援するリスキリングプログラム「LINEヤフーテックアカデミー」、本日から受講生の募集を開始(2023年10月12日 プレスリリース)

https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/000866/

※2:一般社団法人 情報サービス産業協会「2022年版 情報サービス産業 基本統計調査」

https://www.jisa.or.jp/Portals/0/report/basic2022.pdf (外部サイト)

※3:男女共同参画局「ひとりひとりが幸せな社会のために」

https://www.gender.go.jp/kaigi/renkei/pamphlet/pdf/panphlet_part05.pdf (外部サイト)

※4:株式会社リクルート「STEM 領域における女性エンジニアの転職動向と働き続けるためのポイント」

https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20230926_hr_03.pdf (外部サイト)

※5:Windows 10以上もしくはMac OSX以上でメモリ8GB以上。ウェブカメラやマイクを利用できるPC。

※6:プログラミング未経験者からエンジニアへのリスキリングを支援する 「Yahoo!テックアカデミー」、経済産業省の「リスキリング支援事業」に採択

https://about.yahoo.co.jp/pr/release/2023/06/26b/(2023年6月26日 プレスリリース)

※7:転職支援や求人紹介などの職業紹介事業はキラメックスが行います。



