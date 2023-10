[カルチャヴィル合同会社]

昨日10/12(木)に全国30劇場で特別上映された『IU CONCERT: The Golden Hour』は、各地でIUファンが集まり地方でも満席が出るような大盛況のうちに上映を終えました



かなり多くのファンが集まって下さいましたが、平日の1日限りでは都合がつかず映画館へ行くのが不可能だったというファンの悲しみの声と共に、再上映を熱望する声も寄せられました。そんなIUファンの想いに応えるべく、権利会社及びIU側へ日本のファンの熱さを伝えたところ、日本での上映権利を11/12(日)まで延長してもらえることになりました。そして本日、緊急で再び上映をしてくださる劇場が続々と手をあげてくださり、地方では昨日公開できなかった地域の劇場での上映も決まりました。







このIUの魅力が詰まった感動的なコンサート『IU CONCERT: The Golden Hour』は、早い劇場だとヒューマントラストシネマ渋谷にて10/20(金)から再び公開になり、全国で56館での上映が予定されています。上映日程は劇場毎に異なりますので、詳細は各劇場へお問い合わせください。

本作品は、「通常のコンサートのような上映にしたい」というIU側からの要望があり、日本でも応援上映のような形式での上映になっております。注意事項を事前にご確認・ご了承の上、ご来場ください。

昨日の上映に来られなかった人はもちろん、リピート鑑賞や未見のお友達をお誘いいただいたりして、この緊急追加上映もIUファンで盛り上げていただけますと幸いです。この再上映はIUファン皆様のお力の賜物です。ぜひ映画館の大スクリーンと音響で心ゆくまでお楽しみください。





《予告編》





応援上映について【『IU CONCERT: The Golden Hour』の楽しみ方】

◆発声を伴う応援、掛け声、歓声、歌唱OK!

◆楽曲に合わせたハンドクラップ(手拍子、拍手)、振り付けOK!

◆タオル、うちわ、I-KEなどの応援グッズの持ちこみOK!

◆当日は、他のお客様のご迷惑にならないように、お客様同士のご配慮をよろしくお願い申し上げます。

その他、細かいお願い事については、映画公開情報HP (https://www.culture-ville.jp/iu)に掲載いたします。ご来場の際は事前にご確認をお願い申し上げます。



《IUからのメッセージ動画》





《追加上映劇場》劇場名・上映日

(※上映日は変更の可能性もございますので詳細はご鑑賞予定の劇場へお問い合わせください。)

東京)ヒューマントラストシネマ渋谷 10/20(金)~

ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場 10/27(金)~終映日未定

イオンシネマむさし村山 10/27(金)~終映日未定

神奈川)イオンシネマ新百合ヶ丘 10/27(金)~終映日未定

イオンシネマ茅ヶ崎 10/27(金)~終映日未定

イオンシネマみなとみらい 10/27(金)~終映日未定

埼玉)ユナイテッド・シネマ浦和 10/27(金)~終映日未定

イオンシネマ浦和美園 10/30(月)~終映日未定

イオンシネマ大宮 10/27(金)~終映日未定

イオンシネマ春日部 10/30(月)~終映日未定

イオンシネマ羽生 10/27(金)~終映日未定

イオンシネマ川口 10/27(金)~終映日未定

茨城)イオンシネマ守谷 10/27(金)~終映日未定

千葉)ユナイテッド・シネマ幕張 10/27(金)~終映日未定

イオンシネマ幕張新都心 10/27(金)~終映日未定

群馬)ユナイテッド・シネマ前橋 11/3(金)~終映日未定

新潟)イオンシネマ県央 10/27(金)~終映日未定

石川)イオンシネマ金沢 10/27(金)~終映日未定

イオンシネマ新小松 10/27(金)~終映日未定

イオンシネマ白山 10/27(金)~終映日未定

長野)イオンシネマ松本 10/27(金)~終映日未定

北海道)ユナイテッド・シネマ札幌 11/3(金)~終映日未定

イオンシネマ小樽 10/27(金)~終映日未定

イオンシネマ北見 10/27(金)~終映日未定

岩手)イオンシネマ北上 10/27(金)~終映日未定

宮城)イオンシネマ石巻 10/27(金)~終映日未定

イオンシネマ新利府 10/27(金)~終映日未定

山形)イオンシネマ天童 10/27(金)~終映日未定

愛知)イオンシネマ名古屋茶屋 10/27(金)~11/2(木)

イオンシネマ豊川 10/27(金)~終映日未定

イオンシネマ常滑 10/27(金)~終映日未定

イオンシネマ豊田KiTARA 10/27(金)~終映日未定

ユナイテッド・シネマ豊橋18 11/3(金)~終映日未定

ユナイテッド・シネマ阿久比 10/27(金)~終映日未定

ユナイテッド・シネマ岡崎 10/27(金)~終映日未定

三重)イオンシネマ津 10/27(金)~終映日未定

大阪)イオンシネマシアタス心斎橋 10/27(金)~11/2(木)

イオンシネマ茨木 10/27(金)~11/2(木)

ユナイテッド・シネマ岸和田 10/27(金)~終映日未定

京都)イオンシネマ京都桂川 10/30(月)~終映日未定

イオンシネマ高の原 10/27(金)~終映日未定

兵庫)イオンシネマ三田ウッディタウン 10/27(金)~11/2(木)

イオンシネマ加古川 10/27(金)~11/2(木)

和歌山)イオンシネマ和歌山 10/27(金)~11/2(木)

広島)イオンシネマ広島 10/27(金) ~終映日未定

山口)イオンシネマ防府 10/27(金) ~終映日未定

香川)イオンシネマ宇多津 10/28(土) ※1日限定

愛媛)イオンシネマ今治新都市 10/27(金) ~終映日未定

福岡)ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13 10/27(金)~終映日未定

シネプレックス小倉 10/27(金)~終映日未定

イオンシネマ大野城 10/27(金) ~終映日未定

イオンシネマ戸畑 10/27(金) ~終映日未定

長崎)ユナイテッド・シネマ長崎 11/3(金)~終映日未定

熊本)ユナイテッド・シネマ熊本 10/27(金)~終映日未定

イオンシネマ熊本 10/27(金) ~終映日未定

沖縄)ユナイテッド・シネマ PARCO CITY浦添 11/3(金)~終映日未定







IUは、韓国の女性歌手として初めて2022年9月に韓国最大のスタジアムであるオリンピックメインスタジアム(ソウル)でコンサートを行い、2日間で約9万人のファンを魅了するという韓国音楽界に金字塔を打ち立てました。そのコンサートを収録したライブ映画『IU CONCERT: The Golden Hour』が、今回の劇場公開のために特別に用意された“シネマティック・カット”でIUのデビュー15周年を記念して世界中のスクリーンにて公開されます。ワクワクするアカペラのオープニングから始まる『IU CONCERT: The Golden Hour』のセットリストは、IUのヒット曲で埋め尽くされ、歌唱パフォーマンスを楽しめる以外にも、「ストロベリー・ムーン」と呼ばれる熱気球、花火、ドローン・ショーなど、見どころが満載の魅惑的なステージ演出がフィーチャーされ、圧巻のコンサート映画になっています。また、このコンサート中にIUからこれまで大切に歌ってきた楽曲について幾つかをこのコンサートで卒業する発表もありました。彼女のパフォーマンスが観られるのが、このコンサートが最後になる曲があります。見逃せない瞬間がたくさん詰まった『IU CONCERT: The Golden Hour』は限られた期間の劇場公開ですのでお見逃しないように、スクリーンで魔法にかけられるようなライブ体験をお楽しみください。







映画作品概要

作品名: 『IU CONCERT: THE GOLDEN HOUR』(英語のまま)

素材フォーマット: 2D DCP サウンド: 5.1 /FLAT

上映時間: 約2時間51分

出演: IU

製作総指揮:BAE JONG HAN プロダクション・ディレクター:KIM JIM MYOUNG

スーパーバイザー:PARK JUNG HYUN

マネージメント:JEONG HAN TEO / SHIM YOUNG NAM / YANG SEUNG YEOB / LEE SANG MIN

プロジェクト・ディレクター:AHN JONG HO 撮影:JEONG OK CHAE

サウンド・レコーディング:PARK DOO SOO ミクシング:SON MYUNG KAB

編集:KIM JAE HEE / AHN SU BIN / LEE AH REUM / LEE JAE SUN

制作年:2023

制作国:韓国

世界配給:Trafalgar Releasing

配給:カルチャヴィル合同会社

料金 2,300円均一 + アップチャージ

素材 DCP

チケット販売スケジュール:上映日の2~3日前から劇場HPにて販売開始。*劇場によりスケジュールが異なります。詳しくはご鑑賞劇場へお問い合わせください





日本公開情報HP: https://www.culture-ville.jp/iu

海外公式HP:https://www.iuconcertthegoldenhour.com





IU プロフィール

シンガーソングライターで女優のIU(アイユー)は、様々なジャンルの音楽をこなし、韓国音楽界で他の追随を許さない地位を確立しています。2008年のデビュー以来、卓越した歌唱力を持つアーティストとしての地位を確立し、2010年以降はドラマ、映画、広告、芸能番組など多方面で活躍するエンターテイナーです。

IUがリリースした楽曲はすべて音楽チャートで1位を獲得し、音楽ストリーミングやダウンロードの累積数で韓国歌手No.1の栄誉に輝いています。デビュー後、2010年、3rd EP「Real」収録の「Good Day」でチャートを賑わせ、2011年の「Last Fantasy」、2019年の「Love Poem」、2021年のプラチナ認定「Lilac」などのヒット曲で、2020年代まで韓国チャートの上位に君臨し続けました。さらに2019年には、歴史的な女性ソロアルバムの歴代最高売上を記録し、歌手としての圧倒的な力を見せつけました。BTSのSUGAとのコラボ曲「Eight」は、国内(韓国)チャートはもちろん、世界59地域のチャートで1位を獲得し、その人気の高さを証明しました。さらに、5thアルバム「LILAC」の全曲がメガヒットとして愛され、デジタルシングル「Strawberry Moon」も音楽チャートを席巻しました。

韓国での成功に加え、日本市場にも進出し、2020年にはBTSのSUGAがプロデュースしフィーチャリングした「Eight」では初の全米1位を獲得しました。映画『ベイビー・ブローカー』でスクリーンデビューを果たしています。



