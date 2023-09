[株式会社COGNOSPHERE]

東京ゲームショウ2023 HoYoverseオンライン特別番組レポート



グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseは東京ゲームショウ2023一般公開日前夜に、オンライン特別番組「HoYoverse SPECIAL PROGRAM in TGS 2023 五つの世界を巡る~TGS大冒険~」を配信しました。本番組ではHoYoverseの人気タイトル『原神』、『崩壊:スターレイル』、『未定事件簿』、『崩壊3rd』、『ゼンレスゾーンゼロ』が登場し、豪華ゲストをお招きして一緒にゲーム試遊や、作品やキャラクターについてのトークを繰り広げ、更に最新情報も公開しました。





『原神』:Version 4.0振り返り+Version 4.1新マップ&キャラクター紹介











最初に登場したのはオープンワールドRPG『原神』です。番組では、堀江瞬(主人公/空役)、植田佳奈(宵宮役)、木村良平(タルタリヤ役)それから鈴代紗弓(綺良々役)の4名の人気声優がゲストとして登場し、自身のフォンテーヌでの体験を振り返りました後、先日配信されたばかりのVersion 4.1の予告番組で紹介された最新内容についても語り合いました。新キャラクターのヌヴィレットとリオセスリ、更に新たな魔神任務、フォンテーヌ新エリアの実装など、4人ともVersion 4.1への期待が高まりました。その他に、ゲストたちは一緒にフォンテーヌの水中探索、ボス戦を体験しつつ、「七聖召喚」のオフライン大会の動画を観て、Version 4.1リリース前に旅人たちの情熱に再び火をつけました。



『崩壊:スターレイル』:Version 1.3ハイライト振り返り+PlayStation(R)5版まもなくリリース











次に登場したのはHoYoverseのスペースファンタジーRPG『崩壊:スターレイル』です。丹恒役の伊東健人と、にじさんじ所属の人気VTuberえるがゲストとして登場し、自身の『崩壊:スターレイル』のプレイ体験を語り合いました。9月20日にイベント跳躍に登場した新キャラクター、太卜司の長である符玄役の伊藤美来も番組にコメントを寄せてくれました。ストーリー、プレイモード、それから丹恒・飲月、符玄、リンクスなどの性格の異なるキャラクターたちなど、Version 1.3はゲストたちに非常に深い印象を残してくれました。振り返りが終わった後、えるは符玄、リンクスそれから丹恒・飲月などのキャラクターでVersion 1.3で話題の「模擬宇宙:宇宙の蝗害」に挑戦し、番組を盛り上げました。最後に、PlayStation(R)5版に関する最新情報も紹介されました。開拓者の皆様が長らく楽しみにしてくださっているPlayStation(R)5版は、10月11日についにリリースされます!最新PVも公式SNSにて公開予定、お楽しみに!



『未定事件簿』:豪華キャスト陣によるコメントが到着











弁護士の皆様と一緒に2周年を迎えた恋愛ミステリーゲーム『未定事件簿』では、人気声優の梶裕貴(水無瀬夏彦役)、諏訪部順一(左京静真役)、福山潤(森月黎役)、石川界人(和泉景役)が担当キャラクターの印象的なゲーム内イベントや限定SSR思い出を振り返りました。動画では、童心の夢の旅、飛雪浮世に流浪す、恋の旅路、もふもふスイートタイムなどのイベントが話題に上がりました。今回のTGS スペシャル動画で、弁護士の皆様の甘い記憶も蘇ったことでしょう。



『崩壊3rd』:第2部初公開











アクションゲーム『崩壊3rd』は今回のオンライン特別番組で重大発表を行いました。皆様おなじみのDaweiはビデオメッセージで『崩壊3rd』の第2部の最新情報を発表しました。Daweiは動画の中で「崩壊3rdの第2部は、崩壊3rdというIPが地球-月系から太陽系へと向かう新たな一歩です。我々は、火星で先住民として冒険を展開し、新しい自然や文化を味わい、異なる文化的背景から来た新しい仲間に出会います」と語りました。同時に、第2部の戦闘体験は全面的に進化され、新たな物語とステージと共に、艦長の皆様により豊かなゲーム体験を提供します。火星での新章を楽しみにしてください!



『崩壊3rd』:第2部初公開PV







『ゼンレスゾーンゼロ』:ゲーム世界観紹介+家庭用ゲーム機プラットフォームにリリースすることを発表











最後に登場したのはHoYoverse待望の都市ファンタジーARPG『ゼンレスゾーンゼロ』です。先月のgamescomで最新PVを発表したばかりの『ゼンレスゾーンゼロ』は東京ゲームショウでも大きな注目を集めています。今回のオンライン特別番組では、井口裕香(クレタ・ベロボーグ役)および五十嵐裕美(カリン・ウィクス役)の2名がゲストとして登場し、『ゼンレスゾーンゼロ』に登場する最後の文明都市--新エリー都の都市設計、キャラクターデザインなどを通して、ゲーム世界観への理解度を深めてくれました。また、番組内では、より多くのプレイヤーの需要に応えて、『ゼンレスゾーンゼロ』が家庭用ゲーム機プラットフォームにもリリースされることを発表しました。



HoYoCreatorsブランドコンセプト動画を発表











今回のオンライン特別番組では5本のゲーム以外にも、HoYoverseがクリエイターの環境づくりに取り組む新ブランドHoYoCreatorsのコンセプト動画が発表されました。動画内では初めて「Creators Light Up HoYoverse」というコンセプトが登場し、HoYoverseの創作ユニバースはクリエイターの情熱的な作品なしでは成り立たない、世界中のクリエイターへの感謝と期待が込められています。HoYoCreatorsは今後、クリエイターを支援するために様々な活動を展開していきます、引き続きご注目ください。



HoYoCreatorsブランドコンセプト動画





東京ゲームショウ2023は今週末の9月23日と24日に一般公開日を迎えます。HoYoverseは幕張メッセ国際展示場のHall3 03-S02ブースにて、プレイヤーの皆様にバラエティー豊かなオフラインイベントをお届けします!







◆HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目標に設立したブランドです。『原神』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『崩壊:スターレイル』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、ライブ壁紙アプリ『N0va Desktop』、コミュニティサービス『HoYoLAB』をリリースし、オリジナルIPを中心に、アニメ、マンガ、音楽、小説およびグッズなどの様々な製品を生み出しています。「Tech Otakus Save the World」を掲げ、技術開発に取り組み、最先端技術を追求し、トゥーンレンダリング、人工知能、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を積んでいます。HoYoverseは、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにオフィスを構え、積極的にグローバル化を進めています。



HoYoverse公式サイト:https://www.hoyoverse.com/ja-jp



(C) COGNOSPHERE



