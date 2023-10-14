東海理化、無人レンタカーアプリ「Uqey」の初テレビCMを公…
［株式会社東海理化］
「Uqey」の魅力が伝わるCMは10月14日（土）より放映スタートします。
株式会社東海理化（本社：愛知県丹羽郡大口町、代表取締役社長：二之夕 裕美）は、10月14日（土）より福岡県内にて無人レンタカーアプリ「Uqey（ユーキー）」のテレビCMを初オンエアします。店舗での“手続き・待ち時間・鍵の受け渡しナシ”でレンタカーが利用できる「Uqey」の魅力を、キャストの明るい表情とダイナミックな動きでお伝えします。
CM概要
・タイトル：「Uqeyにほえろ！」篇（15秒）
・放送開始：10月14日（土）
・エリア ：福岡県を中心とした九州エリア
・キャスト：ayumu
※TVCM動画はこちらからもご覧いただけます。
https://www.youtube.com/@Uqey/
「Uqey」公式X（旧Twitter）アカウントのお知らせ
以下のURLまたはQRコードから「Uqey」アカウントのフォローをお願いいたします。
https://twitter.com/Uqey_official
「Uqey」アプリダウンロードURL
https://apps.apple.com/jp/app/id6444780033
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tokai_rika.uqey
新サービスサイトのご案内
「Uqey」の使い方を動画で分かりやすくお伝えしています。ぜひご覧ください。
新サービスサイト URL：https://uqey.com/lp/brandlp/
【会社URL】
・株式会社東海理化：https://www.tokai-rika.co.jp/
Uqey：https://uqey.com/
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/14-17:40）
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