カジュアル、フェミニン、シティシック、パーティー、バーケーションなどあらゆるシーンに合ったアイテムを展開毎月200点以上の新作アイテムをお届け!



SHEIN Group(https://www.sheingroup.com/)が展開するグローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、日本人女性の体型をより美しく魅せるデザインにこだわった新ブランド『FRIFUL(フリフル)』の販売を開始いたしました。







URL:https://jp.shein.com/campaigns/friful



グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域(※2022年3月時点)にてサービスを提供しています。 「SHEIN」は、全ての人にファッションを楽しんでいただくために、Dazy(デイジー)、MOTF(モティフ)などのSHEIN内ブランドを通じて幅広いファッションジャンルを提案し続けています。



この度「SHEIN」は、日本人女性の体型をより美しく魅せるデザインにこだわった新ブランド『FRIFUL』の販売を開始いたしました。 『FRIFUL』は、日本人の体型に合わせたボディを使用することで、日本人によりフィットするデザインを開発し、着るだけでスタイルアップができる理想のコーディネートを叶えます。そして、フェミニン、カジュアル、シティシックと、3つのラインを展開し、通学や通勤などのいつものライフスタイルシーンだけでなく、おでかけやパーティーなど、オンオフ問わず、その時の気分やシーンに合わせてお楽しみいただけます。さらに、毎月200点以上の新作アイテムを販売予定で、最新トレンドアイテムを常に取り揃えております。

カジュアルでシンプルなコーディネートから上品な女性らしさを感じさせるゴージャスなコーディネートまで、幅広いアイテムを展開する日本人に向け開発された新ブランド『FRIFUL』の商品を、ぜひこの機会にお買いお求めください。



「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ“Save money. Live in Style”のもと、今後もユーザーのニーズに合わせたアイテムの開発を通じて、自分のスタイルに誇りを抱き、ライフスタイルを自由に表現できるファッション体験をお届けいたします。



「FRIFUL」|商品ラインナップ(抜粋)













商品名:FRIFUL カットアウト トップステッチ

ドロップショルダー ブラウス

価格 :¥1,656

コード :sz2309078988182225























商品名 :FRIFUL レディース デニム オールインワン ボタン前開き

半袖なし

価格 :¥2,572

コード :sz2309169484415916



















商品名 :FRIFUL 格子縞プリント ワイドレッグパンツ

価格 :¥1,911

コード :sz2307183253249606

























商品名:FRIFUL ウィメンズ チェック柄 ラッフル シャツ

二枚仕立て風 デザイン

価格 :¥1,719

コード:sz2309185805461553



















商品名:FRIFUL ジッパーフライ ストレートレッグジーンズ

価格 :¥2,573

コード:sz2310079597831660



















商品名:FRIFUL コールドショルダー ノットサイド

ふわふわニット セーター

価格 :¥2,390

コード: sx2204017888410003











※価格は、為替レートにより変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、国際郵便物の配達に遅れが生じる可能性があります。



「FRIFUL」 概要







「FRIFUL」は、”自由を叶える、喜びのファッションを”をブランドタグラインに掲げ、どんなシーンでも、どんな気分でも、ぴったりのアイテムがみつかる日本人に向け開発されたファッションブランドです。

日本人の体型をより美しくみせるこだわりのデザインで、通勤などの普段着から、ちょっとしたお出かけ服まで、あらゆる日常のシーンにマッチするラインナップをお届けします。今後も、「心地よく着こなす毎日を、みなさんに届けたい」という想いのもと、豊富なファッションアイテムを展開していきますので、ぜひチェックしてみてください。



■Instagram: https://www.instagram.com/friful_official/



「SHEIN」のご紹介





グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域にてサービスを提供しています。女性アパレル商品を中心に、靴、バッグ、ファッション小物、メンズ&キッズアパレル、生活雑貨、電子アクセサリ等幅広い商品を販売しており、各カテゴリでは日々新商品をアップデートしております。世界中の最新ファッショントレンドを反映した高品質な製品を、手頃な価格で、最高の顧客体験を通じて迅速にお客様に提供することを日々追求しています。

「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”のもと、今後も年齢、性別、体型、居住地の垣根を超えて、どなたでもファッションを自由に楽しめるブランドを目指してまいります。









【会社概要】

会 社 名:SHEIN Group

U R L :https://jp.shein.com/

コーポレートサイトURL:https://www.sheingroup.com/

Instagram:https://www.instagram.com/shein_japan/

LINE公式アカウント:https://page.line.me/142khvkx

アプリダウンロード料金:無料

アプリダウンロードURL:https://shein.top/aky6icg

対応OS:iOS/Android



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/22-10:16)