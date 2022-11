[ポメラート]



ポメラートは、ミラノ・ファッションウィークに合わせて発表したグローバル広告キャンペーン「Pomellato: from Milan & all around the world」に続き、ブランドの起源とミラノの本質を讃えます。今回、女性らしさと美しさを多面的に表現するさまざまな国籍や背景を持つ女性たちが、自身の個性を最も際立たせるポメラートのジュエリーを身に着け登場します。



若く才能豊かな女優ベネデッタ・ポルカローリは、イタリア映画界の新星です。彼女は評価の高い映画の主演であることも多く、強さと確固たる意志を持ち合わせています。新時代のロールモデルであるベネデッタ・ポルカローリは、ファッショナブルでシックなスタイルに加え、強い個性と人生に対する新鮮な視点を、フォトグラファーであるグレゴリー・ハリスのレンズを通して力強く表現しています。ローズゴールドにダイヤモンドがあしらわれた「イコニカ」コレクションの新作ネックレスには、彼女自身が選んだバングルやリングを合わせています。他にも、「ヌード」からはスカイブルートパーズのペンダントやイヤリング、そしてリングのパリュールをまとい、昼も夜も日々気軽に着用しやすいというコレクションの魅力を表しています。



ポメラートの世界の中心にいるのは女性です。私たちの価値観は、すべての女性が自由を感じ、自分らしさを認識できるような、型にはまらないジュエリーの中に形づくられています。











