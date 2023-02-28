［株式会社ベスト-アニバーサリー］

開催日 2023年3月11日（土）～ 3月12日（日）来館特典 英国式リフレクソロジー クイーンズウェイ優待チケットをプレゼント



株式会社ツカダ・グローバルホールディングの事業グループ 株式会社ベスト-アニバーサリー（代表取締役社長 塚田 健斗：東京都港区海岸1-16-1）のドレスサロン「DESTINY Line / デスティニーライン 梅田」（https://destinyline.jp/）が、厳選された世界各国ブランド（ミラノ・ニューヨーク・東京）等のフルラインナップが一同に揃う、試着会を3月11日（土）～3月12日（日）まで開催いたします。今回、来館特典として同 事業グループ 株式会社RAJAが運営する「クイーンズウェイ」の英国式リフレクソロジー 優待チケットをプレゼントいたします。















株式会社ツカダ・グローバルホールディングの事業グループ 株式会社ベスト-アニバーサリー

（代表取締役社長 塚田 健斗：東京都港区海岸1-16-1）のドレスサロン「DESTINY Line / デスティニーライン 梅田」（https://destinyline.jp/）が、厳選された世界各国ブランド（ミラノ・ニューヨーク・東京）等のフルラインナップが一同に揃う、試着会を3月11日（土）～3月12日（日）まで開催いたします。今回、来館特典として同 事業グループ株式会社RAJAが運営する「クイーンズウェイ」の英国式リフレクソロジー 優待チケットをプレゼントいたします。







2023 世界各国ドレス試着会



「2023 世界各国ドレス試着会」は、イタリアミラノ・ニューヨーク・東京など世界各国のウエディングドレスを一同に揃えております。シンプルで女性らしく美しいラインと強い個性を特徴とするモードスタイルの「ANTONIO RIVA」（アントニオ リーヴァ）。当社独占契約ブランド「ELISABETTA POLIGNANO」（エリザベッタ ポリニャーノ）・LIHI HOD（リヒ ホッド）・KELLY FAEATANINI（ケリー ファッタニーニ）・THE HANY（ザ ハニー）もお目見え。カラードレスも含めたブランドを厳選してご紹介します。ドレスサロン「デスティニーライン梅田」にて当日さながらの雰囲気も体感でき、運命の一着をご提案いたします。来館特典として、当事業グループ 株式会社RAJA「クイーンズウェイ」英国式リフレクソロジー優待チケットをプレゼントいたします。



【開催概要】

イベント名称：「2023 世界各国ドレス試着会」

開催期間： 2023年3月11日（土）・12日（日）2日間

開催時間： お電話にて直接ご確認ください。（完全予約制となります。）

開催場所： DESTINY Line 梅田 （デスティニーライン ウメダ）

〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ 1F

店舗H.P： https://destinyline.jp/

予約受付： DESTINY Line 梅田

Tel： 06-4797-8511

営業時間： 平日 10:00～19:00 土日祝 10:00～19:00 定休日 月曜日、火曜日（祝祭日を除く）





来館特典



ご来館のお客さまには、当事業グループ 株式会社RAJA「クイーンズウェイ」の英国式リフレクソロジーの優待チケットをプレゼント。



＜クイーンズ ウェイ サロン＞

・クイーンズウェイ 梅田阪急三番街

大阪府大阪市北区芝田1丁目1番3号 南館１F 阪急三番街

Tel 06-6377-2777



・クイーンズウェイ 大丸梅田

大阪府大阪市北区梅田 3-1-1 大丸梅田店9階

Tel 06-4796-8980



・クイーンズウェイ 大阪ディアモール

大阪府大阪市北区梅田1丁目 大阪駅前ダイヤモンド地下街3号(ディアモール)

Tel 06-6456-2227



H.P https://www.queensway-group.jp



英国式リフレクソロジー クイーンズウェイ

気軽に手早く、美しく健康に日本人にあわせて開発したオリジナル技術



《リフレクソロジーとは》

反射学に基づき心と体の健康を創造するリフレクソロジー「リフレックス（反射）」と「ロジー（学問）」をつなげた「反射学」。

体の不調を改善したり、疲労回復させたり、美容効果を高める療法です。血行促進、免疫力アップの効果が期待できます。











2023 世界各国ドレス試着体験会 コレクションラインナップ







AR0045 BABI /バビ （IV／IV×BK) ￥530,000

ベスト-アニバーサリー エクスクルーシブモデル





AR0048 BAMBOLA/バンボラ (IV) ￥530,000

ベスト-アニバーサリー エクスクルーシブモデル





AR0054 Donataドナータ（BR）￥530,000





AR0055 Delia／デリア（RED） ￥540,000





AR0056 Deva/ディーバ（BK）￥480,000





ELP056（LAVOISIER/ラヴォジエ）(GN )￥350,000





ELP056（LAVOISIER/ラヴォジエ）(RE) ￥350,000





ELP056（LAVOISIER/ラヴォジエ）(BR ) ￥350,000





DESTINY Line 梅田 店舗概要



・店名 DESTINY Line 梅田

・住所 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ 1F

・電話番号 06-4797-8511

・営業時間 全日 OPEN 10:00 / CLOSE 19:00

・定休日 月曜日・火曜日（祝祭日を除く）



URL

https://destinyline.jp/



Instagram

https://www.instagram.com/destinyline_dress/?hl=ja



DESTINY Line 梅田 店内



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