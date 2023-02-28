ウエディングドレスもスタイルを選ぶ時代世界各国のドレス試着会…
［株式会社ベスト-アニバーサリー］
開催日 2023年3月11日（土）～ 3月12日（日）来館特典 英国式リフレクソロジー クイーンズウェイ優待チケットをプレゼント
株式会社ツカダ・グローバルホールディングの事業グループ 株式会社ベスト-アニバーサリー（代表取締役社長 塚田 健斗：東京都港区海岸1-16-1）のドレスサロン「DESTINY Line / デスティニーライン 梅田」（https://destinyline.jp/）が、厳選された世界各国ブランド（ミラノ・ニューヨーク・東京）等のフルラインナップが一同に揃う、試着会を3月11日（土）～3月12日（日）まで開催いたします。今回、来館特典として同 事業グループ 株式会社RAJAが運営する「クイーンズウェイ」の英国式リフレクソロジー 優待チケットをプレゼントいたします。
株式会社ツカダ・グローバルホールディングの事業グループ 株式会社ベスト-アニバーサリー
（代表取締役社長 塚田 健斗：東京都港区海岸1-16-1）のドレスサロン「DESTINY Line / デスティニーライン 梅田」（https://destinyline.jp/）が、厳選された世界各国ブランド（ミラノ・ニューヨーク・東京）等のフルラインナップが一同に揃う、試着会を3月11日（土）～3月12日（日）まで開催いたします。今回、来館特典として同 事業グループ株式会社RAJAが運営する「クイーンズウェイ」の英国式リフレクソロジー 優待チケットをプレゼントいたします。
2023 世界各国ドレス試着会
「2023 世界各国ドレス試着会」は、イタリアミラノ・ニューヨーク・東京など世界各国のウエディングドレスを一同に揃えております。シンプルで女性らしく美しいラインと強い個性を特徴とするモードスタイルの「ANTONIO RIVA」（アントニオ リーヴァ）。当社独占契約ブランド「ELISABETTA POLIGNANO」（エリザベッタ ポリニャーノ）・LIHI HOD（リヒ ホッド）・KELLY FAEATANINI（ケリー ファッタニーニ）・THE HANY（ザ ハニー）もお目見え。カラードレスも含めたブランドを厳選してご紹介します。ドレスサロン「デスティニーライン梅田」にて当日さながらの雰囲気も体感でき、運命の一着をご提案いたします。来館特典として、当事業グループ 株式会社RAJA「クイーンズウェイ」英国式リフレクソロジー優待チケットをプレゼントいたします。
【開催概要】
イベント名称：「2023 世界各国ドレス試着会」
開催期間： 2023年3月11日（土）・12日（日）2日間
開催時間： お電話にて直接ご確認ください。（完全予約制となります。）
開催場所： DESTINY Line 梅田 （デスティニーライン ウメダ）
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ 1F
店舗H.P： https://destinyline.jp/
予約受付： DESTINY Line 梅田
Tel： 06-4797-8511
営業時間： 平日 10:00～19:00 土日祝 10:00～19:00 定休日 月曜日、火曜日（祝祭日を除く）
来館特典
ご来館のお客さまには、当事業グループ 株式会社RAJA「クイーンズウェイ」の英国式リフレクソロジーの優待チケットをプレゼント。
＜クイーンズ ウェイ サロン＞
・クイーンズウェイ 梅田阪急三番街
大阪府大阪市北区芝田1丁目1番3号 南館１F 阪急三番街
Tel 06-6377-2777
・クイーンズウェイ 大丸梅田
大阪府大阪市北区梅田 3-1-1 大丸梅田店9階
Tel 06-4796-8980
・クイーンズウェイ 大阪ディアモール
大阪府大阪市北区梅田1丁目 大阪駅前ダイヤモンド地下街3号(ディアモール)
Tel 06-6456-2227
H.P https://www.queensway-group.jp
英国式リフレクソロジー クイーンズウェイ
気軽に手早く、美しく健康に日本人にあわせて開発したオリジナル技術
《リフレクソロジーとは》
反射学に基づき心と体の健康を創造するリフレクソロジー「リフレックス（反射）」と「ロジー（学問）」をつなげた「反射学」。
体の不調を改善したり、疲労回復させたり、美容効果を高める療法です。血行促進、免疫力アップの効果が期待できます。
2023 世界各国ドレス試着体験会 コレクションラインナップ
AR0045 BABI /バビ （IV／IV×BK) ￥530,000
ベスト-アニバーサリー エクスクルーシブモデル
AR0048 BAMBOLA/バンボラ (IV) ￥530,000
ベスト-アニバーサリー エクスクルーシブモデル
AR0054 Donataドナータ（BR）￥530,000
AR0055 Delia／デリア（RED） ￥540,000
AR0056 Deva/ディーバ（BK）￥480,000
ELP056（LAVOISIER/ラヴォジエ）(GN )￥350,000
ELP056（LAVOISIER/ラヴォジエ）(RE) ￥350,000
ELP056（LAVOISIER/ラヴォジエ）(BR ) ￥350,000
DESTINY Line 梅田 店舗概要
・店名 DESTINY Line 梅田
・住所 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ 1F
・電話番号 06-4797-8511
・営業時間 全日 OPEN 10:00 / CLOSE 19:00
・定休日 月曜日・火曜日（祝祭日を除く）
URL
https://destinyline.jp/
Instagram
https://www.instagram.com/destinyline_dress/?hl=ja
DESTINY Line 梅田 店内
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/28-14:16）
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