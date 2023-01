[TAKAMI HOLDINGS株式会社]

国内外のウエディング、MICEマネジメント、レストラン事業をはじめ、ホスピタリティを持って上質なライフスタイルを提案するTAKAMI GROUPのTAKAMI BRIDAL(高見株式会社 本社:京都市下京区、代表 高見重光)は、NY発のグラマラスブランド、BADGLEY MISCHKA(バッジェリー・ミシュカ)の新作オリジナルシューズを1月21日(土)より販売開始いたします。

今回のシューズは、TAKAMI BRIDALとBADGLEY MISCHKA(バッジェリー・ミシュカ) の共同制作によって生まれた、日本でTAKAMI BRIDALが唯一取り扱う、特別な一足となりました。













〈 新作オリジナルシューズ Dea(デア) 〉

メッシュ生地をベースに、つま先からヒールに向けてグラデーションとなるようクリスタルデコレーションを施し、ヒール部分はシンプルなサテンで仕上げました。ウエディングでお召しいただいた後にもご利用いただける華やかで洗練されたスタイルです。

ヒールの高さは、ミリ単位でこだわり“8.5cm”とすることでスタイルを綺麗に魅せ、より多くのお客様にお使いいただきやすいアイテムとなっています。

(販売価格:37,400円(税込)、カラー:ホワイト)



今回の新作発表を記念し、1月18日(水)~1月31日(火)までの期間に、TAKAMI BRIDAL 公式Instagram(@takamibridai_costume)のフォローとフィード投稿にコメントをしていただいた方の中から3名様に、本商品 BADGLEY MISCHKA(バッジェリー・ミシュカ)“Dea”をプレゼントいたします。

※22.0cm~25.5cmの間、0.5cm刻みでご希望のサイズをお選びいただけます。



■BADGLEY MISCHKA(バッジェリー・ミシュカ)とは

VOGUE誌によって「アメリカのトップデザイナー10人」に選ばれて脚光を浴びたマーク・バッジェリーとジェームズ・ ミシュカが1988年に設立したブランドです。マドンナ、ジェニファー・ロペス、サラ・ジェシカ・パーカー、ジュリア・ロバーツなど多くのセレブがレッドカーペットを飾るブランドとしても知られています。バックに大きなビジューがついた華やかでデコラティブなヒールが特徴的です。











取り扱い店舗 (DIRECT SHOP)



TAKAMI BRIDAL AOYAMA

■TEL:03-3498-2222



Motif Wedding Planning & Event Design

RESORT omotesando DRESS SALON

■TEL:03-5464-3009



TAKAMI BRIDAL YOKOHAMA

■TEL:045-225-0077



TAKAMI BRIDAL NAGOYA

■TEL:052-959-2777



TAKAMI BRIDAL KYOTO

■TEL:075-351-7722



TAKAMI BRIDAL OSAKA

■TEL:050-3646-8777



MW BY MAGNOLIA WHITE

■TEL:078-230-3788



TAKAMI BRIDAL KOBE

■TEL:078-333-7873



TAKAMI BRIDAL FUKUOKA

■TEL:092-711-7722





取り扱い店舗 (IN SHOP)



琵琶湖ホテル

■TEL:077-527-7277



帝国ホテル大阪 衣裳室クオーレ

■TEL:06-6881-0667



ANAクラウンホテルプラザ岡山

■TEL:086-250-7950



※店舗によって取り扱いのサイズが異なります。詳細は店舗にお問い合わせください。

※完全予約制となります。



TAKAMI BRIDAL公式ホームページ

https://costume.takami-bridal.com/



ECサイト(collective.)

公式オンラインストア「collective.」でもお買い求めいただけます。

https://collective-store.com/





企業プレスリリース詳細へ (2023/01/18-10:46)