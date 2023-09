[ピアッジオ グループ ジャパン株式会社]

ピアッジオグループジャパン株式会社(本社:東京都港区芝二丁目、代表取締役:ネリ・ミクラウス)は、ディズニー 100 周年を記念して、時代を超越したディズニーのアイコンであるミッキーマウスからインスピレーションを得た限定ベスパ『ディズニー・ミッキーマウス・エディション by ベスパ』を、2023 年 9 月 1 日より全国のベスパ正規販売店にて受注開始いたします。 この特別なベスパは、プリマベーラのボディに世界で最も有名なディズニーキャラクターであるミッキーマウスの配色を施しています。赤と黒を主体に、ミッキーの靴をイメージしたイエローのホイール、特徴的な丸い耳を連想させる黒いミラーを採用しています。【URL:https://www.vespa.com/jp_JA/landing-page/disney-mickey-mouse-edition-by-vespa/】











【ディズニー・ミッキーマウス・エディション by ベスパ商品概要】

■メーカー希望小売価格:

125 ccバージョン 599,500 円(消費税 10%込)

150 ccバージョン 627,000 円(消費税 10%込)

■ボディカラー : ブラック ディズニー・ミッキーマウス・エディション by ベスパ

■受注開始日 : 2023 年 9 月 1 日(金) 出荷時期 : 2023 年 11 月より順次







フロントシールドとボディサイドのブラックを背景に、ミッキーのシルエットが描かれたホワイトのグラフィックが施 されています。 またミッキーのサインがシート右側にエンボス加工で描かれ、フロントシールド左側にホワイト のデカールで配置されています。







ミッキーの足元と同じイエローに縁取られたホイールは、シンプルで特徴的な 5 本スポークデザインのアルミニ ウム製 12 インチ径を採用。あらゆる路面や走行条件においても安定性、安全性、高い接地感を生み出しま す。

ディズニー・ミッキーマウス・エディション by ベスパには、4 ストローク、 3 バルブ、電子制御インジェクションを 備えた i-get (Italian Green Experience Technology) エンジンが搭載されており、125cc と 150 cc から選択が可 能です。 排気からエアフィルターに至るまで、スムーズで静かで快適な運転を実現するように設計されていま す。

ディズニー・ミッキーマウス・エディション by ベスパは、コレクターズアイテムとなることを運命づけられた究極の 限定版ベスパであり、想像力と夢への欲求を解き放つ素晴らしい旅の仲間となるでしょう。







【主要諸元】

■エンジン

形式: i-get 4 ストローク空冷単気筒 SOHC 3 バルブ

総排気量:

-124cc

-155cc

最高出力:

-124cc: 10.7 HP(7.9 kW) / 7,770 rpm

-155cc : 12.9 HP(9.5 kW) / 7,750 rpm

最大トルク:

-124cc : 10.4 Nm/ 6,000 rpm

-155cc : 12.8 Nm/ 6,500 rpm

燃料システム: 電子制御式燃料噴射システム

トランスミッション: 自動無段階変速(CVT)

クラッチ: 自動遠心乾式クラッチ



■車体

フレーム: スチール製モノコックボディ

フロントサスペンション: 片持ちリンクアーム油圧式サスペンション

リアサスペンション: 4 段階スプリングプリロード調整機構付きモノショックアブソーバー

フロントブレーキ: 油圧式 200 mm ステンレススチール製ディスク ABS

リアブレーキ: 機械式 140 mm ドラムブレーキ

フロントタイヤ: 110/70-12“

リアタイヤ: 120/70-12“



■寸法

全長 / 全幅: 1,852mm / 680 mm

ホイールベース: 1,334 mm

シート高: 790 mm

車両重量: 130 Kg

燃料タンク容量:7 リットル

製造国: ベトナム



