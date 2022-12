[株式会社モブキャストホールディングス]

株式会社モブキャストホールディングス(本社:東京都港区、代表取締役CEO 藪考樹)の子会社である株式会社モブキャストゲームス(本社:東京都港区、代表取締役 藪考樹)とextra mile株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:玉手栄)は、スマートフォン向けゲーム『炎炎ノ消防隊 炎舞ノ章』が2022年12月30日(木)に事前登録数10万人突破したことをお知らせいたします。











事前登録突破について



『炎炎ノ消防隊 炎舞ノ章』は、スマートフォン andoroid/iosとPCプラットフォームDMMGAMESにて事前登録数10万人突破いたしました。



▼事前登録サイト

スマートフォン版

・URL:https://fireforce-game.jp



DMMGAMES/PC版

・URL:https://dmg.fireforce-game.jp/





事前登録特典について



事前登録者数に応じて報酬をプレゼント

・3万人 アドラジェム×100 ※召集(ガチャ)2回分 達成!

・7万人 アドラジェム×150 ※召集(ガチャ)3回分 合計5回分 達成!

・10万人 アドラジェム×250 ★3スキルカード×1 ※召集(ガチャ)5回分 合計10回分達成!

【追加報酬】・15万人 召集チケット×10 ※召集(ガチャ)10回分 合計20回分







<登録期間>

「炎炎ノ消防隊 炎舞ノ章」(以下「本ゲーム」といいます)の事前登録の応募は2022年12月15日(木)~2023年1月中旬とします。



<対応端末>

・対応OS iOS 13.0 以降 / Android 7.0 以降

正式サービス時の推奨端末とは異なる場合があります。



<対応PCプラットフォーム>

・DMM.GAMES



ゲームテーマソング



アーティスト・楽曲:Mrs. GREEN APPLE「延々」

(2022.7.8 RELEASE Mini Album 「Unity」収録)

公式サイト: https://mrsgreenapple.com



<『炎炎ノ消防隊』とは>

何の変哲もない人が突如燃え出し、炎を操る怪物“焰ビト”となって、破壊の限りを尽くす“人体発火現象”。その炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊の活躍を描いた作品。とある理由から“悪魔”と呼ばれる、新入隊員の少年・シンラは、“ヒーロー”を目指し、仲間たちと共に、“焰ビト”との戦いの日々に身を投じる。



■コピーライト表記

(C) 大久保篤・講談社/特殊消防隊動画広報課

(C)Mobcast Games Inc. (C)extra mile Inc.







会社概要



【株式会社モブキャストゲームス】

「世界70 億人をワクワクさせる」をビジョンに、IP 取得力・監修力、海外パートナーとの実績、クリエイターネットワークを強みとして「共同開発」と「ライセンスイン」を推進致します。

名 称:株式会社モブキャストゲームス( https://games.mobcast.co.jp/ )

代 表:代表取締役 藪 考樹

設 立:2018 年2 月15 日

所 在 地:東京都港区六本木6-8-10 STEP 六本木 4 階



【株式会社モブキャストホールディングス】

名 称:株式会社モブキャストホールディングス( https://mobcast.co.jp/ )

代 表:代表取締役 CEO 藪 考樹

設 立:2004 年 3 月 26 日

所 在 地:東京都港区六本木 6-8-10 STEP 六本木 4 階



【extra mile株式会社】

国内外に人気のIPによるスマートフォン向けソーシャルゲームを、企画・開発・運営までワンストップで手掛け、世の中をもっと楽しくもっと素敵にする、あっと驚く新しいエンタメを届けることに全力で取り組んでいます。

名 称:extra mile株式会社

所 在 地:東京都港区六本木5-2-1

設 立:2020年7月1日

代 表:代表取締役 玉手栄



