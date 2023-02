[CAMPER(カンペール)]



スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「CAMPER(カンペール)」と、日本を代表するファッションブランド「mintdesigns(ミントデザインズ)」のコラボレーション第2弾が発売します。2013AWシーズンにコラボシューズを発売以来、約10年ぶりにシューズ2型と、今タッグで初登場となるバッグ3型を2月10日(金)より、全国カンペールショップ及び公式オンラインストアにて発売致します。







今回のコラボレーションでは、シューズ・バッグとともに、二つのシリーズが登場します。アウトドアギアのコードをイメージしたSTRINGS(ストリングス)と、布地をツイストして生まれる美しいドレープからインスパイアされたTWIST(ツイスト)。いずれもmintdesignsらしい感性が光る、オリジナルでフレッシュなデザインとなっています。



シューズコラボレーションは、カンペールのアイコンの一つである「IMAN(イマン)」をベースにしました。軽量のアウトソールとクッション性の高いインソールを組み合わせ、柔軟性と耐久性に優れた製法で作られたIMANは、驚くほど軽量で快適な履き心地を実現しています。オンオフで使いやすいオーセンティックなデザインで、シーズンも問わず人気のシリーズになっています。そんなIMANにmintdesignsが生み出したオリジナルコンセプトデザインを反映し、遊び心とユニークさをプラスしました。





STRINGS





アウトドアギアのコードをイメージしたオリジナルのストリングスを、シューズとバッグに編み込んだシリーズ







SHOES



ベーシックなオックスフォードシューズにカジュアルなストリングスを編み込み、シューレースにも用いたユニークなデザイン。ストリングスがアクセントとなるベーシックなBLACKと、WHITE×BLACKのツートンアッパーにストリングスを組み合わせたモノトーンの2色を展開。







WHT×BLK K201556-001 (size 35-40) / BLK K201556-002 (size 35-40)

material: LWG認定牛革 / price: ¥30,800-(tax in)



BAGS



ストリングスシリーズ・バッグでは、チェーンを描く様にリサイクルコード紐を編み込むテクニックを用いたトートバッグとサコッシュの2型が登場。しっかりした4mmのリサイクルフェルトを使用し、ポケットにはオイルを含んだナチュラルなヌメレザーを採用。ブランドの刻印をくっきり刻むことで、背面側もデザインにもアクセントを。

マルシェバッグのようなワンハンドルのトートバッグは、底部分に多数のカッティングを施し、コロンとした立体的なシルエットに仕上げています。サコッシュは、サイドと肩紐部分にもストリングス編みのテクニックとパーツをランダムに組み合わせています。素材や配色、ディテールに遊び心を加え、mintdesignsのエッセンスを存分に凝縮したシリーズです。







TOTE BAG GRY B2705-016 / D.GRY B2705-036

size: H23cm× W20cm × D15cm

material: 本体 フェルト 付属 牛革 / price: ¥25,300(tax in)







SHOULDER BAG GRY B2706-016 / D.GRY B2706-036

size: H21cm× W18cm × D3.5cm

material: 本体 フェルト・付属 牛革 / price: ¥16,500- (tax in)





TWIST





柔らかい布をツイストして生まれた美しいドレープからインスパイアされたシリーズ







SHOES



ツイストシリーズ・シューズは、ベーシックなスリッポンの甲の上にツイストしたレザーが柔らかな曲線を描き、オリジナリティとスマートさが絶妙なバランスで共存するように仕上げました。







BLU K201557-003 (size 35-40) / BLK K201557-001 (size 35-40)

material: LWG認定牛革 / price: ¥31,900-(tax in)



BAGS



不規則なバランスの型紙によって素材を贅沢に使用することでボリュームのあるルックスに仕上げています。しっとりとした上質なラムレザーと、ワッシャーを施したリサイクルナイロンによるタイプの違う2素材で登場。大き目のシリコンネームとショルダー部分のラバーを収縮した無機質なポイントはソフトな印象の中にエッジィなコントラストをプラスしています。カラーリングは、ラムレザーはブラック、テキスタイルはシューズと合わせたシックでクリーンな印象のサックスブルー、ブラックで展開します。





BLU B2707-057 / BLK B2707-011 Leather / BLK ONLY B2708-011

size: H30cm× W43cm × D9cm size: H30cm× W43cm × D9cm

material: ナイロン material: 羊革

price: ¥26,400- (tax in) price: ¥44,000- (tax in)







【CAMPER×mintdesigns 発売詳細】



■全国カンペール全国ショップ: SHOES・BAG 2月10日(金)~ 発売開始

ショップ一覧:https://www.camper-japan.jp/shop/



■カンペール公式オンラインストア: SHOES 2月10日(金)~ 発売開始 / BAGS 2月下旬以降発売予定

https://www.camper.com/ja_JP/









【 mintdesigns 】

デザイナーの勝井北斗と八木奈央が設立したファッションブランド。

mintdesigns は、衣服を一種のプロダクトデザインとして解釈し、日常生活の時間を豊かにするデザインをブランドコンセプトに、「流行」と同義ではない「ファッション」の可能性を提案しています。また、衣服だけでなく身の回りの道具や空間も含め、国籍、性別、体型や年齢を超え、3 歳から 100 歳までの人が楽しめるデザインを目指しています。ブランド名である” mintdesigns ”の” mint ”にはハーブのミントが表すフレッシュなイメージの他に、「真新しい」、「希少価値のある」という意味があります。







【 CAMPER 】

スペイン・マヨルカ島で生まれたプレミアム・カジュアル・フットウェアブランド「カンペール」。世界で約40カ国400店舗、日本では現在全国約50店舗にて展開中。地中海の豊かな自然にインスパイアされた先進的なデザインと、職人のクラフトマンシップに最先端イノベーションが融合して生まれた極上の履き心地が、「歩く」という移動手段を「楽しくて幸せな時間」へと昇華します。カンペールを履いて、いつもよりちょっぴり幸せな非日常の世界へ。

Walk, Don’t Run. (歩こう。走らず、ゆっくりと。)





カンペールジャパン公式オンラインストア: https://www.camper.com/ja_JP/

カンペールジャパン公式インスタグラム: https://www.instagram.com/camper_japan/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/08-17:46)