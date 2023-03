[クロックス・ジャパン合同会社]

このコレクションでは、5つの新しいシューズデザインと2つのJibbitz(TM)チャームセットを採用し、現実世界での冒険のためにゼロから作り上げました。





革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックスは、人気3Dビデオゲーム「マインクラフト」とのコラボレーション「マインクラフト×クロックス」を発売いたします。





このコレクションは、遊び、創造性、探検を通して新たな可能性を引き出す自己表現の祭典です。ユニークなデザインは、命を吹き込むかのように ブロック、地形、地面、キャラクター、小道具といったマインクラフトの象徴的な要素を再解釈しています。、命を吹き込むもので、ファンはマインクラフトのさまざまなプレイスタイルを受け入れ、ファンはゲーム内でも外でも現実世界でも自分のモードを選択することができます。



2009年に発売された「マインクラフト」は思いのままにブロックを配置して自由に世界を作ったり、様々な冒険が体験できたりする自分だけの世界を作り、様々な小道具を使って、複数ある様々なゲームモードを探索プレイすることで、プレイヤーの創造性を発揮できる人気のゲームです。今回のコラボレーションは、マインクラフトとクロックスの新たなエキサイティングなパートナーシップを示すもので、スタイルと快適さでゲームの世界を橋渡しし、クロックスによる想像力とマインクラフトによる無限の遊びの可能性をパワーアップさせます。







日本では、限定コレクションから、Classic Clog 2種類、Jibbitz™チャームが1種類が展開され、クロックスをマインクラフトの冒険の世界に変身させることができます。



Classic Elevated Minecraft Clogは、「Minecraftマインクラフト」内の地形地面をイメージしたイエローとグリーンのプリントに包まれ、ゲームの象徴的なシーンを現実世界に再現した、レトロサイバーなトレンドが特徴です。アッパーには4つの3D Jibbitz™チャーム、ヒールストラップには「マインクラフト」のロゴのJibbitz™チャームが付いており、クロックスを冒険の一足に変身させます。





Classic Elevated Minecraft Clog





Kids’ Classic Elevated Minecraft Clog



「クラシック マインクラフト クロッグ」のプリントは、「マインクラフト」のアイコンであるとも言えるモブ「クリーパー クリーパーズ」からインスピレーションに着想を得ています。ゲーム内では、クリーパーはあまり歓迎されない存在悪者ですが、現実世界では、このユニークなプリントデザインによって、消費者は自分の個性や冒険心を自由に表現することができます。



マインクラフト×クロックスの新しいコラボレーションは、マインクラフトと現実物理的な世界の両方にある豊かな創造性と冒険を積極的に探求することを表現します。



マインクラフト・エレベイテッド・クロッグ. ¥8,800(税込)

キッズ マインクラフト・エレベイテッド・クロッグ. ¥6,600(税込)

マインクラフト×クロックス 5パック:¥1,925(税込)



【crocs】

crocsは男性、女性、子ども向けに革新的なカジュアルフットウェアを提供するブランドであり、快適さを兼ね備えた、多くの人々に愛されるスタイルのフットウェアコレクションを提供しています。crocsのほとんどすべてのシューズには、独自開発した「Croslite™(クロスライト™)」素材を使用しており、優れた履き心地を実現しています。

2022年はCome As You Are™キャンペーンの一環として、「履く人の足元をどんな時も快適にすること」をCome As You Are™という言葉に込めブランドキャンペーンを展開していきます。

クロックス・ジャパン https://www.crocs.co.jp



Minecraftについて

Minecraftはブロックを配置しながら冒険するゲームです。ゲームのアップデートや Minecraft Education、Minecraft Dungeons や Minecraft Legends などの新しいゲーム、多種多様なグッズ展開、増え続けるマーケットプレイスのコンテンツ、書籍、それに今後公開予定の映画化などにより、Minecraft のフランチャイズは今もなお新しいプレイヤーに広がりを見せ続けています。



